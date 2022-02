Iivo Niskanen piti kovaa kyytiä miesten viestissä.

Iivo Niskanen hiihti jäätävän kakkososuuden miesten viestissä sunnuntaina.

Niskanen nosti Suomen mitalitaisteluun, mutta vain hetkeksi. Kolmannella osuudella sauvonut Perttu Hyvärinen ei kyennyt parhaimpaansa.

Suomi jäi lopulta kuudenneksi.

"Tämä oli yksi elämäni parhaista viestihiihdoista”, Niskanen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Niskasen lentokelistä kertovat myös osuusajat. Hän hiihti 10 kilometriä aikaan 28.53,9 – eli ylivoimaisesti osuutensa julminta kyytiä. Osuuden toiseksi nopein William Poromaa hävisi suomalaiselle 37 sekuntia.

Absurdeinta on, että Niskaselle hävisivät myös Hyvärinen (29.08,8) ja Joni Mäki (29.23,7). He viuhtoivat vapaata, joka on merkittävästi nopeampi etenemistapa.

Kolmas pätkä, jonka Hyvärinen hiihti, oli identtinen Niskasen osuuden kanssa. Mäen ankkuriosuus oli runsaat 100 metriä pidempi.

”Onhan se ihan uskomatonta, koska vapaalla hiihdettiin keskimäärin 40–50 sekuntia kovempia kierroksia eli 2.30 nopeampia osuuksia kuin pertsalla. Kuvaa sitä, kuinka järkyttävän kovaa Iivo hiihti, mutta myös sitä, että Pertun jalka oli raskas”, Sanomien olympiatoimituksen hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi päivittelee.

Iivo Niskanen antoi kaikkensa.

Pronssia ja kultaa Pekingistä voittaneen Niskasen olympiaurakka jatkuu keskiviikkona parisprintissä. Hänen parinaan sivakoinee Mäki.

Miesten viestin voitti Venäjä. Norja oli toinen ja Ranska kolmas.

