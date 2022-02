Pettymyksen hetkellä häpeä on väärä tunne – parempi olisi itsemyötätunto

Perttu Hyvärinen ja Ristomatti Hakola rypivät pettymyksen alhossa viestikisan jälkeen. Itsekritiikki oli kovaa. Häpeä valtasi mielen. Urheilupsykologin mukaan sen tilalle pitäisi kuitenkin oppia itsemyötätuntoa.

Erinomaisesti olympiakisojen henkilökohtaisilla matkoilla esiintynyt Perttu Hyvärinen oli viestin jälkeen itsekriittisellä tuulella. Hyvärinen putosi mitalitaistelusta sen jälkeen, kun Iivo Niskanen oli hilannut Suomen sinne. Ja se sapetti.

”Hävettää, tekisi mieli etsiä kivenkolo ja päästä piiloon, koska tämä on aika julkinen ammatti”, noitui Hyvärinen.

Itsensä ruoskimista harjoitti myös viestin avannut Ristomatti Hakola, jonka osuuden jäljiltä Niskanen joutui lähtemään reilulta takamatkalta.

”Parempaan pitäisi pystyä, kun tässä hommassa joutuu olemaan lähipiiriäänkin kohtaan niin itsekäs. Viimeiset kaksi vuotta varsinkin”, Hakola sanoi.

Olympialaiset ovat hiihtäjille kauden ja jopa uran päätavoite. Urheilupsykologi ja Discoveryn jääkiekkoasiantuntijan roolissa olympialaisia seuraava Tuomas Grönman sanoo uskovansa, että epäonnistumisen hetkellä on silti kyse enemmän pettymyksen kuin häpeän tunteesta.

”Häpeän tunne ohjaa aika usein itsekritiikkiin, itsensä soimaamiseen ja itsevihaan. Häpeä on järjellä ajateltuna väärä tunne, ja urheilijan pitää oppia näkemään epäonnistuminen pettymyksenä eikä häpeänä”, Grönman sanoo.

Urheilijan on Grönmanin mukaan tärkeää tunnistaa omaa ajattelua, jotta sitä voi muuttaa. Hän pitää keskeisenä urheilijan kykyä itsemyötätuntoon, eli eräänlaista myönteistä suhtautumista itseensä.

"Häpeän tunteet vaikuttavat sympaattiseen hermostoon. Ajattelua pitäisi osata muuttaa itsemyötätuntoon. Silloin heräävät eri tunteet. Silloin sympaattinen hermosto ei aktivoidu vaan parasympaattinen, mikä auttaa palautumaan.”

Tuomas Grönman sanoo, että urheilijoiden joukossa ylikriittisyys itseä kohtaan on yliedustettuna.

Grönman muistuttaa, että valtaväestöön verrattuna huippu-urheilijoiden joukossa ylikriittisyys itseä kohtaan on yliedustettuna.

”Se on ominaisuus, joka myös auttaa tulemaan huipuksi, kun jaksaa hinkata fysiikkaa ja lajitaitoja. Yliedustettuina ovat silti myös ahdistus ja masennus, joita tulee, kun alkaa olla liian kriittinen itseä kohtaan ja alkaa aina soimata itseä. Siitä voi seurata myös häpeän tunne.”

Hiihtäjien epäonnistuminen tuli viestissä, jossa edustetaan itsensä lisäksi myös muuta joukkuetta. Grönman sanoo häpeän tunteen olevan aina luonteeltaan sosiaalinen: se kumpuaa siitä, että on pettänyt muut.

Lisäksi korona-aikana uhrauksia on tehty myös lähipiirissä, kun urheilijat ovat joutuneet elämään vielä normaaliakin kurinalaisemmin.

”Iivokin sanoi voiton jälkeen, että on helpompi hengittää. Pitänyt koko ajan pelätä, jos tulee korona, ja kisat ovat siinä.”

Kun urheilija pyrkii pääsemään pettymyksestä yli, oleellista on se, että osaa käsitellä tunteet. Esimerkiksi pettymyksen avulla voi päästä analysoimaan sitä, mitä olisi voinut tehdä paremmin.

”Mustaa ei voi selittää valkoiseksi. Pettynyt on pettynyt, mutta sen tunteen kanssa on osattava olla. Vaikeitakaan tunteita ei voi välttää. Kun tunteen ottaa vastaan, se häviää nopeammin.”

Tärkeä osa urheilijan pettymyksen käsittelyssä on lähipiirillä. He voivat auttaa urheilijaa kääntämään perspektiiviä urheilusta muuhun elämään, mistä on apua pettymyksen käsittelyssä.

”Urheilijalle voi tulla tunteita, että on pettänyt läheisensä, vaikka he eivät varmasti niin ajattele. Tarvitaan lähipiirin tukea ja ajattelun kontekstin muuttamista. Ihminen on sopeutuvainen ja pääsee yli asioista.”

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset