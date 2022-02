Quentin Fillon Maillet on voittanut viisi ampumahiihtomitalia viidessä starttaamassaan kisassa Pekingissä. Hän valmistautui olympialaisiin harjoittelemalla yhdessä erikoispoliisiryhmän kanssa ja on korvannut ranskalaislegendan lajin ykköstähtenä.

Ranskan Quentin Fillon Maillet on juhlinut toistaiseksi viittä olympiamitalia Pekingissä, kuvassa takaa-ajokisan kultamitalisti juhlatunnelmissa.

Ranskalainen ampumahiihtäjä Quentin Fillon Maillet elää hyvin erilaisia olympialaisia 2022 kuin vuonna 2018.

2018 Pyeongchangin olympialaisten aikaan hänen tyttöystävänsä taisteli syöpää vastaan. Fillon Maillet’n sijoitukset henkilökohtaisissa kisoissa olivat välillä 29–44.

Nyt hän on noussut Pekingin olympialaisten yhdeksi valovoimaisimmista tähdistä. Fillon Maillet on startannut kisoissa viidesti ja voittanut viisi mitalia. Jäljellä on vielä yhteislähtö, joka voi täydentää täydellisen mitalisarjan.

Muutos elämässä on ollut melkoinen neljässä vuodessa. Hänen puolisonsa selätti syövän ja ohjeisti tulevaa mestaria ennen Pekingiä.

”Juuri ennen kuin saavuin tänne, tyttöystäväni sanoi, että voita joku kisa minulle”, Fillon Maillet kertoi olympialaisten sivustolla.

Sen hän todellakin teki. Maailmancupia ennen olympialaisia johtanut ranskalainen ei ole murtunut paineen alla.

Kultaa tuli normaalimatkalta ja takaa-ajosta, hopeaa pikamatkalta, sekaviestistä ja viestistä.

”En koskaan uskonut, että saisin neljä mitalia neljästä kisasta. Tavoitteeni oli saada yksi viesteistä ja yksi henkilökohtaiselta matkalta”, Fillon Maillet kertoi takaa-ajokisan kullan jälkeen. Sen jälkeen tuli viides mitali tiistaina miesten viestistä.

Quentin Fillon Maillet Viisinkertainen olympiamitalisti Laji: Ampumahiihto Maa: Ranska Ikä: 29-vuotias Pekingin olympialaisissa: kultaa normaalimatkalla ja takaa-ajossa, hopeaa pikamatkalla, viestissä ja sekaviestissä. MM-mitalit: Kultaa viestissä 2020 ja sekaviestissä 2016, hopeaa pikakisassa 2020, yhteislähdössä 2020, viestissä 2017 ja sekaviestissä 2017, pronssia yhteislähdössä 2021, pikakisassa 2019, takaa-ajossa 2019 ja viestissä 2015. Muuta: Tämän kauden maailmancupin johtaja ja kolmella viime kaudella kokonaiskisan kolmas.

Fillon Maillet’n kultatuuletus takaa-ajokisan jälkeen.

Ranskalainen miesten ampumahiihdon hallitsija ei ole mikään erikoinen asia. Moni varmasti muistaa Martin Fourcaden, 33-vuotiaan ranskalaisen lajilegenda.

Hän voitti maailmancupin kokonaiskilpailun peräti seitsemällä kaudella peräkkäin. Ensimmäinen kokonaiscupin voitto tuli kaudella 2011–2012 ja viimeinen 2017–2018.

Fourcade lopetti vuonna 2020, jolloin oli vielä cupin kakkonen. Sen jälkeen viestikapula siirtyi 29-vuotiaalle Fillon Maillet’lle.

Kun Fillon Maillet räpiköi jämäsijoilla Pyeongchangin olympialaisissa ja jännitti tyttöystävänsä syöpätaistelua, Fourcade voitti kolme kultamitalia.

Nyt uusi kuningas laittoi vieläkin paremmaksi yksien kisojen aikana. Fourcaden saavutuksiin on vielä isossa kuvassa matkaa. Fourcade saavutti viisi olympiakultaa ja 13 maailmanmestaruutta. Ampumahiihdossa on MM-kisat joka vuosi, paitsi olympiavuosina.

