Smurffipukuinen Shuang on olympialaisten todellinen uhri – kohtaaminen testauspaikalla kertoo kaiken

Terveiden urheilijoiden kyseenalaiset koronaeristykset eivät ole inhimillisesti mitään verrattuna siihen karuuteen, johon tavallisten kiinalaisten on ”isojen poikien” uudessa kylmässä sodassa taivuttava, kirjoittaa Marko Lempinen Zhangjiakousta.

Olympialaisten vapaaehtoiset on valjastettu luomaan Kiinasta mahdollisimman positiivinen kuva.

Koronakuplahotellin hiljaisessa ala-aulassa smurffiplagiaattiin kääritty nuori kiinalaisnainen räplää kännykkäänsä innokkaasti. Hän ei aluksi huomaa toimittajaa, joka on ilmestynyt kulman taakse päivittäistä koronatestiä odottamaan.

Naisen iästä ei tosin voi olla varma, sillä hänen suojapukunsa on hyvin samantapainen kuin James Bondilla elokuvassa Tohtori No. Vain silmät ja osa kasvoista näkyvät.

Saapumiseni huomattuaan kiinalainen säikähtää. Hän irrottaa otteensa puhelimesta välittömästi ja asettaa sen pöydälle.

”Anteeksi! Anteeksi todella paljon!” nainen huudahtaa lievästi kauhistuneena.

Yritän jututtaa englanniksi tätä Zhangjiakouhun värvättyä naista, joka on ilmiselvästi häpeissään arvaamattomasta kiinnijäämisestään – jos tilannetta nyt sellaiseksi tohtii kuvata.

Sen ymmärtää, sillä Pekingin olympialaisten koronakuplissa palkka- tai vapaaehtoistöissä olevia kiinalaisia on ilmiselvästi valjastettu antamaan itsestään yltiöpositiivinen kuva. Esittämään jotain, mitä heistä kaikki eivät varmasti aidosti ole. Luomaan itsestään ja Kiinasta maksimaalisen positiivista kuvaa.

Maan kommunistihallinnon haamu on kaikkialla. Se vahtii, etteivät kansalaiset innostu liikaa länsimaisista vaikutteista, joita maahan on ehtinyt jalkautua 2000-luvulla. Yksilöillä ei ole vapauksia.

Taivuttelun jälkeen nainen suostuu kertomaan nimekseen Shuang, mutta muutoin hän vaikenee.

”Anteeksi, anteeksi! Kaikki on hyvin”, hän ainoastaan sanoo ja hymyilee perään.

Shuang on yksi näiden olympialaisten todellista uhreista.

Suojapukuun pukeutunut työntekijä Pekingin kansainvälisellä lentokentällä 3. helmikuuta.

Pekingin olympialaisissa eristyshotelleihin suljetut terveet, länsimaisen lääketieteen mukaan koronanegatiiviset urheilijat saattavat kärsiä urheilullisen oikeusmurhan. Tapaukset eivät joka tapauksessa ole inhimillisesti mitään verrattuna siihen karuun kohtaloon, johon lukemattomien tavallisten kiinalaisten on ”isojen poikien” hiekkalaatikkoleikissä taivuttava.

Shuang on yksi niistä tuhansista kasvottomista ja nimettömistä vapaaehtoisroboteista, joilla ei ole mitään oikeuksia, ainoastaan velvollisuuksia.

Hän on yksi niistä yli miljardista kiinalaisesta, joiden ihmisoikeuksia maan hallinto on presidentti Xi Jinpingin johdolla koska tahansa valmis polkemaan härskisti. Vuosittain Kiinassa teloitetaan tuhansia ihmisiä, puhumattakaan kidutettujen tai muutoin vainottujen määristä.

Shuangin smurffiasu on symboli jo selvästi paljon suuremmista asioita kuin Kiinan tai muun maailman epidemiologisesta tilanteesta, joka ei lääketieteen asiantuntijoiden mukaan enää vaatisi äärimmäistä koronakuria olympialaisten isäntämaassakaan.

Se on heijastus uudesta kylmästä sodasta.

Koronanäytteitä keräämässä.

Zhangjiakoussa kisoihin akkreditoituja on pöytäkeskusteluissa hämmästellyt, miten ihmeessä Mao Zedongin valtakaudella arviolta peräti 80 miljoonaa oman maansa kansalaista tavalla tai toisella tapattanut kommunistivaltio ”menee näin sekaisin yhdestä viruksesta”, joka ei siis enää aiheuta tautia vakavassa muodossa kuin harvoille.

Katseet kääntyvät USA:n presidenttinä 2017–2021 toimineeseen Donald Trumpiin. Hän aloitti kauppasodan Kiinan kanssa nostamalla tuontimaksuja kiinalaistuotteille. Sitten käynnistyi Huawein vastainen kampanja eli teknologiasota.

Kylmäksi sodaksi jännitteiden voi sanoa eskaloituneen viimeistään siinä vaiheessa, kun Trump syytti Kiinaa kärkkäästi koronapandemian aiheuttamisesta, jopa tahallisesta sellaisesta. Kiina loukkaantui pahasti, koronataistelu sai oitis ”raivokkaat kasvot”.

