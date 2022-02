Kerttu Niskasella ja Juho Mikkosella on ollut aihetta hymyyn Pekingin kisoissa. Nyt he avartavat myös avio-onnensa salaisuuksia.

Aviopari Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen kertovat avoimesti suhteestaan – ”En voi muuta sanoa kuin että Juho on kaikkeni”

Pekingin olympialaiset ovat tuoneet kansan näyteikkunalle uuden suomaisen menestyksekkään avioparin. ”Kun treenaamme, Juho on valmentajani. Kun emme treenaa, Juho on aviomieheni”, Kerttu Niskanen kertoo.

Zhangjiakou

Videopuhelu välittää kuvaa urheilijoiden olympiakylän sohvalla rennosti vierekkäin istuvista Kerttu Niskasesta ja Juho Mikkosesta, Suomen hiihtomaajoukkueen tunnetusta avioparista. Tunnelma on rento, leppoisa.

Miksipä ei olisi, ovathan Pekingin kisat olleet kummallekin jo tähän mennessä suuri täysosuma: Mikkosen kesästä 2019 valmentama Niskanen saavutti perinteisen kympillä uransa ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisamitalin, olympiahopeaa.

Eikä kultakaan jäänyt kauaksi, Norjan supertähti Therese Johaug oli vain 0,4 sekuntia suomalaista nopeampi. Ja mitalin Niskanen, 33, oli saavuttaa jo yhdistelmäkisassa, jossa jäi niukasti neljänneksi.

Pettymyksiäkin olympialaisissa on tullut. Naisten viestijoukkue tippui niukasti mitaleilta, ja parisprintissä Krista Pärmäkosken kanssa suomalaiskaksikko taipui neljänneksi.

"Fiilikseni on tosi hyvä. En voi muuta sanoa kuin että Juho on kaikkeni”, Niskanen sanoo.

"Moni kritisoi etukäteen, ettei avioparin valmennussuhde voisi toimia, mutta emme ole treeniolosuhteissa riidelleet. Kaikki on mennyt hienosti”, jatkaa Mikkonen, joka lopetti oman maajoukkueuransa hiihtäjänä viime kauteen.

Hiihtoromanssit eivät ole mitenkään epätavallisia, koska maajoukkueeseen roolissa jos toisessa kuuluvat viettävät vuodesta niin paljon aikaa yhdessä leireillä ja kisamatkoilla.

Menestyneet avio- tai avoparit ovat kuitenkin olleet harvinaisia – niistä suuri yleisö muistanee lähinnä Marja-Liisa ja Harri Kirvesniemen.

Vuokatissa asuvat Niskanen ja Mikkonen rakastuivat vuonna 2005.

"Meillä on tosiaan homma toiminut niin parisuhteessa kuin valmennussuhteessa. Kun treenaamme, Juho on valmentajani. Kun emme treenaa, Juho on aviomieheni”, urallaan neljä arvokisamitalia viesteissä saavuttanut Niskanen peilaa.

Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen rakastuivat vuonna 2005. Niskasen mukaan Mikkonen on hänelle korvaamattoman tärkeä.

Vieremän Koittoa edustava Niskanen on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut tuttu nimi maastohiihtoa seuraaville suomalaisille, mutta Mikkosesta, 31, tiedetään vähemmän.

Kuhmosta kotoisin oleva Mikkonen saavutti aikoinaan sprintissä nuorten MM-hopeaa sekä useita SM-mitaleita, myös Suomen mestaruuden. Vaatimattoman ja jämptin oloinen herrasmies on työskennellyt puolustusvoimissa Kainuun prikaatissa.

Pyssyjen kanssa Mikkonen on ollut tekemisissä myös vapaa-ajallaan, sillä yksi hänen suurista intohimoistaan on metsästys. Vuonna 2009 hän sai kaadettua karhun.

"Olimme isäni ja kummisetäni kanssa metsästämässä. Kummisetäni koiran haukusta pääsin pudottamaan karhun, ja sehän on jokaisen metsästäjän unelma. Olen metsästänyt paljon”, Mikkonen kertaa metsästysuransa kohokohtaa.

Aviopari kutsuttiin Linnan juhliin 2017.

Pariskunnan häitä tanssittiin kesällä 2020 noin 50 läheisen seurassa. Elettiin aikaa, jolloin Niskasen urallaan kärsimät useat vastoinkäymiset olivat iso puheenaihe perhepiirissä.

Eivätkä ylikunnosta kärsineen Niskasen vaikeudet vielä siihen päättyneet, vaan talvella 2021 hänen pohjeluunsa murtui juuri ennen MM-kisoja.

"Tuntuu hienolta, että viimein täällä kaikki on osunut nappiin – että nyt se kaikki kova työ on realisoitunut myös mitalin muodossa. Onnistuimme virittämään ”Kepan” kuntoa vielä alkukaudesta. Taustalla on hurja määrä ylämäkitreeniä, koska tiesin sen ratkaisevan eniten näissä olosuhteissa”, Mikkonen kertoo.

"Juho on vaativa valmentaja, joka todella uskaltaa antaa suoraa palautetta. Arvostan enemmän suorapuheisuutta kuin turhaa mielistelyä, koska se kehittää enemmän”, Niskanen jatkaa.

