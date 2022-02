Norjalaistähti uskoo Suomen olevan ”erittäin kova” vastustaja sunnuntain viestissä.

Norjan supertähti Johannes Høsflot Klæbo on tottunut menestymään, eikä perjantaina tullut 15 kilometrin perinteisen olympiapronssi tuntunut miestä suuremmin hetkauttavan. Toki Kläbo oli tyytyväinen mitaliin, erityisesti yhdistelmäkisassa nähdyn romahduksensa jälkeen.

"Tänään keskityin vain itseeni ja yritin nimenomaan kilpailla itseäni vastaan. Se oli tavoite, joka toimi mielestäni hyvin”, nelinkertainen olympiavoittaja sanoi kisan jälkeisessä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Tunteikkain hetki nähtiin jo heti kisan jälkeen, kun Klæbo kävi lyhyen videopuhelun isoisänsä kanssa. Tunnettua on, että Klæbolla ja hänen isoisällään Kåre Hösflotilla on erittäin läheinen suhde.

”Puhuin isoisäni kanssa. Se oli jälleen hienoa”, Klæbo sanoi.

”Soitin sanoakseni hänelle, että me teimme sen.”

Kåre Høsflot on sairastanut eturauhassyöpää ja käynyt sädehoidoissa. Rakkaan ja läheisen ihmisen syöpäsairaus on ollut norjalaistähdelle kova pala purtavaksi.

"On tietysti kova paikka, kun hän ei ole nyt täällä, mutta uskon hänen olevan todella tyytyväinen tulokseeni”, Klæbo sanoi.

”Olemme jutelleet tosi paljon puhelimessa. Tulee olemaan hienoa päästä kotiin ja nähdä häntä. Aion todella viettää aikaani hänen kanssaan.”

– Iivo ansaitsi kultamitalinsa, Johannes Hösflot Kläbo (oik.) sanoo. Aleksandr Bolshunov (vas.) hiihti hopeaa.

Perinteisen väliaikalähtökisan suvereenisti voittanut Iivo Niskanen saa Klæbolta alati kehuja.

”Iivon tekniikka on loistava. Hän avaa melko kovaa, mutta jaksaa silti työntää loppuun asti huippuvauhtia”, Klæbo sanoi.

Sunnuntaina Zhangjiakoun olympialaduilla käydään miesten normaaliviesti. Norja ei yllättäen ole kisan suvereeni voittajasuosikki, ja sen tunnustaa myös Klæbo.

”Venäjä on todella paha vastustaja, sillä on tosi vahva joukkue. Myös Suomi on vaarallinen vastustaja, eikä vähiten Niskasen takia. Iivo on niin hyvässä kunnossa, että Suomi saa siitä paljon apua viestiin”, norjalaistähti ennakoi.