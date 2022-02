Pekingin olympialaisista raportoivat HS:n toimittajat Heikki Miettinen ja Mari Manninen ovat lähekkäin Pekingissä, mutta elävät ihan erilaista elämää. Heikki on kuplassa, Mari ei.

Peking

Mari:

Seison tienvarressa mutkan takana, sillä haluan nähdä Heikin. Odotan hänen bussiaan.

Nämä ovat salaiset etäpikatreffimme Pekingissä, niiden kolmas yritys.

Heikki:

Ensin piti saada katsekontakti hotellin ikkunan kautta, mutta ikkunani alla on vain alakuloisen näköinen, verkoton tenniskenttä, eikä sinne pääse.

Näkymä Heikin kuplahotellin ikkunasta kuplan toiselle puolelle.

Sitten meidän piti heiluttaa toisillemme hotellin portinraosta. Vartijat pysäyttivät minut 20 metriä ennen porttia. Mari kertoi puhelimessa, että vartijat eivät anna hänen hengata portin ulkopuolella vihreän aidan takana.

Mari:

Vihreässä aidassa menee Pekingin olympialaisten kuplan raja, ja nyt nähdään, että sillä on myös tarkasti vartioitu rajavyöhyke.

Heikki on kuplan sisällä, minä ulkopuolella.

Heikki on lentänyt Helsingistä suoraan kuplaan raportoimaan olympialaisista, eikä hän poistu sieltä koko kisojen aikana.

Kupla ei ole yksi paikka vaan hiihtoalue ja laskettelurinteet siellä, jääkiekkohalli täällä, lentokenttä tuolla, hotelleja siellä täällä. Heikinkin hotelli on pieni kuplan pläntti Pekingin keskustassa.

Kupla estää kisailijoiden tuomien koronatapausten leviämistä Pekingiin. Minä olen HS:n kirjeenvaihtaja ja asun Pekingissä, sillä suojellulla puolella.

Nyt mutkan takaa tulee Heikin bussi! Bussit ovat osa kuplaa – ne sinkoilevat olympialaisten tapahtumapaikkojen, hotellien ja lentokentän väliä. Vilkutan takaosaan, sieltä Heikki vilkuttaa takaisin.

Heikki:

Bussimatka on yksi monista päälehdistökeskukseen. Kaikki kuplabussit menevät sinne, ja sieltä matka jatkuu jäähalleihin ja muille suorituspaikoille. Matkat vievät hyvän osan päivästä, ja työpäivät venyvät usein kellon ympäri.

Koronavarotoimet näkyvät kaikessa.

Heikki katseli ja kuvasi, kun Leijonien varamaalivahti Frans Tuohimaa ja varapelaajat Tommi Kivistö (vas.), Teemu Turunen, Veli-Matti Savinainen ja Oliwer Kaski harjoittelivat Pekingissä.

Pelaajia pääsee haastattelemaan turvaetäisyyden takaa eli runsaan metrin päästä. Taskunauhuri asetetaan tarjottimelle, jonka kisavirkailija – luultavimmin vapaaehtoinen – siirtää pienelle pöydälle lähelle urheilijaa. Tarjotin on usein täynnä nauhureita. Kaikki toimittajat saavat täsmälleen samat kommentit, mutta jutut ovat silti hämmästyttävän erilaisia.

Sunnuntaina seurasin Leijonien erikoista voittoa Ruotsista. En muista nähneeni toista vastaavaa kolmatta erää arvokisoissa ja nousua Ruotsia vastaan 0–3:sta voittoon. Riemun kuuli voittomaalin tehneen Harri Pesosen puheissa: ”Tämä oli osoitus urheilun hienoudesta, mitä se pahimmillaan ja parhaimmillaan on.”

Mari:

Täällä kuplan ulkopuolella olympialaiset näkyvät ällistyttävän vähän kaupunkikuvassa.

Mari löysi puistosta olympialaisten maskottipandan kuvan.

Monia kollegoita häiritään työssään kuplan ulkopuolella. Kaikkialla päivystävät vartijat keskeyttävät haastatteluita. Sellaista meillä ulkomaisilla toimittajilla on Kiinassa koko ajan, mutta olympia-aikana se myös saa kansainvälistä huomiota.

Jotkut koti-Suomen lukijoista sanovat, että olympialaisten vuoksi he tajuavat vasta nyt Kiinan kamalan ihmisoikeustilanteen. Se on hämmentävää, koska me toimittajat olemme kertoneet siitä pitkään.

Lippuja korona-ajan katsomoihin ei Pekingissä myydä, mutta minä pääsin katsomaan yhden viranomaisten valitseman kilpailun, miesten taitoluistelun vapaaohjelman. Haukoin henkeäni hypyistä. Olin nähnyt taitoluistelua vain lapsena televisiosta.

Marin kännykkään ikuistui, kun siellä jossain kaukana jäällä kilpailun voittaja Nathan Chen hyppi hurjia hyppyjään.

Mari kuvasi taitoluistelukisoissa katsomon kuplan tarkasti merkityn rajan.

Katsomo jakaantuu kahteen eroteltuun osaan, joihin on sisäänkäynnit kuplan puolelta ja kuplan ulkopuolelta.

