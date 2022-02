Huhtikuinen puhelu muutti Tomi Rantamäen elämän 2,5 vuodeksi. Koska työsopimus on yhä voimassa, Rantamäki miettii tarkkaan, mitä hän voi puhua median kanssa. ”Kiinalaiseen kulttuurin ei kuulu suututtaminen.”

HuhtikuussA vuonna 2019 Tomi Rantamäki sai mielenkiintoisen puhelun, joka vei hänet 2,5 vuodeksi curlingvalmentajaksi Kiinaan.

Soittaja oli ruotsalainen Peter ”Peja” Lindholm, joka kokosi Kiinan curlingmaajoukkueille valmentajia vuoden 2022 olympiakisoihin Pekingiin.

Kesti kaksi päivää, kun asiat oli sovittu, mutta sopimuspaperit allekirjoitettiin myöhemmin. Pekingiin Rantamäki matkusti heinäkuussa 2019, jolloin koronapandemiasta ei tiedetty maailmalla mitään.

Rantamäen valmennuspesti Kiinassa päättyy virallisesti vasta huhtikuun lopulla. Nyt hän saapui suoraan olympiakisoista Suomeen lomalle.

Koska työsopimus on yhä voimassa, Rantamäki Rantamäki miettii tarkkaan, mitä ja mistä hän voi puhua median kanssa.

Fan Suyuan ja Ling Zhi olympiacurlingin parikisassa Pekingissä. ”Ensimmäiset kolme ottelua olivat loistavia. Sen jälkeen tahti hyytyi ja vastustajien taso koveni”, sanoo joukkueen valmentaja Tomi Rantamäki.

Espoolainen valmensi olympiakisoihin Kiinan kahden hengen parikisajoukkueen. Olympiakisoissa Fan Suyuan ja Ling Zhi jäivät kymmenen sekajoukkueen kisassa yhdeksänneksi. Tuloksena oli kaksi voittoa ja seitsemän tappiota.

Fan ja Ling valikoituivat olympialaisiin vasta kuukautta ennen h-hetkeä. Sitä ennen kiinalaiset pelasivat eri joukkueella.

Rantamäki sanoo, ettei hän edes tiedä, paljonko Kiinassa on curlingpelaajia. Olympiakisoihin pelaajat karsittiin 50 hengen joukosta.

”Me valmentajat yritimme vaikuttaa joukkueiden valintaan, mutta käskyt tulivat ylhäältä. Alhaalta valmentajien tasolta ei saanut edes oikein kritisoidakaan. Se ei ollut suotavaa”, Rantamäki sanoo.

Miten kiinalaiset pelaajat suhtautuivat eurooppalaiseen valmentajaan?

”Eurooppalaiset valmentajat käyttäytyvät eri tavalla urheilijaa kohtaa kuin paikalliset. Se herättää pelaajissa arvostusta.”

Entä kiinalainen urheiluorganisaatio?

”Kiinalaiseen kulttuuriin eivät kuulu konfliktit ja suututtaminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei meille uskalleta kertoa huonoja uutisia. Epämiellyttävät asiat tulevat sitten vastaan aikanaan. Johto haluaa paljon materiaalia, suunnitelmia ja raportteja, jotta se voi tehdä haluamiaan päätöksiä”, Rantamäki kertoo.

”On maan tapa, että ylhäällä päätetään.”

Tomi Rantamäki toivoo, että curling tekisi Kiinaan pysyvän jalanjäljen olympiakisojen jälkeen.

Rantamäen valmentama joukkue pelasi olympialaisissa ensi kertaa ulkomaalaisia joukkueita vastaan. Aikaisemmin he olivat pelanneet joitain kansainvälisiä pelejä aikaisemmissa joukkueissaan. Koronakuplassa pelaajat olivat maaliskuusta 2020 lähtien.

”Olympiakisoissa he oppivat joka pelistä jotakin. Pelaajat ovat fyysisesti vahvoja, ja heillä on hyvä asenne muttei kokemuksen tuomaa syvyyttä. Toivottavasti Kiina lähettää parin vielä keväällä MM-kisoihin Sveitsiin”, sanoo Rantamäki, joka on tullut tapaamiseen neljän kilometrin päästä kotoaan juosten.

Pekingissä Rantamäki muljautti sulkapalloa pelatessa nilkkansa, ja juoksemisessa oli pitkään taukoa. Muuten hän on Kiinan-komennuksensa jälkeen hyvässä kunnossa.

Rantamäki asui Pekingissä muiden valmentajien, pelaajien ja henkilökunnan kanssa isossa harjoituskeskuksessa. Kun pandemia sulki Pekingin kadut, myös ulkomaalaiset valmentajat jäivät koronakuplaan.

”Aika ei tullut pitkäksi. Kuuntelin musiikkia ja ahkeroin kuntosalilla. Valmensin, raportoin ja suunnittelin. Niihin meni aikansa”, Rantamäki kertoo.

Koronakuplasta valmentajat pääsivät ulos vain erikoisluvalla. Luvan sai esimerkiksi silmälasien uusimiseen. Rantamäki hankkikin kahden ja puolen vuoden aikana kymmenet silmälasit.

Suomalaisittain ajateltuna kuplasta poistuttiin ja sinne palattiin varsin erikoisessa järjestyksessä.

Näin Rantamäki kertoo:

”Käytännössä kuplasta tuli ulos terve ihminen, joka meni ensimmäiseksi sairaalaan koronatestiin. Yö oltiin hotellissa, ja koronatestituloksen sai aamulla. Vasta sitten pääsi takaisin kuplaan. Asioiden piti olla paperilla kunnossa. Ei tästä voi ketään moittia.”

