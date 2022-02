Jelena Välbe on johtanut Venäjän maastohiihtojoukkuetta tavalliseen tapaansa Pekingin olympialaisissa.

Venäjän maastohiihdon suurnainen Jelena Välbe raottaa Pekingissä salaisuuksien verhoa ja puhuu avoimesti luonteestaan sekä suhteestaan suomalaisiin.

Zhangjiakou

Aidan läpi näen, kuinka tutunnäköinen hahmo talsii Zhangjiakoun huoltoalueella kännykkä korvalla kohti porttia, josta on sisäänpääsy vain eri maiden urheilijoilla ja maajoukkueiden muilla jäsenillä.

Olen odottanut Jelena Välbeä tovin sovitussa tapaamispaikassa, kiinalaisjärjestäjien vartioiman portin pielessä.

Venäjän hiihtomaajoukkueen tunnetun johtajan saapuessa portille käy saman tien selväksi, ettei haastattelua tehdäkään portin läheisyydessä. Välbe, 53, lopettaa puhelunsa ja viittoilee kädellään toimittajalle, että tänne näin, tänne näin!

”Kaikki kunnossa”, Välbe heti perään yllättää lausumalla nämä sanat suomeksi.

Entisen hiihtotähden vanavedessä kulkeva Venäjän huoltomies on lupautunut tulkiksi monen mutkan kautta sovittuun haastatteluun, koska maan hiihtomaajoukkueen ”Bosslady” ei omien sanojensa mukaan puhu englantia – ainakaan kovin hyvin.

”Normaalisti teillä toimittajilla ei ole tänne mitään asiaa, mutta Jelenan vieraana sinulla ei ole mitään hätää. Mennään tuonne meidän huoltokopeille, tehdään haastattelu siellä”, huoltomies sanoo sujuvalla englannilla.

Sehän luonnollisesti passaa.

Välbeä on sanottu muun muassa piinkovaksi, rohkeaksi, suorasukaiseksi ja hauskaksi.

Pekingin olympialaisia varten pystytetyn huoltorakennuksen sisällä on huoneita toinen toisensa perään. Numeroituihin oviin on teipattu paperilappuja, joista selviävät maatunnukset.

Käytävällä on varattu huoneita esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Norjan maajoukkueille. Pysähdymme oven numero 120 kohdalle. Se on yksi Venäjän joukkueen suksi­varastoista.

Paikalla näkyy muun muassa Venäjän hiihtotähti Sergei Ustjugov sekä maan ykkösstaran Aleksandr Bolšunovin valmentaja Juri Borodavko, joka esittelee hankkimiaan tuliaisia Välbelle. Vieressä oleva ulkomaalainen huoltomies kysyy Borodavkolta englanniksi, onko Bolšunov palautunut kunnolla parisprintin jälkeen.

”En tiedä. En ole vielä jutellut hänen kanssaan eilisen kisan jälkeen”, Borodavko sanoo.

Venäjän maajoukkueen piinkovaksi, rohkeaksi, suorasukaiseksi ja hauskaksi äitihahmoksi kuvailtu Välbe vaihtaa vielä muutaman sanan venäjäksi Bolšunovin valmentajan kanssa, kunnes ahtaudumme sisälle suksia täynnä olevaan varustekoppiin.

”Täällä saamme ainakin olla rauhassa”, Välbe sanoo.

24-kertaisen arvokisamitalistin komennossa Venäjä on saavuttanut näissä olympialaisissa eniten maastohiihto­mitaleja ennen viikonlopun päätösmatkoja, peräti yhdeksän. Hän ei kuitenkaan suostu sanomaan, että Venäjä olisi noussut hiihdon ykkös­maaksi maailmassa.

Jelena Välbe (toinen oik.) voitti viestin MM-kultaa 1997. Joukkueessa hiihtivät myös Olga Danilova (vas), Nina Gavriljuk ja Larissa Lazutina.

”Olemme menestyneet loistavasti, mutta emme ole maailman paras maa. Olemme yksi maailman parhaista, siinä missä 2–3 muuta kovaa kilpailijamaatamme”, venäläispomo sanoo muun muassa Norjaan viittaamalla.

”Olympiamenestyksellä on minulle todella suuri merkitys. Normaaliviestien kulta­mitalistit todistivat kollektiivisen voimamme, eikä tarinamme välttämättä jää kolmeen kultamitaliin. Eikä pidäkään, sillä työmme on tehdä huipputulosta. Kaikki muu on epä­olennaista.”

Vahvasti kansallistuntoiset venäläishiihtäjät ovat kantaneet suurta painetaakkaa harteillaan, koska maassa yleensä vain voitto merkitsee. Romahduksia ei kuitenkaan ole juuri nähty.

”Menestymme nyt ensinnäkin siksi, että joukkueessamme on todella monia huippu­lahjakkuuksia, jotka ovat samaan aikaan erittäin motivoituneita. Lisäksi kaikki maajoukkue­hiihtäjämme harjoittelevat uskomattoman paljon”, Välbe ruotii.

”Kukaan maailmassa ei tosin pysty harjoittelemaan yhtä paljon kuin Bolšunov. En ole tästä aivan varma, mutta käsittääkseni hän harjoittelee 12 000–13 000 kilometriä vuodessa. Hän on yksi parhaista hiihtäjistä, koska myös kuuntelee valmentajaansa – eikä koskaan tavoittele kisoissa muuta kuin voittoa. Voitontahto on oleellisinta.”

Zhangjiakoun olympiamaisemissa Välben on nähty usein halaavan ja pussailevan perivenäläiseen tapaan Bolšunovia, joka on napannut kisoissa jo neljä mitalia.

