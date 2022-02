Vakavilta vammoilta säästyttiin hurjilta näyttävistä videoista huolimatta.

Gravel-pyörillä (hiekkatiepyörillä) kisattava Rock Cobbler -kilpailu sai lauantaina Kaliforniassa dramaattisen käänteen. Kilpailusta uutisoiva pyöräilyyn erikoistunut verkkosivusto Cycling Weekly kertoo, että neljä osallistujaa joutui reitillä olleen sonnin ruhjomaksi.

Sonni blokkasi kilpailussa käytetyn reitin ja pudotti kilpailijoita pyöriensä selästä. Vakavilta vammoilta on Cycling Weeklyn mukaan vältytty.

Osan tapauksista on myös videoitu. Kilpailuun osallistunut ja sen voittanut Peter Stetina julkaisi yhden sonnin hyökkäyksistä Twitter-tilillään.

Eräs sonnin ruhjomaksi jäänyt kilpailija oli Tony Inderbitzin. Hän kertoi Cowboy State Daily -nimiselle julkaisulle, että hänellä särkee jokaista paikkaa lukuun ottamatta päätä ja vasenta kättä.

Pelkäsin, että nukutun yön jälkeen olisi sattunut enemmän, mutta tuntuu aika lailla samalta kuin eilen. Se on helpotus”, Interbitzin sanoi päivä kilpailun jälkeen.

Cowboy State Daily on ladannut videon Inderbitzinin tapauksesta Youtube-tililleen.

Verkkosivuillaan Rock Cobbler kuvaa olevansa kilpailu, joka on tyhmän kova. Kilpailussa ajetaan erilaisissa maastoympäristöissä, joista osa on teitä, osa polkuja ja osa ei kumpaakaan. Kuvauksen mukaan kisa ajetaan ainutlaatuisella ja haastavalla reitillä, jossa on tarjolla paljon likaa.

Stetinan voittoaika tämän vuoden kilpailussa oli hieman yli 4 tuntia ja 49 minuuttia.