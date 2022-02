Michael Andretti on hakenut FIA:lta lupaa F1-tallin perustamiseen.

Autourheilun maineikkaimpiin nimiin kuuluva Andretti saattaa palata F1-radoille kaudelle 2024, mikäli kaikki menee Michael Andrettin suunnitelmien mukaan.

Muun muassa Indycar-sarjassa ja Formula E:ssä omaa Andretti Autosport -tallia pyörittävä Andretti on virallisesti hakenut FIA:lta paikkaa Formula 1 -ruudukosta nimellä ”Andretti Global”.

Asiasta kertoi Andrettin isä, vuoden 1978 maailmanmestari Mario Andretti.

”Hänen hankkeellaan on vaadittavat resurssit, ja se täyttää kaikki ehdot. Hän odottaa nyt FIA:n päätöstä”, Mario Andretti kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Mario Andretti kertoi The Indianapolis Starille, että talli olisi valmiina aloittamaan toiminnan välittömästi, mikäli FIA hyväksyy hakemuksen. Tallilla olisi tukikohta Englannissa, mutta sen päämaja sijaitsisi Indianapolisissa lähellä Indycar-tallin tehdasta.

Mario Andrettin mukaan talli olisi jo päässyt sopuun moottorivalmistajan kanssa voiman­lähteiden toimittamisesta. Hän ei kuitenkaan suostunut yksilöimään, mistä valmistajasta olisi kyse.

Viime vuoden loppupuolella Andretti harkitsi vakavissaan Alfa Romeon nimellä viime vuosina kilpailleen Sauber-tallin ostamista. Hän kertoi ESPN:n mukaan, että kauppa kaatui erimielisyyksiin tallin hallinnoinnista.

”Michael on tehnyt tätä varten töitä jo melko pitkään, mutta nyt hän on ottanut toisenlaisen lähestymistavan, sillä talleja ei ole tarjolla ostettavaksi”, Mario Andretti kertoi The Indianapolis Starille.

Michael Andretti (oik.) ajoi vuoden 1993 Italian gp:ssä kolmanneksi Damon Hillin (kesk.) ja Jean Alesin jälkeen. Kilpailu oli Andrettin F1-uralla sekä paras että viimeinen.

Michael Andretti, 59, kilpaili itse F1-sarjassa kaudella 1993.

Hän ajoi Ayrton Sennan tallikaverina McLarenilla kauden ensimmäiset 13 kilpailua, kunnes sai kesken kauden potkut heikkojen suoritusten vuoksi. Andrettin paikan otti tallin testikuljettaja Mika Häkkinen.