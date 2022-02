Olympialaisten kisamaskotin väärinkäyttö loukkaa tekijänoikeuksia ja voi vahingoittaa maan etuja.

Pekingin kisamaskotin suuri kysyntä on tuottanut Kiinassa ongelmia. Avaruuspukuinen panda Bing Dwen Dwen (translitteroituna Bing Dūn Dūn) näkyy kisapaikoilla, palkittujen urheilijoiden käsissä ja matkamuistomyymälöiden tarjonnassa.

Tuotteiden valmistus on annettu tietyille tehtaille ja kisatuotteiden myynti tapahtuu virallisissa liikkeissä. Maskotin väärentäminen ja siihen liittyvä piraattituotanto on ankarasti kiellettyä, mistä saatiin maanantaina varoittava esimerkki.

Jälleenmyyjä nimeltä Ren tuomittiin vuodeksi vankeuteen ja 40 000 yuanin eli noin 5 500 euron sakkoihin väärennettyjen talviolympialaisten maskottien myynnistä, kertoo China Daily.

Kun Bing Dwen Dwen ja Shuey Rhon Rhon, talviparalympialaisten maskotti, paljastettiin vuonna 2019, Pekingin järjestelykomitea julkaisi ilmoituksen molempien maskottien kattavasta suojelusta.

Maskottien kuvia tai nimiä ei voi käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin eikä niitä saa vääristää millään muulla tavalla. Kuvien käyttäminen muissa kuin virallisissa tuotteissa on myös kiellettyä.

Tuotteiden immateriaalioikeuksista China Dailylle kommentoineen Yanhe Partnersin lakimiehen Sun Lein mukaan yksityishenkilöiden ja vähittäismyyjien tulee noudattaa olympiasymbolien suojelua koskevia sääntöjä, "koska väärinkäyttö voi paitsi loukata teollisia ja tekijänoikeuksia myös vahingoittaa maan etuja".

Beijing Xuanfa -lakitoimiston immateriaalioikeuksista vastaava lakimies Kang Lixia kertoo, että oikeuksista tiedottaminen ja ankarat rangaistukset ovat auttaneet siinä, että olympialaiset ovat sujuneet ongelmitta.

"Olympiasymbolien vahva suojelu ja vastatoimet teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaajia vastaan ​​ovat myös osoittaneet, että Kiina on matkalla immateriaalioikeuksien voimamaaksi, mikä auttaa meitä rakentamaan hyvää maailmanlaajuista mainetta ja rohkaisemaan innovoijia", hän lisäsi.

Kiina on ollut pitkään piraattituotteitten ja tuoteväärennösten valmistamisen kultamaa. OECD:n ja EUIPO:n vuonna 2019 teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa maailman tuoteväärennöksistä tulee Kiinasta. Muutama vuosi sitten arvioitiin, että yli 10 prosenttia Kiinan viennistä tulee tuoteväärennöksistä.

Kisatuotteiden kysyntä Pekingin olympialaisissa on ollut niin kova, että niitä on jouduttu jonottamaan yötä myöten ja liikkeet ovat säännöstelleet tuotteiden myyntiä.

Suuri suosio on aiheuttanut sen, että virallisten jälleenmyyntipaikkojen ulkopuolella kisamaskotista saatetaan pyytää kymmenkertaisia hintoja.

Kisamaskotin sukupuolineutraali imago koki hiljattain kolauksen, kun kisamaskotti puhui suorassa tv-lähetyksessä miehekkäällä äänellä. Kisamaskottina esiintynyt mies myös paljasti kasvonsa.

Lähteet: China daily, IPRinfo, 2017 Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union, Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods - raportti.