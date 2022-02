Sami Jauhojärven mielestä molemmat Suomen kaksikot taistelevat sprinttiviestissä himmeämmistä mitaleista.

Suomessa on tasan kaksi kokemusasiantuntijaa kertomaan, miten saavutetaan hiihdon sprinttiviestissä olympiavoitto.

Toinen on Iivo Niskanen ja toinen Sami Jauhojärvi. He voittivat ikimuistoisella tavalla sprinttiviestin olympiakultaa Sotšin kisoissa vuonna 2014, jolloin tämä laji hiihdettiin viiden renkaan kisoissa edellisen kerran perinteisellä hiihtotavalla.

Sama parivaljakko saavutti myös sprinttiviestin (p) MM-pronssia Lahden kotikisoissa 2017, ja sekin mitali tuli dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Nyt Niskanen hakee sprinttiviestissä uransa kolmatta arvokisamitalia Joni Mäen kanssa, ja Jauhojärvi on oikea henkilö kertomaan tämän maallikon silmään kenties yksioikoiselta näyttävän lajin metkuista.

Jauhojärvi tekee heti selväksi, että sprinttiviesti on luonteeltaan aivan eri laji kuin henkilökohtainen sprintti, jossa palautumisaikaa suoritusten välillä on huomattavasti enemmän.

Sanoman olympiatoimituksen asiantuntija Harri Kirvesniemi totesi maanantaina, että sprinttiviesti on ”toisesta lenkistä lähtien enemmän hapenottolaji kuin normaali sprintti”.

Jauhojärvi on aivan samaa mieltä, ja nyt tämä seikka korostuu, kun kilpaillaan korkealla, noin 1 700 metrissä.

Jauhojärvi muistaa, kuinka Norja valitsi Sotšin kisojen sprinttiviestiin tuoreen sprintin olympiavoittajan Ola Vigen Hattestadin, joka oli puhdas sprintteri.

”Se oli iso virhe”, Jauhojärvi sanoo ja muistuttaa, että silloin kilpailtiin noin 1 400 metrin korkeudella. Norja jäi neljänneksi, vaikka toinen hiihtäjä oli itse Petter Northug.

Vastaavasti naisissa Norja vei voiton kahdella yleishiihtäjällä, kun asialla olivat Ingvild Flugstad Østberg ja Marit Bjørgen.

Jauhojärven mukaan sprinttihiihtäjän lihaksistoon voi kertyä jo yhdellä vedolla niin paljon laktaattia, että siitä ei ehdi palautua riittävästi ennen seuraavaa omaa osuutta.

”Nämä sprinttityypit pystyvät nostattamaan laktaattia, ja se nousee jopa kolme minuuttia suorituksen jälkeenkin. Silloin periaatteessa maksimilaktaatilla lähdetään vetämään kolmatta vetoa.”

Tässä syntyy ero normaalimatkan hiihtäjiin.

”Sprinttityypillä laktaattilukema voi olla jopa 40–50 prosenttia korkeampi kuin normaalimatkojen hiihtäjällä, kun lähdetään vetämään vetoa. Siinä voi kuvitella, mitä se meno on.”

Tämän takia Jauhojärven mielestä on varsinkin korkealla perusteltua, että sprinttiviestiin valitaan yleishiihtäjiä, kuten Suomikin on tälläkin kertaa tehnyt. Jauhojärvi siis laskee myös Joni Mäen yleishiihtäjäksi.

Suomen kaksikoilta Jauhojärvi odottaa keskiviikkona mitalia, mutta ei kultaista, edes naisilta, vaikka kaksikon muodostavat Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

”Naisissa Ruotsi [Maja Dahlqvist ja Jonna Sundling] on lähes lyömätön ja ylivoimainen voittajasuosikki. Suomi taistelee hopeasta Venäjän olympiakomitean joukkueen [Julia Stupak, Natalia Neprjajeva] kanssa”, Jauhojärvi pelkistää.

Vaikka ruotsalaiset ottivat sprintissä kaksoisvoiton, Jauhojärvi pitää heitä tässä yhteydessä yleishiihtäjinä, mistä kertovat vahvat suoritukset pitkässä viestissä.

