Viestifloppi kertoi Harri Kirvesniemelle, kuka on selvä valinta Iivo Niskasen pariksi sprinttiviestin mitalijahtiin

Harri Kirvesniemen mielestä Suomella oli jalkeilla ainoa kokoonpano, jolla oli mahdollisuus saavuttaa mitali.

”Meillä oli aika paljon sitä toivotaan toivotaan -osastoa jo etukäteen tiedossa”, Sanoman olympiatoimituksen hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi tiivistää karusti lähtökohdat miesten viestiin, josta tuli floppi.

Vielä kahden osuuden jälkeen Suomella oli mahdollisuuksia mitalikamppailuun, kun Iivo Niskanen oli vetänyt ilmiömäisen suorituksen Ristomatti Hakolan pahan epäonnistumisen jälkeen.

Mutta sitten homma kosahti lopullisesti siihen, että Perttu Hyvärinen romahti yllättäen muiden kärkijoukkueitten vauhdista.

”Hakolan hiihto oli jo 15 kilometrillä sellaista, että oli epätodennäköistä nousta sen jälkeen viestissä hyvään suoritukseen, mutta toivottiin torjuntavoittoa. Sen jälkeen tuli vielä mahdollisuudet taistella mitaleista, mutta Perttu ei ilmeisesti vain ollut kerta kaikkiaan palautunut. Pertulle tämä oli todella vaikea päivä.”

Samaan hengenvetoon Kirvesniemi totesi, että sekä Hakolalla että Hyvärisellä sukset eivät toimineet niin hyvin kuin joillakin kovimmista kilpailijoista.

”En tiedä, olisiko mitalin saaminen ollut realismia edes Hakolan kohtalaisen kovalla hiihdolla.”

Perttu Hyvärinen (vas.), Ristomatti Hakola ja Iivo Niskanen (oik.) olivat vastassa kuudentena maaliin saapunutta ankkuria Joni Mäkeä.

Hakolan valmistautuminen näihin kisoihin sujui monenlaisten ongelmien ja huonon tuurin sävyttämänä. Siksi myös korkean paikan valmistautumista kertyi suunniteltua vähemmän.

”Kun mennään noihin oloihin ja korkealle, niin se vielä korostuu valtavasti.”

Viime vaiheessa Hakolan valmistautumista sotki flunssa.

”Kyllä tulos näyttää, että hänen ongelmansa ovat olleet kohtalaisen isoja. Flunssa vie kaikkein eniten pois siitä ominaisuudesta, jota Hakolakin tuolla tarvitsisi. Hänen olisi pitänyt pystyä maksimoimaan oma hapenottokykynsä uran parhaalle tasolle. Flunssa on raapaissut sitä kaikkein eniten. Se on niin karua tuolla, miten matkanteko muuttuu ihan toivottomaksi.”

Ennen kisoja spekuloitiin, että Niskanen ja Hakola olisivat vahvoja mitaliehdokkaita keskiviikkona perinteisellä hiihdettävässä sprinttiviestissä, edellyttäen, että molemmat ovat huippukunnossa.

Niskasen osalta tämä pitää mitä suurimmassa määrin paikkansa, Hakolan tilanne on päinvastainen. Sen takia näkymä sprinttiviestiin on muuttunut, ja Kirvesniemellä on vankka näkemys, mikä tulee olemaan Suomen kokoonpano.

”Nyt on päivän selvää, että Iivon pariksi tulee Joni Mäki.”

Mäelle jäi epäkiitollinen tehtävä hiihtää ankkurina, kun mitalimahdollisuus oli karannut.

Kirvesniemi havaitsi, että Mäki hiihti ainakin osuutensa ensimmäisen kierroksen ihan mukavaa vauhtia mitaleista kamppaileviin joukkueisiin verrattuna.

”Jonille oli varmaan tärkeintä saada se tieto, että hänen aerobinen puolensa pelaa. Sitä tarvitaan sprinttiviestissä eri tavalla kuin normisprintissä. Se oli varmaan hänelle positiivinen signaali, että hommat ovat ok.”

Kirvesniemen mielestä Suomen kaksikkoa voi edelleen pitää mitaliehdokkaana, vaikka Mäki olisi Niskasen parina.

Kirvesniemellä oli myös terveiset niille, jotka ihmettelivät epävireisen Hakolan valintaa viestinelikkoon.

”Ainoa realistinen mitalisauma oli se, että Hakola, Niskanen ja Hyvärinen pääsevät hiihtämään tässä järjestyksessä ja ovat kaikki suht hyvässä kunnossa. Ja sitten on heittää siihen riittävän hyvä ankkuri. Kyllä meillä oli paras porukka. Se kaatui Hakolan ongelmin ja viimeistään siihen, että Hyvärisellä oli vaikea päivä.”

Venäjän olympiakomitean joukkue ja Norja olivat odotetusti kaksi parasta. Ranska otti kolmannen peräkkäisen viestin olympiapronssin ja neljännen peräkkäisen arvokisapronssin, vaikka sen vapaan osuuksien hiihtäjillä oli huonosti luistavat sukset.

”Ranska teki uskomattoman taistelun todella luistamattomilla suksilla. Oikeastaan säälitti, koska Ranskalla olisi ollut mahdollisuuksia haastaa Norjaa taistelussa hopeasta, jos sukset olisivat olleet yhtään tasaveroiset”, Kirvesniemi sanoo.

