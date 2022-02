Beto pelasi vuoden 2014 MM-kisoissa kahdessa ottelussa.

Jalkapalloliigassa pelaava Helsingin IFK on tehnyt sopimuksen meritoituneen ja MM-kisoissakin torjuneen portugalilaismaalivahdin Beton kanssa. Beto, 39, on pelannut pitkällä urallaan muun muassa Portugalin, Espanjan ja Turkin liigoissa.

Beton edustamista seuroista nimekkäimpiä ovat portugalilaiset Porto ja Sporting sekä espanjalainen Sevilla, jossa maalivahti juhli kahdesti Eurooppa-liigan voittoja vuosina 2014 ja 2015.

”On tärkeää, että joukkueessa on tähtiä. Ja hän on ehdottomasti tähti. Myös liigan kannalta on varmasti hienoa saada näin iso pelaaja mukaan”, HIFK:n portugalilaispäävalmentaja Bernardo Tavares sanoi tiedotteessa.

Beto on edustanut Portugalin maajoukkuetta kolmesti MM-kisoissa ja kerran EM-kisoissa. Hän pelasi vuoden 2014 MM-kisoissa kahdessa ottelussa.

Maalivahti kertoi tuntevansa HIFK:n valmentajan Tavaresin ja portugalilaisen maalivahtivalmentajan Roberto Rivelinon.

”Arvostan, että seura on osoittanut luottamusta ja halunnut minut mukaan. Olen siksi innostunut ja hyvin tyytyväinen. Tämä on minulle uudenlainen mahdollisuus ja uusi kokemus”, Beto sanoi.