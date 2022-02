”Ei ole kovin arvokasta, että jonkun kamat ovat myynnissä jo kisojen aikana”, huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki totesi.

Suomea Pekingin olympiakisoissa edustanut mäkihyppääjä Antti Aalto pani viralliset kisavarusteensa myyntiin Tori.fi-sivustolla keskiviikkona. Hän poisti ilmoituksen torstaina, mutta tieto asiasta levisi.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki oli saanut Kiinaan tiedon Aallon toimista.

"Olympia-asut annetaan urheilijoille kisakohtaisesti. Kisojen jälkeen urheilija saa päättää, mitä niillä tekee”, Lehtimäki kommentoi perjantaina puhelimitse Pekingistä.

Säännöt ovat yksi asia, arvostus toinen.

"Totta kai toivomme, että urheilijat kokevat asut arvokkaiksi. Heille on tarjottu vastuullisuusohjelmassamme mahdollisuus palauttaa varusteet meille, jos he eivät koe niitä tarvitsevansa. Me sitten panemme varusteet kiertoon. Tästä on mennyt tieto myös urheilijoille ennen kisoja jaetussa olympiainfossamme”, Lehtimäki sanoi.

Aalto perusteli torstaina varusteiden myymistä mm. säilytystilan puutteella.

Urheilijat ovat saaneet kisa-asunsa Olympiakomitealta ilmaiseksi. Aalto pyysi varustekokonaisuudestaan 2 500 euroa, mutta sanoi, ettei ole myymisen motiivina ole raha.

Lehtimäki kuulosti perjantaina jopa hieman surulliselta siitä, että ainakin statukseltaan arvokkaiksi luokiteltavat harvinaiset asut päätyivät nettikauppaan.

"Antin tapauksessa sääntöä ei ole rikottu. Ei se silti ole kovin arvokasta, että jonkun kamat ovat myynnissä jo kisojen aikana”, hän sanoi.

Aallon olympiaurakka Kiinassa päättyi 12. helmikuuta suurmäen kilpailun 17:nteen sijaan. Ilmoitus varusteiden myymisestä tuli neljä päivää myöhemmin.

Antti Aalto hyppäsi olympiamäissä kauden toistaiseksi parhaat kilpailunsa.

Olympiapomo Lehtimäki korosti toivetta kunnioituksesta ja arvostuksesta edustusasua kohtaan.

"Eniten tässä on periaatteellinen ajatus respectistä olympiaedustukselle.”

Lehtimäki nosti vertailuksi jääkiekkomaajoukkueen eli Leijonat.

"Jääkiekossa on aitoa kunnioitusta pelipaitoja kohtaan. Paidat nimikirjoituksilla annetaan esimerkiksi henkilöille, jotka ovat tehneet arvokasta taustatyötä joukkueen eteen. Niitä todella arvostetaan.”

Sanoman kisatoimitus Aallon uudestaan perjantaina aamupäivällä, mutta mäkihyppääjä ei halunnut enää kommentoida asiaa.