”Venäjä on myös vaikeasti voitettava, mutta Suomelle hopea tai pronssi on realismia. En usko, että USA [Rosie Brennan, Jessie Diggins] on pertsalla niin vahva, että pystyisi haastamaan venäläisiä ja Suomea, mutta Norja [Tiril Udnes Weng, Maiken Caspersen Falla] voi onnistuessaan haastaa”, Jauhojärvi sanoo.

Miehissä Norja [Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo] on Jauhojärven mielestä ehdoton voittajaehdokas.

Venäjän olympiakomitean joukkueella ovat tulessa Aleksandr Bolšunov ja 22-vuotias Aleksandr Terentjev, tuore sprintin pronssimitalisti, jolla on esimerkiksi Mäkeä kovempia sijoituksia maailmancupin normaalimatkoilla.

”Suomella on mitalisauma”, Jauhojärvi sanoo.

Jauhojärven mielestä Niskasen ja Bolšunovin olisi järkevää yrittää hiihtää samoilla osuuksilla olevalta Valnesilta niin sanotusti jalkoja alta.

”Kannattaisi yrittää hiihtää Valnes piippuun silläkin riskillä, että itsekin saattaa vähän tiltata. Toki molemmat ovat tällä hetkellä siinä kunnossa, että he eivät hirveästi tilttaile.”

Jauhojärven mukaan tällaista taktikointia voi harrastaa jo karsinnassa.

”Sotšissa hiihdätin tarkoituksella karsintaerässä muilta jalkoja alta. Ruotsin muistan ainakin siitä. Se oli puhdasta taktiikkaa, että en säästellyt yhtään alkuerässä ja panin ne hiihtämään siitä toisesta suorasta jatkopaikasta. Taktiikkaa kannattaa tehdä jo karsinnassa niin, että varsinkin normaalimatkojen hiihtäjät pitävät vauhtia.”

Jauhojärven mielestä niin sanottu päivän kunto ratkaisee, kuten monesti muutenkin.

”Sprinttiviesti on erittäin vaikea taktinen palapeli. Sitä pelataan koko päivän ajan ensimmäisestä karsintaosuudesta alkaen. Jos kulku on kohdallaan, normaalimatkan hiihtäjä tietää, että voi startata kovaa ja kestää vauhtia. Vaikka sprintterit tulevat aluksi helposti mukana, niiltä syödään eväitä loppua kohden.”

Nyt Jauhojärvi on ensimmäisen kerran 19 vuoteen arvokisojen aikana puhtaasti penkkiurheilija.

Vuosina 2005–2017 hän oli mukana urheilijana ja sen jälkeen vuoden 2018 olympialaiset sekä 2019 ja 2021 MM-kisat Ylen tv-lähetysten suosittuna asiantuntijana.

Nämä kisat menevät puhtaasti katsomon puolella, sillä Jauhojärven nykyinen työnantaja Nent Group lähettää kyllä maailmancupin kilpailut ja ensi talvena myös MM-hiihdot, mutta olympialaisiin sillä ei ole oikeuksia.

”On ollut ihan nautinnollista. Pystyy eri lailla havainnoimaan, kun ei tarvitse keskittyä kolmen väliaikapisteen seuraamiseen ja kaikkeen muuhun lähetyksessä tapahtuvaan häsläämiseen. Tai ei ole itse paikan päällä suorittamassa. Ei tarvitse edes jännittää, vaikka jännitys on kyllä noussut sohvalla aika monta kertaa”, Jauhojärvi sanoo.

Jauhojärvi on katsonut tähän mennessä kaikki olympiahiihdot yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

Miesten viesti jäi viime sunnuntaina väliin, koska Jauhojärvi selosti Viaplaylla niin ikään Yleltä siirtyneen tutun aisaparinsa Jussi Eskolan kanssa samaan aikaan pitkien matkojen Ski Classics -sarjaan kuuluvaa Jizerska50-kilpailua.

”Toki seurasin samalla FIS:n livestä koko ajan, miten viesti kehittyy.”

Ensi sunnuntaina on sama tilanne. Jauhojärvi on studiossa kommentoimassa Tartu Maratonia, kun naiset hiihtävät olympialaisten päätöskilpailua 30:tä kilometriä.

