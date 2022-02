Liverpool jahtaa Manchester Cityä toivottomalta takamatkalta. Kohun keskelle joutunut West Hamin tähtipuolustaja jäi pois pelistä.

Liverpool jatkaa jalkapallon Englannin Valioliigaa johtavan Manchester Cityn takaa-ajoa. Toisena oleva Liverpool kavensi sunnuntaina Cityn johdon yhdeksään pisteeseen kukistettuaan vieraissa valioliigajumbo Burnleyn 1–0.

Ottelun ainoan maalin teki avauspuoliajalla 40. minuutilla Fabinho. Neljännen peräkkäisen voittonsa Valioliigassa ottanut Liverpool on pelannut sarjakärki Cityä ottelun vähemmän.

Burnleyn Turf Moor -stadionilla Liverpoolin kokoonpanossa nähtiin pitkästä aikaa tähtihyökkääjä Sadio Mane, joka ratkaisi tammi-helmikuussa pelatussa Afrikan mestaruusturnauksessa Senegalille sen ensimmäisen maanosamestaruuden.

Valioliigapaikastaan kamppaileva Burnley tarjosi Liverpoolille varsinkin ensimmäisellä puoliajalla tasapäisen vastuksen. Kotijoukkueen uusi hankinta, hollantilaishyökkääjä Wout Weghorst oli pari kertaa lähellä maalintekoa.

”Täällä on aina vaikeaa pelata, mutta erityisesti tänään, koska tuuli joka suunnasta”, voittoon tyytyväinen Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp kertoi BBC:lle.

Liverpoolin Manchester City -jahti alkaa olla toivoton urakka, sillä viime kauden valioliigamestari City on hävinnyt Englannin pääsarjassa viimeksi lokakuun lopussa, silloin kotikentällään Crystal Palacelle. Sen jälkeen City on pelannut Valioliigassa 15 ottelua peräkkäin ilman tappiota, rasitteenaan vain yksi tasapeli.

Valioliigan tyvipäässä Burnleyllä on matkaa kolmanneksi viimeisenä olevan Teemu Pukin Norwichiin. Burnley on pelannut Norwichia kolme ottelua vähemmän ja kaksi vähemmän kuin juuri putoamisviivan yläpuolella majaileva Newcastle, jota Burnley on jäljessä seitsemän pistettä.

Wolverhampton aiheutti Tottenhamille 2–0-vierasvoitolla Valioliigassa kolmannen peräkkäisen tappion. Wolvesin maalit tekivät ensimmäisellä puoliajalla jo ennen 20 peliminuutin täyttymistä Raul Jimenez ja Leander Dendocker.

Newcastle otti kolmannen voittonsa putkeen kaatamalla kotinurmella Kieran Trippierin maalilla Aston Villan 1–0. Kalliita pelaajahankintoja tehnyt Newcastle on sarjataulukossa matkalla putoamiskurimuksesta ylöspäin.

Leicester ja West Ham päätyivät pistejakoon maalein 2–2. Lemmikkikissaansa rääkännyt West Hamin tähtipuolustaja jäi pois pelistä. Kurt Zouman piti alun perin olla aloituskokoonpanossa, mutta hänet korvasi aloituksessa Issa Diop.

West Hamin johtoporras selitti Zouman poissaoloa ranskalaispelaajan pahoinvoinnilla.

Zouma on joutunut viime päivinä kohun keskelle, kun mediassa levisi video, jossa hän rääkkää toista lemmikkikissoistaan.

West Hamin mukaan Zouma on saanut teostaan kahden viikon palkan suuruisen sakon, tiettävästi vajaat 300 000 euroa.