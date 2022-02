Leijonat välttää ylimääräisen ottelun varmasti, jos se voittaa olympiakiekon C-lohkon.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa sunnuntaina kello 10.40 alkavassa ottelussa Ruotsin.

Suomen maalivahtina pelaa Jussi Olkinuora. Perjantaina Latviaa vastaan loukkaantunut hyökkääjä Markus Granlund palaa Leijonien ykkösvitjaan.

Suomi ja Ruotsi voittivat kaksi ensimmäistä otteluaan alkulohkossa C. Ennen keskinäistä kohtaamista molemmilla on kuusi pistettä. Suomen maaliero (9–3) on parempi kuin Ruotsin (7–3).

Sunnuntain ottelussa panoksena on lohkovoitto. Olympialaisten jääkiekon kolmen alkulohkon voittajat menevät suoraan puolivälieriin. Lohkovoittajien lisäksi suoran paikan puolivälieriin saa myös alkulohkojen paras kakkonen.

Alkusarjan painoarvo on tavallista pienempi, sillä kaikki osallistujat menevät jatko-otteluihin.

Kaikki muut paitsi neljä joukkuetta joutuvat hakemaan vauhtia tiistaina 15. helmikuuta pelattavista puolivälierien karsinnoista. Systeemi mahdollistaa sen, että myös kisaisäntä Kiina pelaa ainakin kerran vielä alkusarjan jälkeen.

Puolivälierien karsinnoissa esiintymisen sijaan lepo tekee varmasti terää kuumimmille kultasuosikeille. Olympiaturnauksen ottelutahti on tiivis: puolivälierät pelataan keskiviikkona, välierät perjantaina, pronssiottelu lauantaina ja loppuottelu sunnuntaina.

Mikäli Leijonat päihittää Ruotsin, se menee lohkovoittajana puolivälieriin ja saa varmuudella levätä tiistaina puolivälierien karsinnoissa pelaamisen sijaan.

Suomi voittaa alkulohkonsa myös tasapelillä. Siinä tapauksessa Ruotsi joutuu lohkokakkosten vertailuun.

Jos Suomi häviää Ruotsille, se jää kuuteen pisteeseen ja joutuu lohkokakkosten vertailuun.

B-lohkon kakkosella Tanskalla on kuusi pistettä ja sen maaliero on 7–6. Tanska on jo alkusarjansa ottelut pelannut. Venäjän olympiakomitea voitti B-lohkon.

A-lohkon viimeiset ottelut pelataan sunnuntaina kello 15.10. USA kohtaa Saksan. Kanada saa vastaansa olympiakiekon heittopussin Kiinan.

Jos USA voittaa Saksan, se painelee lohkovoittajana suoraan puolivälieriin. Kanada (maaliero 7–5 ennen päätösottelua) voi kaataa Kiinan sen verran runsasmaalisesti, että sen maaliero on paras lohkokakkosten vertailussa.

Mikäli Saksa yllättää Yhdysvallat ja Kanada voittaa Kiinan, kaikki paitsi isäntämaa päätyvät A-lohkossa kolmeen pisteeseen.

Siinä tapauksessa lohkosijoitusten selvittämiseksi kolmikosta muodostetaan ns. kolmen joukkueen kori, jossa katsotaan että kenellä on eniten pisteitä keskinäisistä otteluista. Mikäli ne ovat tasan, sijoitukset määräytyvät näiden kolmen joukkueen keskinäisten ottelujen maalierojen perusteella.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset