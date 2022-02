Juha Vidgren järjestää Iivo ja Kerttu Niskaselle mitalijuhlat ja lupaa, että olympiavoittaja nähdään ensi kesänä uudessa harrastuksessa. Hän kertoo myös, miksi Niskasten vaatteissa lukee kirjavan koiran nimi.

Vieremä

Metsäkoneita valmistava Ponsse on ollut merkittävä tukija Iivo ja Kerttu Niskasen matkalla hiihdon arvokisamitaleille.

Ponssen perustaja Einari Vidgren aloitti yhteistyön nuorten Niskasten kanssa jo ennen surullisen kuuluisia Lahden MM-hiihtoja vuonna 2001, jolloin kuusi suomalaishiihtäjää kärysi dopingista.

Hiihtäjien joukossa oli kaksi Ponssen tukemaan urheilijaa, Virpi Kuitunen (nyk. Sarasvuo) ja Jari Isometsä. Monen muun tukijan tavoin Ponsse lopetti hiihdon tukemisen huipputasolla pitkäksi aikaa, mutta yhteistyö juniori-Niskasten kanssa jatkui.

”Kerrannaisvaikutus kesti kymmenen vuotta. Varsinainen iso yhteistyö Niskasten kanssa alkoi vasta silloin. Einarin aikana tuki oli alkuun pientä, muutamia satasia, ja minibussi annettiin lainaksi Niskasen perheen kisamatkoille”, Ponssen suurin omistaja Juha Vidgren sanoo.

Yhteistyö ei syntynyt sattumalta, sillä Iivon ja Kertun isä Eero Niskanen toimi asentajana Ponssen tehtaalla.

Vieremäläisen sponsorin logo on kunniapaikalla Iivo Niskasen harjoitusvarusteissa. Kuva vuodelta 2019.

”Kun Einari kuuli, että Eeron lapset ovat lahjakkaita hiihtäjiä, hän alkoi seurata heidän uraansa ja soitella kuulumisia. Meni aika myöhään ennen kuin raha alkoi liikkua. Kerttu nousi ensin, ja sitten alettiin puhua, että täällä olisi tällainen Iivokin vielä”, Juha Vidgren, 52, kertoo yhteistyön alusta.

Menestyksen myötä yhteistyösopimuksen arvo on mittava. Vidgren ei puhu tarkoista summista.

”Ei mennä satoihin tuhansiin euroihin”, Vidgren sanoo.

Ennen Niskasia Ponssen tunnetuin logourheilija oli keihäänheittäjä Tero Pitkämäki, joka oli yhtiön pitkäaikainen kumppani vuodesta 2004 lähtien. Pitkämäen huippu-urheilijan ura oli silloin vasta alussa.

”Meille tuli hyvä tausta Pitkämäen kautta, oli selkeät pelisäännöt. Opimme siinä sponsoroinnin pelisäännöt”, Vidgren sanoo.

Ensimmäinen tunnettu Ponssen tukema urheilija oli kilpakävelijä Valentin Kononen 1990-luvun alussa. Ponssen yhteys Konoseen oli hänen hierojansa Martti Ronkainen, joka oli kotoisin Vieremän naapuripitäjästä Sonkajärveltä.

”Martti oli entinen hiihtäjä, joka sai ainoana istua samoilla lauteilla, kun Juha Mieto hiihti suoraan saunaan Lahden MM-hiihdoissa 1978”, Vidgren kertoo.

Hänen puolestaan on selvää, että Ponsse jatkaa yhteistyötään Iivon ja Kertun kanssa niin kauan kuin he jatkavat uraansa.

”Sovitaan asiat ja pannaan sopimuksen runko paperille. Edellinen sopimus on tainnut olla reilut neljä vuotta työpöydälläni. En muista, onko sitä allekirjoitettu vai ei”, Vidgren naurahtaa.

Sopimukseen kuuluu myös rahallinen bonus kultamitalista. Vidgren ei ole vielä päättänyt, mitä muuta bonusta voisi vielä olla.

Einari Vidgren oli tunnettu ravihevosten kasvattaja ja omistaja. Vidgrenillä on veljiensä kanssa yhä ravitalli Einari Vidgrén Oy, jossa on ravihevosia, siitostammoja ja varsoja. Myös Iivo Niskanen on innokas ravimies.

Kelpaisiko Iivolle hyvä varsa bonuksena olympiakullasta?

”Varmaan jotain mietitään. Ei ole huono idea antaa varsaa bonukseksi”, Vidgren sanoo, muttei lupaa mitään.

Sen hän kuitenkin uskaltaa jo luvata, että Iivo nähdään ensi kesänä uudessa harrastuksessa.

”Olen aika varma, että Iivo ajaa hevoskortin ja hänet nähdään heinäkuussa ravilähdössä Einarin ajoissa.”

Vieremällä on Einari Vidgenin vahvasti tukema kesäravirata.

