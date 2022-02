Mitä he edes tekevät olympialaisissa? Naisten jääkiekossa on saatu 24 vuodessa aikaan kaksi puolen vuoden ammattilaisjoukkuetta ja yksi apuraharyhmä

Naisleijoniakin on syytä katsoa kriittisesti, mutta ei siitä, että he saavat apurahaa. Naisten jääkiekko tarvitsisi kuitenkin kansainväliseltä ja kansalliseltakin lajiliitolta paremman arvostuksen ja enemmän tekoja.

Peking

Mistä näille maksetaan apurahoja? Mitä naisten jääkiekko edes tekee olympialaisissa?

Pekingin olympialaiset ovat nostaneet pinnan alla kyteneet kysymykset esiin.

Välierissä Naisleijonat sinnitteli taktisesti fiksulla pelillä ja Anni Keisalan torjunnoilla pelissä, mutta voittomahdollisuudet jäivät ohkaisiksi. Yksilöiden ero oli liian suuri. Pronssipeliin joutuneet suomalaiset ottivat olympiakaukalossa kolmessa pelissä pohjoisamerikkalaisia vastaan kuokkaan maalierolla 4–20.

Naisten jääkiekko on ollut olympialaisten ohjelmassa 24 vuotta. Tason laajentumista ei ole nähty. Liian moni maa on aivan väärässä paikassa, kun ne kohtaavat Yhdysvallat ja Kanadan.

Naisleijonat ei ole noussut mahtimaita lähemmäs eikä toisaalta mikään maa ole tullut pysyvästi uhmaamaan Suomen asemaa maailman kolmanneksi parhaana.

Kelly Panek ja Minnamari Tuominen taistelivat välierässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2018 tekemän päätöksen jälkeen naisten kiekkomaajoukkueen runko on saanut 10 000 euron vuotuisen verottoman apurahan. Nuoret haastajat ovat saaneet 6 000 euron apurahan.

Väistynyt päävalmentaja Pasi Mustonen teki aikoinaan ison työn sen eteen, että hänen maajoukkuesuojattinsa pääsivät apurahaurheilijoiksi. Siihen asti moni heistä ei ollut vain vailla kiekkotuloja, vaan he kustansivat pelaamistaan itse.

Tällä kaudella apurahaa on saanut 31 naisleijonaa. Pekingiin pääsi vain kaksi naista, jotka eivät ole apurahan piirissä: hetkeksi maajoukkuekuvioista pudonnut kolmosvahti Eveliina Mäkinen sekä Sanni Vanhanen, joka oli apurahojen hakuaikana maajoukkueeseen vasta kiilannut 15-vuotias lupaus.

Naisleijonien avustusten yhteissumma on 264 000 euroa. Se on 31,5 prosenttia koko talvikauden apurahapotista. Talvilajien apurahaurheilijoista 34,4 prosenttia on naiskiekkoilijoita.

Panostus on valtava, jos ottaa huomioon jääkiekkoa pelaavien naisten ja tyttöjen määrän Suomessa sekä kansainvälisen kilpailun vaatimattomuuden.

Suomalaisiin perinteisiin ei kuulu, että urheilupiirit haastaisivat apurahoja ja niiden myöntöperusteita avoimesti. Ei silti ole ihme, että kulisseissa moni on nyrpistänyt nenäänsä ja päästänyt pari kirosanaakin, kun suomalaisen urheilun erittäin pieneen kultapossukerhoon kuuluva laji huolehtii vain miesten elinvoimaisuudesta ja jättää naishuippunsa valtion maksamien apurahojen varaan.

Ne rahat kelpaisivat jääkiekkoa köyhemmillekin lajiperheille. Apurahoissa yhden tuki on toiselta pois.

Naisleijonien pelaajat toki täyttävät kirkkaasti apurahan ehdot: ”Apuraha voidaan myöntää olympia- tai paralympiajoukkuelajien urheilijoille, joilla arvioidaan kansainvälisten arvokilpailu- tai tasoltaan vastaavien kilpailujen näyttöjen perusteella olevan mahdollisuus mitaleille olympialaisissa tai lajin MM-kilpailuissa.”

Ehtojen perusteella on aivan sama, vaikka Naisleijonat häviäisi Kanadalle ja USA:lle joka kerta 0–20, kunhan joukkueella on mahdollisuus lyödä vastustajansa pronssipelissä. Se mahdollisuus on aina, se on jopa enemmän kuin mahdollisuus.

Apurahan ehtoja voi toki kritisoida. Naisleijoniakin on syytä katsoa kriittisesti, mutta ei siitä, että he saavat apurahaa.

Jokaisella olympiadilla Naisleijonat on Suomen todennäköisin mitalisampo. Kansainvälisen kilpailun vaatimattomuus ei ole heidän eikä ylipäätään suomalaisen jääkiekon vika.