Toki myös harjoituskuplassa seurattiin urheilijoiden ja valmentajien terveyttä. Kaksi kuukautta ennen olympiakisoja koronatestejä oli kolme kertaa viikossa. Sen jälkeen tahti kiihtyi. Ennen kisoja ja niiden aikana koronatestejä oli päivittäin.

”Testaamisen tehokkuus oli valtava. Kiinassa on tehokas kulttuuri organisoitumiseen, kun sitä tarvitaan. Kymmenen miljoonaan asukkaan kaupunki voidaan testata kahdessa päivässä.”

Harjoituskeskuksessa valmentajat asuivat omissa yksiöissään, joita Rantamäki vertaa amerikkalaishotellin isoon huoneeseen. Urheilijat asuivat kahden hengen huoneissa.

”Käytännössä keskuksessa oli kaikki, mitä ihminen tarvitse ravintolaa myöten. Rahaa ei saanut kulumaan kuin verkkokauppaan”, Rantamäki naurahtaa.

Verkkokaupasta intohimoinen musiikinkuuntelija hankki kiinalaisen putkivahvistimen, jonka Rantamäki toi mukanaan Suomeen.

”Halusin jotain, mikä on aidosti kiinalaista. Hifisoitin on hyvässä käytössä, kun minulla on kotona 10 000 vinyylilevyä ja cd-levyä.”

Puhe kääntyy valmentajan palkkaan. Ulkomaalaisten valmentajien tiedetään tehneen Kiinassa olympiakisojen takia muhkean tilin.

”Aika ison yrityksen pomo saa olla, että saa saman palkan. Verot maksettiin Kiinaan.”

Tomi Rantamäki ja Oona Kauste talviolympialaisissa Pyeongchangissa vuonna 2018.

Rahan takia Rantamäki ei Kiinaan kuitenkaan lähtenyt.

Päällimmäisenä syynä oli halu päästä toteuttamaan valmennuksellisia visioita suuressa mittakaavassa. Pelaajana hän oli mukana Oona Kausteen kanssa vuoden 2018 olympiakisojen parikisassa.

”Oli mielenkiintoisempaa olla olympialaissa valmentajana kuin pelaajana. Raha ei ollut suurin syy lähteä, mutta se piti siellä, kun asiat alkoivat tökkiä. Kiina on löytänyt sen palkkatason, jolla ihmiset pysyvät siellä olosuhteista riippumatta”, Rantamäki muotoilee vastauksensa.

Vielä alkuvuodesta 2019 Rantamäki pelasi MM-kisoissa joensuulaisen Elina Virtaalan kanssa. Pari saavutti Suomelle MM- ja olympiakarsintapaikan, jonka kautta Kausteen sisarukset pääsivät yrittämään pääsyä olympialaisiin.

Ennen Kiinan-projektia Rantamäki toimi Suomen Curlingliiton valmennuspäällikkönä.

”Kiinassa resurssit olivat käytännössä johtajien valitsemalla tavalla rajattomat, kun ne Suomessa ovat curlingissa mitättömät.”

Kiinan curlingpelaajat ja valmentajat asuivat Shougang Parkin harjoituskeskuksessa, jota ympäröi aita. Vartiokopin ohi ei päässyt ilman lupaa. Ennen olympialaisia keskuksen ympärille rakennettiin vielä järeä tupla-aita. Taustalla Shijingshan-vuori.

Mitä kiinalaiselle curlingille tapahtuu, kun Pekingin olympiaorganisaatio ajetaan alas? Rantamäen mukaan ilmassa on paljon kysymysmerkkejä.

”Kuka edustaa Kiinaa arvokisoissa? Kuka on töissä Kiinan curlingliitossa? Pelaajat lopettavat aika nuorina, minkä takia lajiin ei kerry kokemusta.”

Kun olympiakisat myönnettiin Pekingille seitsemän vuotta sitten, maailma oli erilainen. Pandemian pohjalta Kiinan kisaisännyyttä ei voi kritisoida, mutta entä muuten?

Kuinka paljon Kiinan paljon puhutut ihmisoikeudet mietityttivät sinua?

Rantamäki miettii kysymystä pitkään ennen kuin vastaa:

”Jos jokin maa on täysin suljettu, siellä voi tapahtua vielä hirveämpiä asioita kuin silloin, jos sen maan kanssa yritetään olla kansainvälisessä yhteydessä ja päästä dialogiin, joka voi johtaa johonkin parempaan.”

”Omalla työlläni en ainakaan heikentänyt kenenkään kiinalaisen elämää, mutta jätin pienen henkäyksen suomalaista ajattelua sinne. Tulvatkin syntyvät monista pienistä pisaroista.”

Keväällä Rantamäki aikoo availla jälleen pitkään kiinni ollut työtietokonettaan. Hän omistaa Suomen Palkitsemiskeskus -nimisen yrityksen, jonka toiminta on ollut pienellä liekillä.

”Kiinaan ei kannata nyt tämän loman jälkeen palata, kun joutuu pitkäksi aikaa eristykseen ja työsopimusta ei ole paljon jäljellä. Sitten kun joskus palaan, haluan nähdä kaikki ne perusnähtävyydet, jotka jäivät koronaepidemian takia näkemättä. Pekingiin voin mennä kuin kotikaupunkiini.”

Tomi Rantamäki Kiinan maajoukkueen edustusasussa.

