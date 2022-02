Tokion olympialaiset kannabiskäryn takia väliin jättänyt Sha'Carri Richardson kokee epäreiluna, että venäläisluistelija saa jatkaa olympiakisojaan.

Tokion olympialaisten mitalitoivo Sha'Carri Richardson antoi viime vuonna olympiakarsintojen yhteydessä dopingnäytteen, jossa paljastui, että hän on käyttänyt kannabista.

Richardson olisi ollut yksi 100 metrin mitalisuosikeista Tokion olympialaisissa, mutta joutui jättämään kisat väliin saatuaan 30 päivän kilpailukiellon.

Lue lisää: Tähtisprintteri vahvisti kannabis­kärynsä, hyväksyi kuukauden kilpailukiellon

Venäjän taitoluistelun teinisensaatio, 15-vuotias Kamila Valijeva antoi positiivisen dopingnäytteen joulukuussa, mutta asia tuli julki vasta 8. helmikuuta Pekingin joukkuekisan jälkeen.

Näyte sisälsi kiellettyä trimetatsidiini-lääkevalmistetta.

Erityisesti sepelvaltimotaudin hoitoon käytettävä aine on Maailman antidopingtoimiston Wadan kiellettyjen aineiden listalla, koska sillä uskotaan olevan verenkiertoa parantava ja kestävyyttä lisäävä vaikutus.

Lue lisää: Tällainen on trimetatsidiini, josta Venäjän luistelu­sensaatio Kamila Valijeva jäi kiinni – asiantuntija kertoo miten kiistelty aine vaikuttaa

Toisin kuin kannabiksesta kärynnyt 21-vuotias Richardson, venäläisluistelija saa jatkaa kilpailujaan Pekingin talviolympialaisissa urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n maanantaina tehdyllä päätöksellä.

CAS perusteli päätöstään muun muassa Valijevan nuorella iällä.

”Väliaikaista kilpailukieltoa ei olisi syytä asettaa, sillä urheilija on ’suojeltu henkilö’ (alaikäinen) ja urheilijan kilpailemisen estäminen aiheuttaisi hänelle peruuttamatonta vahinkoa näissä olosuhteissa. Joulukuisen testin tulosten huonosti ajoitettu julkistaminen on lisäksi haitannut urheilijan mahdollisuutta luoda lakipuolustustaan asiassa, ja tämä julkistus ei ole hänen syynsä”, CAS:n päätöksessä todetaan.

Lue lisää: Kohuluistelija Kamila Valijeva, 15, saa sittenkin kilpailla Pekingissä – suomalaisasiantuntijat pitävät päätöstä perusteltuna

Pikajuoksija Richardson twiittasi aiheesta maanantaina: ”Voisimmeko saada kunnon vastauksen hänen ja minun tilanteiden erosta? Ainoa näkemäni ero on se, että minä olen nuori musta nainen”, Richardson kirjoitti.

Yhdysvaltalaissprintteri on kertonut käyttäneensä kannabista suruunsa äitinsä kuoleman jälkeen, ja on huomauttanut ettei kyseessä ole varsinaisesti urheilusuoritusta parantava aine, toisin kuin Valijevan tapauksessa.

Richardson ihmettelee myös sitä, miksi Valijevan testituloksen vahvistamisessa kesti niin kauan.

”Hän antoi positiivisen näytteen joulukuussa, ja maailma tietää siitä vasta nyt. Minun tulokseni julkaistiin viikon sisällä, ja nimeni ja osaamiseni joutuivat ihmisten teurastettavaksi, Richardson kertoo toisessa twiitissä.

Richardson ei ole ainoa urheilija, joka ihmettelee päätöstä. Yhdysvalloissa uutinen on otettu pöyristyneenä vastaan.

Muun muassa taitoluistelun yhdysvaltalainen olympiavoittaja Tara Lipinski oli sitä vastaan, että kärähtänyt urheilija voi jatkaa kilpailuja.

"Hänen dopingtestinsä oli positiivinen. Ei ole puhettakaan siitä, että hänen pitäisi saada kilpailla. Se ei riipu testipäivästä tai tuloksen julkaisemisesta. Tämä tapaus jättää pysyvän jäljen lajiin”, Lipinski kertoi.

Lue lisää: Kamila Valijeva, 15, kärysi mutta saa kilpailla – amerikkalaiset hermostuivat: ”Venäjä on varastanut kisat puhtailta urheilijoilta”

Kanadalle joukkuekultaa vuonna 2018 voittamassa ollut taitoluistelija Meagan Duhamel on myös sitä mieltä, että päätös ei ole lajille eduksi. Hän kritisoi sitä varsin dramaattisin sanoin The Guardian lehden mukaan.

"Kuinka kukaan voi nyt ottaa naisten kisan vakavasti? Meille kerrottiin juuri, että urheilussa kiellettyjen aineiden käyttö on ok. Jos asia urheilussa on näin, en halua olla sen kanssa missään tekemisissä. 14. helmikuuta 2022 on päivä, jolloin olympiahenki kuoli."

Tiistaina kello 12 alkaa naisten taitoluistelun lyhytohjelma. Suomen edustaja Jenni Saarinen luistelee toisena kilpailijana. Mukana on myös Venäjän olympiakomiteaa edustava Valijeva.

Lue lisää: Venäläinen kohuluistelija Kamila Valijeva kommentoi ensimmäisen kerran kokemaansa: ”Luulin, että jään yksin”

Lue lisää: Ilkka Herola lähtee mitalijahtiin, hiljaisuuden rikkonut kohuluistelija Kamila Valijeva kisaa suuren huomion kohteena – HS seuraa Pekingin kisoja hetki hetkeltä

Lue lisää: Kohuluistelija Kamila Valijeva, 15, saa sittenkin kilpailla Pekingissä – suomalaisasiantuntijat pitävät päätöstä perusteltuna

Lue lisää: Amerikkalaisen pika­juoksijan traaginen käry voi johtaa doping­sääntöjen muuttamiseen

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset