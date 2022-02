Sunnuntaiaamun aikana Zhangjiakoun olympialaduille on satanut viitisen senttiä kevyttä pakkaslunta.

Pekingin olympialaisten hiihtopaikkakunnalla Zhangjiakoussa koettiin sunnuntaina talven ihme.

Zhangjiakoussa sataa helmikuussa keskimäärin vain muutamia millimetrejä, mutta sunnuntaina lunta on pyryttänyt hissukseen aamuyöstä alkaen, kuten sääennusteet ovat kertoneet.

Kevyttä pakkaslunta on kertynyt iltapäivän alkupuoleen mennessä viitisen senttiä ja lisää on luvassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että huoltojoukot ovat uuden edessä valmistaessaan suksia miesten 4x10 kilometrin viestiin.

Koska lunta sataa Zhangjiakoussa harvakseltaan, eivätkä maajoukkueet ole päässeet koronaepidemian takia olosuhteita juuri testaamaan, on tilanne kaikille huoltoryhmille uusi.

Suomen maajoukkue kävi vuodenvaihteen ympärillä tutkimassa olosuhteita kahteen otteeseen, mutta silloin hiihtopaikkakunnalla oli kylmä ja sateeton pakkassää.

Samoin ollut kisojen aikana lukuun ottamatta lauantain vähäistä lumisadetta.

Latukoneet ajoivat ratoja auki puolitoista tuntia ennen kisan alkua, mutta uutta lunta pyryttää hiljalleen radalle.

Suomen huoltojoukkue on onnistunut kisojen ensimmäisen viikon ajan erinomaisesti. Nyt sekin on uuden edessä.

”Kävin pitoja kokeilemassa ja totesin, että hyvin pitää mutta mikään ei tunnu luistavan. Äärimmäisen hidas keli ainakin perinteisellä", Suomen huoltopäällikkö Mika Venäläinen kommentoi Ylelle.

Venäläisen mukaan taivaalta putoileva pakkaslumi on todella kuivaa.

Zhangjiakoun taivas oli sunnuntaina paksun pilviverhon peittämä.

Lumisade voi olla myös myrkkyä Suomen taktiikalle. Kakkososuudella hiihtävän Suomen ykköstykin Iivo Niskasen tehtävä tehdä eroa muihin voi vaikeutua, koska hän joutuu todennäköisesti avaamaan myös latua.

Myöskään Suomen joukkueen hyvin toimineista hionnoista ja luistovoitelusta ei ole nyt hyötyä.

Suomi hakee viestistä mitalia joukkueella Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki. Pyeongchangin olympialaisissa 2018 Suomi oli kuudes.

Lumi yllätti olympiakisojen järjestäjät muutenkin. Vaikka Zhangjiakou on profiloitunut talviurheilupaikkakunnaksi, ainakaan Suomesta tuttua aurauskalustoa ei taida liiemmälti olla, koska luntakin sataa harvoin.

”Mittaushistoriassa on vuosia, jolloin kertymä on tasan nolla senttiä kisojen aikana. Vuonna 2018 lunta tuli yhtenä päivänä 22 senttiä, ja se on ennätys”, Suomen huoltojoukkoihin kuuluva Teemu Lemmettylä kertoi olympialaisten lumioloista ennen kisoja.

Katuja putsattiin ohuesta lumikerroksesta esimerkiksi pyörivillä harjoilla, jollaisia Suomessa käytetään ulkojäiden auraamiseen. Myös joitain lapiopartioita oli liikkeellä.

Lumipyry muutti myös Zhangjakoun maisemaa, kun kaikki paljaat rinteet saivat lumipeitteen.