”Meillä on ”Sashan” kanssa erittäin hyvät välit. Tunnen itseni hänen ystäväkseen.”

Aleksandr Bolshunov, Iivo Niskanen ja Johannes Hösflot Kläbo vievät olympiamitalit 15 kilometrin perinteisen kisassa viime viikolla.

Tässä kohdin puhe kääntyy luontevasti Suomen ykköstykkiin Iivo Niskaseen, kolmin­kertaiseen olympiavoittajaan. Välbe naurahtaa ja pyörittelee päätänsä, ilmeisen epä­uskoisena.

”Jokainen tietää, että Iivon perinteisen tekniikka on täydellistä, uskomattoman ideaalista. Olen nähnyt täällä Iivon joitakin treenisessioita, ja ne ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Kunnioitan miestä ja sitä tapaa, jolla hän pystyy puskemaan itsensä äärirajoille”, Välbe kehuu.

”En tunne läheisesti Iivoa, mutta hän vaikuttaa tosi kivalta kaverilta. Hänessä näyttää elävän samanlaista voitontahtoa kuin Sashassa, enkä kyllä ihmettele. Sanoin jo Pyeongchangissa vuonna 2018, että Iivo voittaa 15 kilometriä Pekingissä vuonna 2022.”

Ennen kauden alkua Bolšunov ja Niskanen leireilivät yhtä aikaa Suomen Lapissa. Heidän nähtiin Muonion Oloksella vetävän jopa yhteisiä treenilenkkejä.

”Bolšunov kunnioittaa suuresti Iivoa. Totta kai, hehän ovat perinteisellä parhaista parhaat. Uskon, että Bolšunov tykkää Iivosta myös ihmisenä, mutta koska hän ei puhu englantia, selkeää kaverisuhdetta on vaikea rakentaa”, Välbe tietää.

Iivo Niskanen hiihti olympiakultaan 15 kilometrillä Kiinassa 11. helmikuuta.

Siirrymme haastattelussa luontevasti teemasta toiseen, mutta välissä on hyvä haukata happea ja ottaa samalla muutama kuvakin. Huoltorakennuksen oven edessä vastaan kävelee hiihtäjä, jonka ulkonäöstä ei voi kasvomaski päälläkään erehtyä.

Norjan supertähti Therese Johaug hymyilee leveästi Välben nähdessään. Pekingin kisoissa kaksi kultaa voittanut Johaug kyselee englanniksi venäläisen kuulumisia.

”Voin oikein hyvin. Ei ole mitään valittamista”, Välbe vastaa englanniksi.

Hiihtohistorian kahden suurnaisen kohtaaminen tuo mieleen Lahden MM-kisat vuonna 1989, joissa Välbe löi itsensä läpi, voittaen kaksi henkilökohtaista maailman­mestaruutta. Niissä kisoissa hän taisteli tiukasti Marja-Liisa Kirvesniemeä ja Marjo Matikaista vastaan.

Puhumme jälkimmäisestä, koska hän yllättäen lopetti uransa kotikisojen jälkeen, vasta 24-vuotiaana.

”Marjo oli minulle läheinen kaveri ja todella kova vastustaja. Harmittaa, että hän lopetti niin nuorena. Hän olisi varmasti voittanut vielä useita mitaleja”, Välbe arvelee.

Erityisellä lämmöllä Välbe muistelee hiihtolegenda Juha Mietoa, jota hän äityi pussailemaan Lahden MM-hiihtojen 2017 kulisseissa.

”Juha on suuri sankarini – on aina ollut. Muistan, kuinka nuorena tyttönä liimailin hänen kuviaan huoneeni seinälle ja kirjoitin hänestä kaikenlaista hauskaa päiväkirjaani. Se ei ollut sellaista romanttista rakkautta, vaan jotain selittämättömän suurta kunnioitusta”, Välbe selvittää.

”Kun Juha sitten oli vuonna 1989 Lahdessa ojentamassa minulle kultamitalia, häkellyin ja menin hetkeksi aivan sanattomaksi. Kun Juha vielä kätteli minua, ajattelin etten enää koskaan pese käsiäni”, hän jatkaa naurahdellen.

Juha Mieto ja Jelena Välbe tapasivat Lahden MM-hiihdoissa vuonna 2017.

Venäjän maajoukkueen jäsenet ovat usein saaneet osumia Välben teräväkielisestä, paikoin julmasta ja härskistäkin palautteesta. Vastapainoksi sisäpiirilähteet kertovat Välben olevan hyvin inhimillinen johtaja.

Neuvostoliiton kommunismin tiukassa otteessa kasvanut Välbe korostaa haluavansa rakentaa Venäjän maajoukkueeseen ”perhemäistä ilmapiiriä”.

”Minulla on toisinaan konflikteja urheilijoidemme kanssa, koska olen impulsiivinen persoona. Toisaalta olen siinä mielessä helppo ihminen, että osaan tulla kaikkien kanssa toimeen. Haluan, että Venäjän maajoukkue on kuin perhe, jossa kaikki kunnioittavat toisiaan”, Välbe linjaa.

”Kasvoin kulttuurissa, jossa minut opetettiin puhumaan asioista suoraan. Niin teen vastaisuudessakin, jos minusta siltä tuntuu. Mutta ei myöskään tule hetkeä, jolloin en puolustaisi suojattejani.”

Välbe kertoo haastattelun lopuksi voivansa ”nykyään oikein hyvin”.

”Nautin suunnattomasti työstäni. Vaikka paine on usein kova, iltaisin on kiva istua joukkueen kanssa alas ja ottaa muutama lasi vodkaa”, hän summaa.