Zhangjiakoun vuoristomaisemissa Niskasen päivärutiineihin ovat kuuluneet joko treenivedot tai palauttavat verryttelylenkit.

"Kisakylässä olen lähinnä käynyt vain syömässä. Muutoin olen viettänyt aikaa lähinnä huoneessani, koska olen vältellyt sairastumista”, Niskanen selvittää.

"Kisakylän järjestelyissä ei ole ollut suuremmin valittamista – mitä nyt vesiputket ovat välillä räjähdelleet eivätkä viemärit ole vetäneet. En kuitenkaan ole antanut sen häiritä valmistautumistani.”

Kerttu Niskanen on uransa huipulla.

Mikkonen on testaillut sekä aviovaimonsa että tämän pikkuveljen Iivo Niskasen suksia. Hän on myös testannut tiiviisti voiteita Suomen huoltoryhmälle, johon hän itsekin kuuluu.

"Laskujeni mukaan olen hiihtänyt täällä jo sellaiset 500 kilometriä”, Mikkonen uskoo.

Pariskunta ei asu samassa huoneessa, vaan Mikkosen ja muun huoltoryhmän majapaikka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä urheilijoiden kisakylästä.

"Olen nähnyt Kepaa päivittäin hiihtokeskuksessa sekä satunnaisesti täällä urheilijakylässä. Iltaisin on sitten pidetty yhteyttä videopuheluin”, hän sanoo.

Tähtihiihtäjä myöntää halipulan yllättäneen silloin tällöin kuluneiden olympiaviikkojen aikana.

"Onhan se halipula ollut välillä kovakin. Nyt sain houkuteltua Juhon tänne, kun hän tarvitsi pyykkihuoltoa. Päästiin onneksi halailemaan”, Niskanen kertoo naurahdellen.

Valtaisa rutistus kertoo oleellisen: pikkuveli Iivo Niskasen ja isosisko Kerttu Niskasen välit ovat erittäin läheiset.

Seuraavaksi puhetta syntyy luontevasti Mikkosen lankomiehestä, kolminkertaisesta olympiavoittajasta Iivo Niskasesta.

"Iivo on paras kaverini. Kaikin puolin huippumies, jonka kanssa minulla synkkaa hyvin. Vietämme myös tavallista elämää yhdessä”, Mikkonen kertoo.

Pekingin kisoissa kultaa, hopeaa ja pronssia saavuttanut Iivo Niskanen tunnetaan muun muassa kovana ravimiehenä.

"En ole niin innokas ravimies kuin Iivo, joka jaksaa kertoa alituiseen niitä ravijuttujaan. Tai niitä kuuluisia hevosmiesten juttujahan ne ovat”, maailmancupin kisassa parhaimmillaan neljänneksi taistellut Mikkonen virnistää.

"Isämme (Eero) on intohimoinen ravimies, ja kotioloista Iivonkin ravi-innostus on lähtenyt. Nuoruudessamme ravit olivat koko perheen yhteinen harrastus, kävimme yhdessä usein esimerkiksi Kuninkuusraveissa. Minäkin tykkään hevosista”, Kerttu Niskanen lisää.

Lokakuussa 2010 menehtynyt Ponssen metsäkonepohatta Einari Vidgren oli intohimoinen ravimies sekä Niskasen hiihtoperheen suuri tukija, niin taloudellisesti kuin henkisesti. Nyt samaa perinnettä jatkaa Juha Vidgren.

"Vidgrenit ovat eittämättä olleet yksi merkittävimmistä tekijöistä sekä minun että Iivon uran taustalla”, Niskanen korostaa.

Vuonna 2012 Mikkonen ja Niskanen voittivat Suomen cupin sprinttikilpailut Vantaalla.

Pariskunta Vuokatissa lokakuussa 2020.

Pekingin kisat ovat olleet Mikkoselta kova työnäyte. Mielenkiintoista on tietää, aikooko hän tulevaisuudessa pyrkiä Suomen hiihtoliiton valmennuspesteihin.

"Olen nyt päässyt valmentamaan lahjakasta urheilijaa, jolta olen koko ajan imenyt lisää tietoa itselleni. Tykkään tosi paljon valmentamisesta enkä halua sulkea mitään kortteja pois. Nyt fokukseni on kuitenkin vain Kepan valmentamisessa, jossa edetään kausi kerrallaan”, Mikkonen selvittää.

"Jos Kepa urheilee vielä seuraavat 15 vuotta, varmasti ainakin sen ajan valmennan”, hän lisää hymähtäen.

Niskanen on seuraavien talviolympialaisten aikaan 37-vuotias. Uran jatkaminen menestyksekkäästi sinne asti ei ole mahdotonta. Eri asia sitten on, onko aviopari miettinyt jo perheen perustamista.

"En osaa vielä sanoa mitään, kuinka pitkälle urani jatkuu. Varmaa on, ettei se pääty tähän kauteen”, Niskanen pohtii.

"Perheen perustamista koskevaan kysymykseenkään ei ole vielä vastausta olemassa. Elämme tässä hetkessä.”