Nimenomaan nykyisten maajoukkuepelaajien ja -ehdokkaiden kehittämiseen apurahajärjestelmä on toimiva keino. Ensimmäisten apurahojen jälkeen kotikisoissa 2019 uusi mahdollisuus toi tulosta, kun joukkue pystyi haastamaan pohjoisamerikkalaiset ratkaisupeleissä ja voitti moraalisen maailmanmestaruuden.

Pekingissä apurahatkaan eivät kantaneet yllätykseen. On toki muistettava, että sukupolvenvaihdoksen jälkeen Kiinaan lähti 11 olympialaisten ensikertalaista. Jotta he nousevat parhaalle tasolleen, vaaditaan rahan lisäksi vielä paljon myös raakaa työtä.

Kanadan ja Yhdysvaltojen olympiapanostukset ovat lisäksi toista maata kuin Suomen. Molemmat keskittivät pelaajansa puolen vuoden leirille, joissa joukkueet elivät ja harjoittelivat sekä pelasivat yhdessä poikajoukkueita vastaan. Pelaajille maksettiin leiritysajalta palkkaa.

Pohjoisamerikkalaiset pelaavat Pekingissä käytännössä ammattilaisjoukkueilla.

Kun naisten jääkiekolla on ollut olympiastatus 24 vuotta, lajissa olisi pitänyt pystyä parempaan kuin kahteen puolen vuoden ammattilaisjoukkueeseen ja yhteen apuraharyhmään.

Kansainväliseen jääkiekkoliiton IIHF:n katsannossa naiset ovat saaneet pysyä harrastetasolla. Kun naisten jääkiekko ei tuota rahaa, ei se IIHF:ssä myöskään kiinnosta. Lajia edistävät avaukset ja panostukset ovat jääneet tekemättä.

Samalla IIHF tulee alleviivanneeksi yhtä jääkiekon vahvaa mielikuvaa, joka myös vaikuttaa siihen, ettei se kasva tyttöjen ja naisten lajina: jääkiekko on poikien ja miesten maailma.

Olympialaisissa naisten jääkiekko pysyy, koska Kansainvälinen olympiakomitea vaalii tasa-arvoa. Olympialajeissa on oltava miesten ja naisten kilpailut. Yhdistetty on jäänyt ainoaksi poikkeukseksi, mutta neljän vuoden päästä naiset kilpailevat olympiamitaleista siinäkin lajissa.

KOK on esittänyt ukaaseja eri ongelmalajeille. Esimerkiksi nyrkkeily on putoamassa olympiaohjelmasta ottelutulosten manipuloinnin ja painonnosto jatkuvien dopingkäryjen vuoksi.

KOK voisi vaatia myös tasa-arvoon tekoja puheiden rinnalle. Luultavasti IIHF:lta tulisi naisten jääkiekkoon uutta puhtia ja vipinää, jos koko laji uhattaisiin sulkea olympialaisista.

Yhtä lailla myös jääkiekon kansallista päätöksentekoa on katsottava kriittisesti.

Jääkiekkoliitto on palkannut tyttökiekkokouluttajia, nuorten lupausten kartoitusjärjestelmä toimii, ja Team Kuortane tarjoaa mahdollisuuden yhdistää opiskelut ja jääkiekko. Nais- ja tyttökiekko on Jääkiekkoliiton yksi painopistealueista Ruohonjuuritasolla toiminta kuitenkin yskii.

Suomessa on yhä isoja kiekkoseuroja, joissa tyttöjen harrastustoiminta on lähes olematonta. Tytöt ovat toki tervetulleita poikien joukkueeseen, mutta on selvä, että omat tyttöjoukkueet madaltaisivat kynnystä lajin aloittamiseen.

Nais- ja tyttökiekkoilijoita on Suomessa alle 5 000. Lajina huomattavasti pienempi ringette jää vain noin tuhannella harrastajalla. Samaan aikaan ringette on organisoinut tyttöjen pelaajapolun pienistä junioreista aikuisten sarjoihin huomattavasti järjestelmällisemmin. Jääkiekossa tyttöjen pelaajapolku alkaa vasta noin 15-vuotiaista.

Jääkiekon näkyvyydellä tyttöjen pelaaja- ja joukkuemäärät pitäisi olla aivan eri planeetalta kuin ringetessä. Toisessa suuressa lajissa jalkapallossa määrätietoinen työ tyttöjen ja naisten eteen näkyy huomattavasti paremmin. Se näkyy heti myös harrastajamäärissä.

Vain harrastajamäärien kasvu on pidemmällä tähtäimellä keino, jolla Naisleijonat voi nousta pysyvämmin pohjoisamerikkalaisten todelliseksi haastajaksi. Samaa kasvua vaaditaan myös kansainvälisesti, jotta naisten jääkiekko saa arvostuksen, joka lopettaa olympiastatuksen kyseenalaistamisen.