Fillon Maillet voitti ensimmäisen MM-mitalinsa 2015 Suomen Kontiolahdella, viestipronssia. Nyt viiden olympiamitalin lisänä on kymmenen MM-mitalia, mutta henkilökohtaista arvokisakultaa hän metsästi Pekingiin asti.

”Neljä vuotta sitten olympialaiset olivat minulle todella vaikeat. Halusin unelmoida tällaisista olympialaisista”, hän kertoi.

Pekingin kisat ovat olleet Quentin Fillon Mailletille täysosuma.

Pikakisan hopea oli kisojen kolmas mitali, kuten sormista voi päätellä.

Fillon Maillet viritti itsensä Pekingiin hyvin tarkasti ja jopa äärimmäisillä harjoitteilla. Hän vietti kaksi päivää harjoitellen Ranskassa erikoispoliisiryhmän kanssa ampumaharjoituksissa ja muissa erityisissä tehtävissä, kuten kävellen rakennusten välille viritettyjä naruja pitkin.

Harjoituksen taustalla oli saada pääkoppa toimimaan ampumahiihdon rajuissa kilpailutilanteissa. Ei ole harvinaista, että olympiakulta voi karata kisan viimeisellä laukauksella.

”He antoivat minulle ratkaisuja korkean stressin tilanteisiin. He työskentelevät sellaisissa tilanteissa päivittäin, aseiden ja vaarallisten ihmisten kanssa. Halusin kysyä, kuinka pystytte suoriutumaan paremmin”, Fillon Maillet perustelee.

”Ampumahiihto on hieman samanlaista. Emme taistele elämästä tai kuolemasta, mutta stressaamme paljon ennen kisaa ja koin tämän hyväksi tavaksi valmistautua.”

Fillon Maillet onkin loistanut paineen alla Pekingissä. Esimerkiksi normaalimatkalla hän oli jo käytännössä ulkona voittotaistosta kolmen ampumapaikan jälkeen. Huima hiihtovauhti ja viimeisen paikan nolla-ammunta käänsivät tilanteen.

Henkilökohtaisilla matkoilla Pekingissä Fillon Maillet’n ampumatarkkuus on ollut 94 prosenttia, ohilaukauksia on tullut 50 laukaukseen kolme. Koko kauden tilastoissa hän on ampunut makuulta 84 prosentin ja pystystä 90 prosentin tarkkuudella.

Fillon Mailletin ampumaprosentit maailmancupissa ennen olympialaisia ovat olleet tältä kaudelta pystystä 90 prosenttia ja makuulta 84 prosenttia.

Ranskan Champagnolessa lähellä Sveitsin rajaa syntynyt Fillon Maillet aloitti maastohiihdon parissa ja siirtyi 14-vuotiaana ampumahiihtoon.

”Ampumahiihdon löytäminen yhdisti kaksi intohimoani: maastohiihdon ja itse käsillä tekemisen”, Fillon-Maillet perustelee ja kertoo, että asui lapsena puusepänpajan vieressä.

Fillon Maillet’n menestys Pekingissä ei sinällään ole yllätys, sillä hän on ollut tämän kauden ykkösmies. Maailmancupin johtaja oli voittanut viisi kilpailua ennen Pekingiä. MM-kisoissa 2020 tuli jo kolme mitalia.

Ampumahiihdon tapaisessa lajissa, jossa kisan keskelläkin tilanteet voivat muuttua nopeasti ja mahdollisia menestyjiä on paljon, on viiden mitalin saalis hämmästyttävä.

Fillon Maillet on saanut tehdä viime päivinä Instagram-tililleen useita mitalipäivityksiä. Niissä tiivistyy, mitä hän Pekingin kisakuplassa elää juuri nyt.

”Lapsuuteni unelma, mitkä unelmien kisat.”

Jos hän tuo yhteislähdöstä kisojen kuudennen mitalinsa, nimi olympialiikkeen pitkässä historiassa on taattu.

Ampumahiihdon miesten yhteislähtökilpailu 15 km perjantaina 18.2.

