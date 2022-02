Vuorihiihdossa on edettävä välillä mutkitellen, sillä nousukulma voi käydä muuten mahdottomaksi.

Vuorihiihto debytoi talviolympialaisissa 2026. Uudessa olympialajissa kiivetään vuorelle karvaiset sukset jalassa. Iivo Niskasella on jo yksi lajin huippuominaisuus.

Etsintäkuulutus! Oletko nähnyt tätä miestä?

Tuntomerkit: Jalassa sukset, joiden pohja on peitetty karvalla. Kädessä sauvat, päässä kypärä. Selässä reppu, joka pursuaa erilaisia varusteita, kuten jäärautoja, hakkuja ja valjaita.

Tarpoo laskettelukeskuksen rinnettä suksilla ylös. Välillä laskee alas, ja aloittaa sitten taas kiipeämisen.

Kerää kummastuneita katseita muilta laskijoilta. Puuskuttaa. Vaikuttaa olevan täysin puhki, mutta jatkaa siitä huolimatta.

Onnittelut. Olet löytänyt vuorihiihdon suomalaisen pioneerin, 32-vuotiaan Joonas Kortelaisen.

Joonas Kortelainen kiipeilee kukkuloille nykyään koiriensa Telman ja Huldan kanssa.

Vuorihiihto on Keski-Euroopassa suurta suosiota nauttiva laji, joka on mukana uutena näytöslajina myös talviolympialaisissa vuonna 2026.

Vuorihiihdossa – tai hiihtoalpinismissa, kuten lajin toinen nimi kuuluu – kiivetään vuorenrinteitä suksilla ylös, lasketaan alas ja välillä myös kiipeillään ilman suksia. Suksien pohjassa olevia, pitoa lisääviä ”nousukarvoja” irrotetaan ja kiinnitetään eri osuuksien välillä.

Vuorihiihto on eräänlainen maastohiihdon ja alppihiihdon yhdistelmä, jossa edetään vuorotellen ylä- ja alamäkeen. Kun tällaista pähkähullua lajia alkaa harjoitella, törmää väistämättä hämmentyneisiin katseisiin.

”Iso osa ihmisistä ei ole koskaan nähnyt, että joku menee rinnettä väärinpäin”, Kortelainen naurahtaa.

”Ihmiset ovat huvittuneita siitä, että kun hissilläkin kerran pääsisi, niin miksi pitää itse kiivetä.”

Kortelainen sijoittui urallaan kertaalleen toiseksi Ranskan cupin osakilpailussa, voitti Ruotsin mestaruuden joukkuekisassa Kebnekaise-vuorella ja keräsi yksittäisiä voittoja myös muutamista Alpeilla käydyistä kilpailuista. Hän päätti kilpauransa vuonna 2018.

Kilpailemisen ohella vuorihiihdon viehätys syntyy luonnossa liikkumisesta. Kun urheilija näkee hieman vaivaa noustessaan ylämäkeen, hän pääsee näkemään rinteitä, joihin ei koskaan tavallisesti törmäisi.

Kortelaisen mukaan alas laskeminen on myös palkitsevampaa, kun on ensin sivakoinut omin voimin ylös. Lasketteluhissien mukavuus ei häntä houkuttele.

Vuorihiihdossa taistellaan maitohappoja vastaan.

”Jossain määrin se on paluuta juurille, jos miettii, mistä vuoristossa liikkuminen on aikanaan lähtenyt. Ei ennen ollut ajettuja rinteitä tai latuja. Silloin on itse hiihdetty ylös”, Kortelainen toteaa.

Vuorihiihto on suosituinta alppimaissa, kuten Ranskassa, Italiassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Myös Saksasta, Espanjasta ja Pohjois-Amerikasta löytyy lajiosaamista.

Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää auttamatta Ruotsista ja Norjasta jälkeen. Tilanne on raadollinen. Puitteet harjoittelulle ja kisaamiselle eivät ole kaksiset, sillä korkeimmatkin tunturit Suomessa ovat liian matalia.

”Kansainvälisissä kisoissa pisimpien nousujen korkeusero on 600 metriä. Se on kaksi Yllästä päällekkäin. Pitäisi päästä treenaamaan vakituisesti sellaisessa maastossa”, Kortelainen tietää.