” ”Moni ei tiedä, että Eero ja Iivo ovat hyviä laulajia.”

Iivo ja Kerttu Niskasen mitalijuhlat järjestetään tiistaina Einarin puistossa Vieremällä. Einari Vidgren oli Juha Vidgrenin isä ja Ponssen perustaja.

Tiistaina Vidgren on järjestämässä yhdessä Vieremän kunnan kanssa Iivolle ja Kertulle kansanjuhlat isänsä nimeä kunnioittavassa Einarin puistossa. Vidgren odottaa paikalla jopa paria tuhatta juhlijaa.

”Moni ei tiedä, että Eero ja Iivo ovat hyviä laulajia. Tiedä vaikka he vetäisivät yllätysnumeron Kertulle iltatilaisuudessa”, Vidgren vihjaa.

Juhlailta päättyy suuren maailman tyyliin ilotulitukseen.

”Kyllä se neljän vuoden välein kannattaa ottaa.”

” ”Halusin antaa jotakin takaisin omalle kylälle.”

Uusi Rientola on Juha Vidgrenin rakennuttama moderni kylätalo ja entinen suojeluskuntatalo, jossa seurattiin Iivon ja Kertun hiihtoja.

Pekingin olympiakisojen aikana Iivon ja Kertun mitaleita juhlittiin kolme kertaa Rientolassa, jossa kyläläiset jännittivät ja seurasivat hiihtoja isolta videotaululta. Ponsse tarjosi mitalikahvit ja pullat.

Paikka sai kansainvälistä julkisuutta, kun Norja televisio kävi kuvaamassa juhlahumua Rientolassa.

”Saatiin koululaisetkin kokemaan mitalit ja kuulemaan Porilaisten marssi”, Vidgren sanoo.

Rientola on entinen nuorisoseurantalo, joka on perustettu vuonna 1914. Vuosina 1922–1944 se toimi suojeluskuntatalona, kunnes se muutettiin paikallisen urheiluseuran Vieremän Koiton tiloiksi.

Vielä talvella 2018 Rientolan tiloissa kuvattiin Juice-elokuvaa, kunnes vanha rakennus purettiin ja uuden rakentaminen alkoi heti sen jälkeen.

Uusi Rientola on Juha Vidgrenin henkilökohtaisesti rahoittama moderni kylätalo.

”Halusin antaa jotakin takaisin omalle kylälle. On ollut hienoa asua turvallisessa ympäristössä. Urheilu oli vahvasti läsnä. Muistan, kun seurasin itse koulussa mustavalkotelevisiosta Lake Placidin olympiahiihtoja vuonna 1980”, sanoo Vidgren, joka hiihti samana vuonna itsekin Ylä-Savon mestaruuskisoissa.

Palkintonsa hän sai Rientolassa.

”Jäi hienot muistot.”

” ”Ponsse-koirasta on olemassa kuvakin.”

Rientolan vanha ilmoitustaulu kertoo talossa käyneistä esiintyjistä.

Uusia Iivoja ja Kerttuja ei kasva joka oksalla. Vidgrenin ja Ponssen tarkkailulistalla on kuitenkin muutama paikallinen nuori urheilija, joita yhtiö tukee pienillä summilla.

”Ei haluta antaa heille liian aikaisin turhaa painetta”, Vidgren sanoo.

Ponssen pientä tukea nauttivat skeetampuja Roope Kanninen, pikajuoksija Topi Huttunen ja Mikko Kauppinen, joka hämmästytti lokakuussa juoksemalla Cooperin testissä hurjan tuloksen 3 830 metriä.

Iivo Niskanen hämmästeli ensimmäisten joukossa Kauppisen juoksutulosta varsinkin, kun tällä ei ollut aiempaa juoksukokemusta.

Huttunen juoksi lauantaina SM-halleissa Kuopiossa 60 metrillä välierissä ennätyksensä (6,97).

Niskasista ja Rientolasta on monta tarinaa, kuten myös Ponssesta.

Einari Vidgren rakensi ensimmäisen metsäkoneensa erilaisista ja erivärisistä osista. Kone oli Vieremällä outo näky.

Eräs kylän mies vertasi ensimmäistä metsäkonetta kylän raitilla juoksevaan moniväriseen sekarotuiseen Ponsse-nimiseen koiraan.

”Se on sitten Ponsse”, Einari Vidgrenin kerrotaan sanoneen koneestaan.

Juha Vidgren vahvistaa tarinan.

”Nimen keksijä ei ole tiedossa, mutta Ponsse-koirasta on olemassa kuvakin. Sitä ei tosin ole otettu käyttöön, jotta jokainen voi miettiä Ponsse-koiran mielessään.”

Urheilussa diili on on yksinkertainen: Ponsse tekee metsäkoneita, urheilijat urheilevat.

Iivo Niskanen ja mitalisaalis.

Kerttu Niskanen ja mitali-ilo.

