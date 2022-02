Mikaela Shiffrin keskeytti ennen Pekingiä neljässä vuodessa yhteensä kahdesti. Olympialaisissa hän on laskenut ulos jo kahdessa bravuurikisassaan.

Pekingin olympialaiset on ollut Mikaela Shiffrinille toistaiseksi paha pettymys.

Alppihiihtomaailman suurimpia tähtiä on jo noin kymmenen vuoden ajan ollut Mikaela Shiffrin, yhdysvaltalainen superlaskija, josta on sittemmin tullut yksi historian menestyksekkäimmistä alppihiihtäjistä.

Maaliskuussa 27 vuotta täyttävältä Shiffriniltä odotettiin paljon myös hänen kolmansissa olympialaisissaan Pekingissä.

Nyt takana on kolme ensimmäistä kilpailua, ja Shiffrinin paras suoritus – ja ylipäätään ainoa sijoitus – on yhdeksäs tila perjantain super-g:stä.

”Monet urheilijat ovat sanoneet paineiden olevan etuoikeus, ja se on totta – on todellakin etuoikeus olla olympialaisissa tässä asemassa, jossa minulta odotetaan mitalia useista kilpailuista”, Shiffrin aloitti perjantain lehdistötilaisuudessa The Guardianin mukaan.

”Mutta on valtaisa pettymys, kun se ei toteudukaan. Vaikka voin katsoa taaksepäin urallani ja sanoa voittaneeni aiemmin, ei se poista lainkaan kipua tai pettymystä näistä kisoista.”

Shiffriniltä kysyttiin perjantaina pitkäksi venyneessä lehdistötilaisuudessa, miltä tuntuu kun hänen kisoistaan puhutaan yhä enemmän epäonnistumisena.

”Epäonnistuminen on pelottava sana, samoin pettymys. Mutta koen sen olevan sitä, kuten varmaan monet muutkin. On vain rankkaa nähdä se sana artikkelin otsikkona”, Shiffrin kertoi.

”Minulla on kuitenkin ollut myös paljon hetkiä, jolloin en ole epäonnistunut, joten kaikki kääntyy kyllä parhain päin.”

Tavallisesti super-g:n yhdeksäs sija ei olisi Shiffrinin tasoiselle urheilijalle minkäänlainen saavutus, mutta nyt jo maaliin pääsy oli helpotus.

”Rinne itsessään on kaunis, sää on aurinkoinen ja lumi on uskomatonta. Oli oikeastaan täydellistä, että pääsin mahdollisimman nopeasti kilpailemaan jälleen”, olympiaurakkansa päättämistäkin harkinnut Shiffrin sanoi.

Suurpujottelu päättyi Mikaela Shiffrinin osalta harvinaiseen keskeytykseen.

Shiffrinin keskeytysten yllättävyys tulee osittain juuri siitä, miten harvoin hän on laskenut kilpailuissa ulos.

The Guardianin mukaan Shiffrin on keskeyttänyt ennen olympialaisia viimeisten neljän vuoden aikana maailmancupissa vain kahdesti. Yhteensä keskeytykseen on päättynyt Shiffrinin 228 maailmancupin startista 13.

Pekingin keskeytykset tapahtuivat vielä kaiken lisäksi Shiffrinin vahvimmissa kilpailuissa, pujottelussa ja suurpujottelussa.

Osansa Shiffrinin ongelmiin lienee ollut vaikealla valmistautumisella. Marraskuussa tähtilaskija kärsi selkävaivoista, ja joulukuussa hän sai koronatartunnan.

Lisäksi surutyö on yhä kesken helmikuussa 2020 tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä. Hänen isänsä kuoli tuolloin tapaturmaisesti kotonaan Coloradossa.

Tapahtunut sai Shiffrinin harkitsemaan koko uransa lopettamista. Isä oli usein tyttärensä kilpailussa valokuvaajana. Rinteessä oleminen ei ole ollut onnettomuuden jälkeen entisellään, kertoi Shiffrin NBC Sportsille.

”Se on paikka, jossa tunnen häneen vahvimman yhteyden. Sitä on vaikeaa tuntea missään muualla”, Shiffrin kertoi.

Pekingissä naisten osalta ohjelmassa on vielä ensi tiistain syöksylasku ja torstain alppiyhdistetty.

Shiffrin on mitaliehdokas jälkimmäisessä, sillä hän on syöksylaskun ja pujottelun yhdistävän kilpailumuodon hallitseva maailmanmestari. Pyeongchangissa Shiffrin saavutti alppiyhdistetyn olympiahopeaa.

Mikaela Shiffrinillä on Levin pujottelusta jo neljä palkintoporoa. Niistä ensimmäinen, tämä vuoden 2013 poro, sai nimekseen Rudolph.