Muiden kuplan ulkopuolelta kutsuttujen katsojien – yliopisto-opiskelijoiden ja kaupungin työntekijöiden – haastatteleminen oli kielletty. Katsomoon ei saanut ottaa kameraa eikä edes kynää, mutta kännykällä sai kuvata. Kiinassa asiat usein ovat epäloogisia.

Heikki:

Aamurutiinit kuplassa ovat selvät. Omasta huoneesta hissillä kolmanteen kerrokseen ja koronatestiin. Tikku kurkkuun, muutama yökkäys ja näyte on valmis. Kiitos näytteen ottajalle ja peukut pystyyn.

Kuplassa on pidettävä jatkuvasti maskia oman hotellihuoneen ulkopuolella.

Heikki tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Heikki kuvasi, kuinka lumisade yllätti kuplassa.

Jossain takaraivossa vaanii koronaviruksen pelko. Huomaan sen stressaavan kenties jopa liikaa. Järjen mukaan täällä pitäisi olla pienempi riski saada koronatartunta kuin helsinkiläisessä ruokakaupassa, mutta silti sitä jännittää. Epävarmuus kuluttaa energiaa.

Positiivista testitulosta ei halua edes ajatella, koska se tarkoittaisi eristyshotelliin joutumista, kuten kävi kiekkotähti Marko Anttilalle ja Leijonien maalivahdille Juho Olkinuoralle.

Nämä ovat ehkä stressaavimmat olympialaiset, joissa olen ollut. Ja nämä ovat sentään yhdeksännet kisani vuodesta 1992 alkaen.

Mari:

Minua koronavirus ei juuri huoleta. Kiina on pitänyt koronatartunnat hyvin kurissa.

Maskia käytän joukkoliikennevälineissä, taksissa ja lähes kaikissa sisätiloissa, mutta ulkona en.

Kiinan koronapolitiikka on kuplankin ulkopuolella ankara. Jos käy huono tuuri ja koronatesti näyttää positiivista, viranomaiset hakevat eristykseen. Siellä ollaan niin kauan kuin testit näyttävät negatiivista, eli jopa toista kuukautta. Eristyshuone on usein ikkunaton ja karu, kurjempi kuin kuplassa.

Me Kiinassa asujat olemme oudolla tavalla tottuneet Kiinan yksilön oikeudet ohittavaan tyyliin, vaikka harva meistä siitä pitää.

Heikki:

Pekingin mediakeskuksen ruokailu on robottien näyttämö. Jos halua sipulirenkaita, robotti annostelee. Jos haluat hampurilaisen, robotti hoitaa senkin. Kiinalaista ruokaa saviruukusta, ja taas on robotti asialla. Onhan siellä myös pastaa, sitä kuuluisaa pasta bolognesea, jota italialaiset eivät tunnistaisi.

Jos haluaa illan päätteeksi drinkin mediakeskuksessa, robotti annostelee ja kaataa lasiin. Drinkin vatkaamisen seuraaminen on paikallinen nähtävyys.

Vain käteinen ja Visa-kortti kelpaavat maksamiseen. Visa on yksi olympialaisten isoista sponsoreista.

Kisakuplan takseissa maksaminen käy vain Visa-kortin sovelluksella, jota en omalle kortilleni saanut. Vapaaehtoiset työntekijät taksipisteessä maksoivat etukäteen matkani, ja minä kävin maksamassa heille käteisellä seuraavana päivänä.

Heikin pasta-annos, jota italialaiset eivät pastaksi kutsuisi.

Kuplassa netti rullaa hyvin, myös muualla Kiinassa kielletyt länsimaiset sovellukset. Hotellin aulassa pelittää sama olympiaverkko kuin pressikeskuksessa, mutta huoneissa netti tökkii.

Mari:

Pekingin ravintolatarjonta on loputon, joten syön maailman parasta tulista sichuanilaista, erinomaista ranskalaista ja sangen hyvää georgialaista. Suomen lähettilään olympiajuhlissa saan jopa laskiaispullan.

Laskiaispulla on jopa Pekingin herkkuhyllyihin tottuneelle Marille harvinainen herkku.

Maksan kaiken kännykässäni olevalla sovelluksella, joka ottaa rahaa pankkitililtäni. Näin tekevät lähes kaikki. Käteinen herättää Kiinassa lähinnä hilpeyttä, pankkikorttia käyttää tuskin kukaan. On outoa ajatella, että kupla on myös vanhan ajan maksukupla.

Mari maksaa kännykällään, kuten hän tekee Kiinassa aina.

Toimivasta netistä olen kuplalaisille kateellinen. Minun täytyy käyttää erityistä virtuaaliavainta eli vpn:ää, kun haluan kiertää blokkaukset eli olla Facebookissa tai Twitterissä, lukea The New York Timesia tai BBC:tä.

Mutta toisaalta: tällä puolella kuplan aitaa minulla on kaikki kivat Pekingin nähtävyydet, Kielletty kaupunki ja hutongit, temppelit ja puistot.

Ja ennen kaikkea pinnalta kovat mutta sisältä lämpimät pekingiläiset.