Kiinan terveydenhuollon kapasiteetti on Euroopan maita alhaisempi ja maan väestöntiheys korkea, joten nollatoleranssiin perustuneella koronastrategiallaan se pyrki aidostikin estämään viruksen leviämistä. Mutta myös Trumpin huudot painoivat.

”Terveysturvallisuuskysymykset ovat varmasti olleet keskiössä Kiinan koronavalmisteluissa, mutta toki Kiina on samalla halunnut vastata kriittisiin ääniin”, Suomen Pekingin-suurlähetystön lehdistöneuvos Timo Sysiö sanoo.

Ambulanssi ja suojavarusteisiin pukeutunutta henkilökuntaa Zhangjiakoussa.

Kiinan ja USA:n kylmässä sodassa tiukan koronakurin tuli varmistaa Kiinan tie ensimmäisenä ulos kriisistä. Sen piti olla Kiinalle ohituskaista, jolla se pyyhkäisee USA:n ohi taloudessa.

Aluksi Kiina näyttikin voittajalta, länsimaat seurasivat tiukoissa rajoituksissa sen esimerkkiä. Kun taas nyt tilanne on päinvastainen.

Kiina näyttää koronasodan häviäjältä, koska lähes kaikkialla muualla rajoituksistahan ollaan jo luopumassa. Tosiasian myöntäminen ei kuitenkaan tule Kiinan kohdalla kuuloonkaan, kiitos isojen poikien ”neppailuskaban”.

Tässä kohdin katseet kääntyvät puolestaan presidentti Xi Jinpingin, joka pyrkii marraskuussa lakimuutosehdotuksen avulla Kiinan ”ikuiseksi hallitsijaksi”. Xi on viime vuosina kiristänyt koko ajan otettaan kansasta, ja korona on tarjonnut siihen hyvän vipuvarren.

Tiukalla kontrollillaan hallinto on halunnut varoittaa kansalaisia siitä, että yksilöihin kohdistuneet epäoikeudenmukaisuudet on edelleen siedettävä, mikäli ne palvelevat yhteisöä.

Aivopesu on tuonut vaihteeksi pelkoa kiinalaisten arkeen, kyllä. Länsimainen harha kuitenkin on, että kiinalaiset olisivat jotenkin joukoittain tätä epäinhimillistä kulttuuria vastaan. Eivät vielä ole, koska eivät osaa olla, vaikka haluaisivatkin.

Kiinan ihmisoikeusrikkomusten julma ydin on siinä, että suuri osa kiinalaisista ei ole koskaan edes oppinut tiedostamaan, että yksilöillä voisi olla vapauksia. Eivät siis ole vielä oppineet.

Xi on seurannut tarkasti Venäjän presidentin Vladimir Putinin strategiaa. Xin kansalaiskontrolli on tiukentunut myös Venäjän pelottavan etupiiriajattelun myötä, koska hänellä on Etelä-Kiinan merellä omia vastaavanlaisia intressejään. Mitä tiukempi ote kansasta, sitä varmemmin se tottelee.

Tätä kautta Putin on tullut vaikuttaneeksi myös Shuangin elämään. Jos Putin hyökkää Ukrainaan, Shuang on Kiinassa entistä enemmän ”valtionomaisuutta”.

Smurffiasupakollaan Xi haluaa viestiä maailmalle Kiinan ”autoritäärisen vallan erinomaisuudesta” verrattuna USA:n ”dekadenttiin demokratiaan”.

Tavarantoimittaja suojapukuun pukeutuneena Zhangjiakoussa.

Hotellikuplan lähellä olen törmännyt myös mieheen, joka nuiji isolla hakulla kovassa pakkassäässä paksua jäätä rikki, ilmeisesti roskia sen alta poistaakseen. Pähkähullua.

Viime päivinä olen kuitenkin nähnyt jo myös aivan toisenlaista menoa, pilkahduksia uudenlaisesta totuudesta: kiinalaisten länsimaalaisesta ihannoinnista.

Suojapukurobotit eivät ole enää turvatarkastuksista juuri välittäneet, ja heti valvovan silmän kaikottua älyvempeleet ovat olleet käsissä. Ja eräskin äityi jopa tanssimaan villisti hotellin ravintolassa länsimaisten toimittajien kanssa.

Kaikesta tästä voi päätellä, että monet näistä alati tekohymyilevistä smurffiasuisista haluaisivat jo itselleen aidon minuuden. He haluaisivat irti yhteisökahleistaan, omat kasvonsa esiin.

Kiinalaisillakin on sielunsa, mutta eivät kiinalaisten kohtalot kiinnosta Kansainvälistä olympiakomiteaa, ei Suomen olympiakomiteaakaan.

Absurdin kylmän sodan suuri kysymys on nyt se, kumman suurvallan tarina voittaa. Kiina on esimerkiksi Suomelle niin tärkeä kauppakumppani, että sinivalkoisetkin haluavat nyt kovasti tietää, onko se roisto vai sankari.

Sinä aikana Suomikaan ei valitettavasti piittaa yhtään Shuangista.

Trump tuli käynnistäneeksi taistelun, jossa Shuangin roolina on elää vankina smurffiasussaan. Pelkonsa kanssa.

Hän on kuin yksi valtamereen uponnut nuppineula. Ei kukaan välitä.

