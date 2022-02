Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on pääosin tyytyväinen Pekingin kisajärjestelyihin.

Zhangjiakou.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on varsin tyytyväinen Pekingin olympialaisten järjestelyihin.

Hän muistuttaa, että olympialaiset käydään erityisoloissa pandemian alla ja isoihin kisoihin liittyy muutenkin aina kaikenlaista säätämistä.

Suomen olympiakomitea valmisteli Pekingin kisoihin valittuja urheilijoita siihen, että kaikki ei suju perillä välttämättä sulavasti.

”Jokaiseen päivään kuuluu jokin ratkaistava asia, mutta asenteemme on ollut sellainen, että fokus pysyy urheilemisessa ja kaikki muu hoidetaan”, Lehtimäki sanoo.

Kisojen alussa päävaivaa aiheuttivat Marko Anttilan ja Jussi Olkinuoran hotellieristykset vaihtelevien PCR-tulosten takia.

”Pekingin päässä on jouduttu tekemään paljon töitä, että kiekkojoukkue saadaan askiin silloin kun meillä on peli. Se on näiden kisojen erityislaatuisin asia.”

Muut asiat ovat olleet pienempiä: kuljetusten järjestämistä ja sen sellaista.

”Kuljetukset eivät alkuun toimineet, mutta niin on kaikissa kisoissa. Se on traditionaalista.”

Ruoka on huippu-urheilijoille tärkeää. Miten se hoidettu?

Lehtimäen mukaan etujoukkoina kisoja valmistelemaan saapunut joukko raportoi isoista puutteista.

”Alkuun kaikki joukkueet olivat yllättyneitä”, Lehtimäki kertoo.

Kisajärjestäjät pystyivät kuitenkin parantamaan sortimenttejä nopeasti.

”Aluksi tarjolla ei ollut sellaista monipuolista ruokaa kuin haluttiin ja urheilijat tarvitsevat.”

Mitä puuttui?

”Ei ollut mitään, mitä laittaa leivänpäälle, kananmunia tai puurosta puhumattakaan. Hienosti kiinalaiset ovat pystyneet reagoimaan toiveisiin.”

Kun urheilijat saapuivat olympiakuplaan, ruokahuolto oli jo pääosin kunnossa.

”Jos tilanne olisi ollut sama kuin urheilijat tulivat, olisi asia olisikin ollut huono.”