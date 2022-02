Peking

Saanko esitellä kaksi Kiinan julkisuudessa viikossa trendannutta henkilöä: Pekingin olympiamaskotti eli panda Bing Dun Dun ja keräilijä Zhang Wenquan.

Kun kiinalaiset alkoivat ostaa hyllyt tyhjiksi Duneista, Zhang pomppasi yhdeksi halutuimmista haastateltavista. Hänellä on nimittäin yhteensä yli 400 Dun-nukkea ja muuta Dun-tavaraa.

”Luultavasti kellään muulla ei ole niin monta”, Zhang sanoo ja poseeraa tottuneesti tursuavan pandahyllynsä edessä.

Zhang rakastui Duniin jo ennen Pekingin talviolympialaisia, jolloin yleinen mielipide piti sitä yhä rumana. Dun sai ostettua pandojaan halvalla.

Pandahylly on iso, mutta se ei riitä kaikille pandoille.

Zhangin kolmen pienen huoneen kotia katsellessa Bing Dun Dun -hylly tuntuu pikku jutulta. Pekingiläiskoti on niin pullollaan kaikenlaista eri olympialaisiin liittyvää muistoesinettä, että siellä on vaikea kävellä.

On tietysti Pekingin 2008 kesäolympialaisten valtavia maskotteja, sekä maskotteja Vancouverista, Salt Lake Citystä, Sotšista, Pyeongchangista, Tokiosta ja vaikka mistä.

Zhang ei ole itse ollut kuin Pekingin molemmissa olympialaisissa vapaaehtoistöissä.

On pinssejä, reppuja, julisteita ja lautasia. On avajaisissa käytettyjä viuhkoja ja dvd-levyjä, joissa on ikuistettuna olympialaisten avajaisia ja kisoihin liittyvää musiikkia.

Yhteensä olympiatavaroita on Zhangin mukaan yli 5 000. Kaikkia hän ei ole jaksanut edes kaivaa paketeista. Parvihuoneessa on kasoittain kasseja, joissa on pinssiä, mukia ja paitoja eri olympialaisten kirjauksilla.

” ”En yhtään tiedä, mitä siellä on, kun tilaan niin paljon.”

Tyhjiä ja täysiä paketteja Zhangin asunnolta.

Zhang avaa juuri lähetin tuomaa litteää pakettia.

”En yhtään tiedä, mitä siellä on, kun tilaan niin paljon.”

Nettiostoksia kotimaasta ja ulkomailta saapuu viikoittain. Kerran yksi nettikauppa blokkasi hänet, sillä tulli luuli ahkeran ostelijan välittävän tavaroita työkseen.

Litteän paketin sisältä paljastuu nippu vanhoja, englanninkielisiä olympia-aiheisia julisteita.

” ”Keräily tekee minut onnelliseksi.”

Pieni osa Zhan Wenquan valtavaa kokoelmaa.

Pinssikokoelma

Yksi versio olympiarenkaista.

Keräilyharrastus on vienyt Zhangin arvion mukaan noin puoli miljoonaa yuania. Se on noin 75 000 euroa.

Harrastus alkoi, kun koululainen Zhang näki Sydneyn olympialaiset televisiosta.

”Kiinalaiset saivat mitaleja, ja olin ylpeä. Mitaleita taisi tulla uimahypyistä.”

35-vuotias Zhang käyttää kaiken rakennusfirman konttoritöistä saaman palkkansa keräilyyn. Hän on sinkku, ja asuu vanhempien omistamassa asunnossa. Välillä hän hieman velkaantuikin, mutta vanhemmat maksoivat velat pois.

Vanhemmat ja muukin sukulaiset antavat hänelle joskus rahaa uusiin ostoksiin.

”Keräily tekee minut onnelliseksi.”

Sängylle ei tahdo mahtua nukkumaan.

Kello on 8.30 sunnuntaiaamuna, ja Helsingin Sanomat on päivän toinen Zhangia haastattelemaan tullut viestin. Jo kello 7 saapui kiinalainen nettitelevisio.

Zhangilla on päällä paita, jossa lukee ”Together for Shared Future”. Se on Pekingin talviolympialaisten moton englanninnos. Päässä hänellä on olympia-aiheinen hiuspanta.

Lue lisää: Urheilijat kertovat länsimedioissa surkeista eristysoloista ja ruokapulasta kisapaikoilla – Kiinan mediassa näkyy aivan toinen todellisuus

Näkee, kuinka Zhang nauttii julkisuudesta. Hänen vuosien harrastuksensa tulee näkyväksi.

Isä lukee kaikki Zhangista kirjoitetut jutut ja arvioi pojalleen, kuinka tämä on onnistunut haastatteluissa.

”Yhtenä yönä hän ei nukkunut ollenkaan, vaan luki nettijuttujen kommentteja. Sanoin hänelle, ettei niitä pidä ikinä lukea.”

Moskovan olympialaisten soihtu vuodelta 1980.

Rakkaimpia esineitä Zhangille ovat maskotit ja olympiasoihdut. Hänellä on esimerkiksi vuoden 1980 Moskovan olympialaisissa käytetty soihtu. Se maksoi 1 500 euroa.

Soihdut ovatkin kokoelman kalleimpia esineitä, ne saattavat maksaa jopa 6 000 euroa.

Keräilyharrastuksesta tulee myös hävikkiä, sillä 20–30 prosenttia Zhangin tilaamista ja maksamista tavaroista ei tule perille. Ne joko jäävät matkalle tai myyjä huijaa. Se ei näytä Zhangia hirveästi vaivaavan.

”Tilasin kerran joltain yksityishenkilöltä soihdun, jonka hän väitti suunnitellun Helsingin vuoden 1940 olympialaisia varten. En koskaan saanut sitä.”

Lue lisää: Propaganda­koneisto käyttää suomalaisten videoita surutta hyväkseen – kaikki haukut on kiinalaisesta somesta siivottu pois

Myyjä saattoi olla suomalainen tai sitten ei. Zhang ei muista.

Helsingissä piti olla olympialaiset vuonna 1940, mutta ne peruuntuivat maailmansodan takia.

Enempää Zhang ei ehdi nyt kertoa. Kello on 9.30 ja seuraava kiinalaistoimittaja jonottaa jo juttusille.

Zhang Wenquanin mielestä olympialaiset yhdistävät ihmisiä ihanasti.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset

Lue lisää: Granlundin taklaus puhuttaa Ruotsissa, jos Kamila Valijeva saa mitalin, mitään seremonioita ei järjestetä – HS seuraa Pekingin kisoja hetki hetkeltä

Lue lisää: Kiina-ilmiöitä: Setelit ovat mennyttä aikaa

Lue lisää: Pekingin suomalaiset elävät tv-kisahuumaa niin, että jalkapöytäkin murtui neljästä kohtaa – ”Maali! Maali!” väki kannusti Leijonia suurlähettilään lumisessa puutarhassa

Lue lisää: USA päihitti Kiinan jääkiekossa 8–0 – Kiinalainen fani: ”Yllättävän hyvin pelasivat”

Lue lisää: Kiinassa myytiin aikoinaan luistimia, joiden arvon saattoi mitata kullassa – ”Ihmiset unelmoivat omista luistimista"

Lue lisää: Pienet vaaleanpunaiset pitävät tappiota Kiinan häpäisynä – nyt armottomat haukut sai kaatunut taitoluistelija Zhu Yi

Lue lisää: Suomalaisten on vaikea tätä tajuta – Pekingissä –6 astetta on turkki­keli