Lajin toiminta Suomessa on kauttaaltaan pientä, eikä vuorihiihdolla ole toistaiseksi edes omaa lajiliittoa. Suomessa ei ole järjestetty tänä talvena yhtäkään kilpailua.

Joitain suomalaisia on käynyt satunnaisesti kilpailemassa ulkomailla, mutta tällä hetkellä Suomesta ei löydy urheilijoita, jotka satsaisivat pääasiallisesti vuorihiihtoon.

Kortelaisen mukaan yksi tie menestykseen olisi se, että joku kotimaisista muiden lajien kestävyysurheiluhuipuista innostuisi ottamaan vuorihiihdon leipälajikseen.

Esimerkiksi entinen maajoukkuehiihtäjä Susanna Saapunki on kokeillut lajia testimielessä siirryttyään maastohiihdosta vuorijuoksijaksi kaksi vuotta sitten.

Kyseessä on pohjimmiltaan kestävyyslaji. Suomen huippuhiihtäjistä Iivo Niskanen olisi hapenottokykynsä puolesta kärkitasoa myös vuorihiihdossa, minkä lisäksi hänen ylämäkihiihtonsa hakee vertaistaan.

Iivo Niskasen meno oli Pekingissä tutun ylivoimaista.

Vuorihiihdon niin kutsutuissa vertikaali­kilpailuissa hän saattaisi pärjätä hyvinkin, kun koko matka olisi pelkkää nousua.

Tuore olympiakultamitalisti saattaisi silti törmätä yllättäviin ongelmiin lajin parissa.

”Vuorihiihtäjät ovat monesti aika kevytrakenteisia. Ylämäessä vietetään niin pitkiä aikoja, että voimaominaisuuksilla on suhteessa pienempi rooli. Jos on hyvin lihaksikas urheilija, niin kulutus on aika suurta”, Kortelainen kertoo.

”Jotkut sanovat kärkipään vuorihiihtäjiä hankisääskiksi. He ovat kevytrakenteisia ja solakoita.”

Myös laskettelutaito on hyvä hallita.

”Kilpailutilanteessa erot ylämäessä ovat yllättävän pieniä. Alamäessä taitava ja rohkea laskija pystyy tekemään isoa kaulaa”, Kortelainen sanoo.

Taktinen peli on oleellinen osa vuorihiihtoa, sillä kaikkien kilpailijoiden vahvuudet ovat erilaiset. On tärkeää tietää, missä kohdassa omat kortit kannattaa pelata.

Lisäksi kilpailijoiden on osattava lukea maastoa. Laskuosuuksilla reittivalinnat tehdään itse, ja niinpä ympäristöä on pystyttävä tulkitsemaan jatkuvasti, samalla kun tekniikka on pidettävä kunnossa.

Rinteeltä on päästävä alaskin, ja mahdollisimman nopeasti. Tässä mallia näyttää Italian Luca Tomasoni.

”Laskulinjat on merkitty, mutta reitillä ei ole mitään tarkkaa uraa, jota pitää laskea. On osattava lukea laskumaasto ja hyödyntää se. Kahta samanlaista laskua ei kisassa nähdä. Myös riskinottohalu ja -kyky ovat isossa roolissa”, Kortelainen kertoo.

Vuorihiihtoa pidetään tavallisesti vaarallisempana lajina kuin se todellisuudessa on. Vaaramomentti on kuitenkin aina olemassa, kun liikutaan alueilla, jossa tapahtuu lumivyöryjä. Jokaisen kilpailun olosuhteet tutkitaan tämän vuoksi tarkasti etukäteen.

”Lajissa liikutaan luonnonympäristössä, joka ei ole millään tavalla ihmisen kontrolloimaa. Jos et tiedä, minne olet menossa tai mitä olet tekemässä, siellä ei kannattaisi olla. Silloin on iso riski, että käy huonosti”, Kortelainen muistuttaa.

Vuorihiihtäjien pakollisiin varusteisiin kuuluukin esimerkiksi lumivyörypiippari, sondi ja lapio, joilla kilpakumppanin pystyy hätätilanteessa jäljittämään ja kaivamaan ulos lumesta.

Kilpailijoilla on myös sääntöihin kirjattu auttamisvelvollisuus. Jos jollekin sattuu jotain, oma suoritus on keskeytettävä ja mentävä auttamaan.