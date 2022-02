Perinteisen hiihtotavan parisprintti on ollut suomalaisessa huippu-urheilussa harvinainen mitalisampo. Sukupolvensa parhaat suomalaiset naishiihtäjät eivät sitä yllättäen pystyneet takomaan, kirjoittaa Pekka Holopainen Zhangjiakousta.

Parisprinttien saaliiksi oli budjetoitu jopa kaksi mitalia. Perinteisen parisprintti on ollut Suomelle harvinainen mitalisampo.

Kun mieshiihtäjien valmennusjohto oli kiinnittänyt parisprinttiin Iivo Niskasen tandemiksi alkukauden suurongelmansa taikuri David Copperfieldin lailla selättäneen Joni Mäen, kotimaasta tuli erään lajipiireissä erinomaisen tunnetun hahmon painokas viesti.

Valmennus ei osannut kriitikon mukaan lukea tilannetta, parisprintin luonnetta ja matkalla näissä kisoissa käytettävää tekniikkaa saati paikalla olevien urheilijoiden vireystilaa. Ainoa oikea urheilija Niskasen pariksi olisi joukkueen ainoa erikoissprintteri Lauri Vuorinen ja nimenomaan niin, että Niskanen urakoisi ankkurina.

Arvelin diplomaattisesti Mäen antaneen sprintin nelossijallaan kohtuullisen vahvan näytön parisprinttiin. Se on toki luonteeltaan toisenlainen matka kuin erikoissprintti, mutta ei sprintti-sana sen nimessä vahingossa esiinny – eikä Mäki myöskään aivan sattumalta ole parisprintin hallitseva MM-kakkonen.

Kun Vaasan Palloseurassa jalkapalloillut Mäki oli keskiviikkona Zhangjiakoussa laittanut pallon Niskasen tarjoilusta tyhjään maaliin ja lipunut maaliin hopea-ankkurina, valmennusjohdon ratkaisut mitä ilmeisimmin hyväksyttiin myös kriittisemmissä hiihtopiireissä.

Niskasen suoritus oli taas kerran – järjen rajoja hipoen jo 4. kerran Kiinassa – fyysisesti täysin murskaava. Mäki hiihti älykkäästi tilannetta ja kuormitusta kontrolloiden, vähän kuin olisi tällaisissa paikoissa kerran kuussa.

Mäen läsnäolo joukkueessa varmasti katsotaan nyt valmennukselta järkivedoksi, mutta löytyi niitäkin, jotka olisivat nähneet Kerttu Niskasen parina mieluummin Lauri Vuorisen elämänkumppanin Johanna Matintalon kuin Krista Pärmäkosken.

Mennään lähtökohtiin: perinteisen parisprinttiä on hiihdetty arvokisoissa vuodesta 2006 nyt kahdeksan kertaa. Keskiviikon voittoaika 22.10 on kaikkien aikojen hitain lähes kahden minuutin marginaalilla. Se kertoo radasta, lumesta ja ilmankorkeudesta.

Kun valmennus tällaiseen kilpailuun valitsee kaksi väliaikalähdön mitalistia, ei se lähtökohtaisesti ihan vihkoon vedä, vaikka mitali menikin sivu suun. On totta, että perinteisen sprintterinä kivikovalla Matintalolla olisi ollut suomalaisnaisista eniten annettavaa keskiviikon mitalikamppailussa – ensin hänen vain olisi pitänyt siihen iskuasemaan kilpailussa päästä.

Iivo Niskanen (selin) ei 2017 levittänyt punaista mattoa Norjan Emil Iversenille. Kaksikon törmäiltyä Suomen varmalta näyttänyt kulta himmeni pronssiksi.

Perinteinen parisprintti ja arvokisat on Suomessa rakkausliitto. Kahdeksasta kerrasta seitsemästä on napsahtanut vähintään yksi mitali, joskus kaksikin. Jo 20-vuotiaana matkan MM-hopeaa huippuvedolla saavuttanut Pärmäkoski on eräässä katsannossa parisprintin ME-nainen. Niskanen oli jo hänen kuudes parinsa MM- tai olympiakisoissa: aiempia ovat Aino-Kaisa Saarinen, Riikka Sarasoja-Lilja, Anne Kyllönen, Jasmi Joensuu ja viime olympiakisoissa ampumahiihtäjä Mari Eder.

Kerttu Niskanen oli Krista Pärmäkoskelle jo kuudes parisprinttipartneri arvokisoissa. Ensimmäinen oli 2011 MM-Oslossa Aino-Kaisa Saarinen, tulos hopea. Nuoren komeetan sukunimi oli vielä Lähteenmäki.

On valtava yllätys, että sukupolvensa suomalaiset ykkösnaiset paritettiin tällä tasolla vasta nyt.

Sami Jauhojärvi on todennut viestihiihdon ”joukkuehengeksi” riittävän, että pystyy läpsäyttämään kollegaa vaihdossa olkapäälle. Kerttu Niskanen kuului keväällä 2019 niihin naishiihtäjiin, jotka ottivat raskaasti Pärmäkosken oma-aloitteisen poistumisen maajoukkueen ulkopuolelle koko harjoituskaudeksi. Porukan silloinen ykkösnainen vei leirityskaudeksi mukanaan mittatikun, johon piti yltää, jotta voisi edes kuvitella maailman huipun häämöttävän.

Naisten keskinäinen olympiakemia kuitenkin kielii, että pysyvää ihmissuhderailoa Pärmäkosken peliliike ei aiheuttanut.

Pärmäkoski on myös yksi kolmesta suomalaisesta, jolta arvokisamitalin kaappaaminen matkalta on luonnistanut kummallakin tekniikalla. Aktiivihiihtäjistä toinen on nyt Joni Mäki.

Ja vielä:

Saksan voitto parisprintissä vaati lääkärintodistuksen, jotta hiihtäjä saatiin vaihtaa. Saksan edellinen olympiavoitto, 2002, vaati myös lääkäriä. Venäjän lääkäri ei osannut ohentaa Larisa Lazutinan verta. Nainen ei läpäissyt hemoglobiinitestiä, ja 4x5 kilometrin viestin ylivoimainen suosikkijoukkue ei päässyt ladulle.

Venäjän olympiaviestin 2002 ”paksuverisenä” pilannut Larisa Lazutina antoi kyseisissä olympiakisoissa positiivisen näytteen myös ihan oikeassa dopingtestissä.

