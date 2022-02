Mikko Rantanen tehoili ja Mikko Koskinen torjui voitokkaasti yön NHL-kierroksella.

Ville Husso on ollut suosittu mies St. Louisissa tällä kaudella. Kuvassa häntä onnittelee Vladimir Tarasenko.

NHL:n maalivahtipörssin kärkimies Ville Husso torjui jälleen voiton St. Louis Bluesille, kun joukkue rökitti Toronto Maple Leafsin maalein 6–3. Husso torjui yhteensä 34 kertaa.

Hussolla on NHL:n paras päästettyjen maalien keskiarvo 1,97. Hän on pelannut 18 ottelua torjuntaprosentilla 93,7.

Bluesin suomalaispuolustaja Niko Mikkola kirjautti syöttöpisteen. Pavel Butšnevitš teki joukkueen maaleista kaksi, ensimmäisen ja viimeisen.

Vieraisilla ollut St. Louis karkasi omille teilleen vasta viimeisessä erässä, jossa se pääsi tekemään kolme maalia.

Huimaan vireeseen vuoden alusta äitynyt Colorado Avalanche otti jälleen voiton, kun lauantain varhaispelissä vastassa oli kotijoukkue Buffalo Sabres. Avalanchen voittolukemiksi kirjattiin 5–3.

Buffalo sinnitteli Coloradon kyydissä kaksi erää Tage Thompsonin taottua NHL-uransa ensimmäisen hattutempun.

Kolmannessa erässä Alex Newhook teki Mikko Rantasen esityöstä 4–3, ja viimeisellä minuutilla Rantanen iski loppuluvut tyhjään Sabres-maaliin. Rantasella on koossa 26 maalia ja 32 maalisyöttöä tällä kaudella.

Colorado on tammikuun alusta lähtien hävinnyt vain kerran varsinaisella peliajalla, ja 22 viime pelistään sillä on 19 voittoa. Joukkue on koko liigan sarjataulukon kärjessä.

Edmonton Oilers otti viidennen perättäisen voittonsa, kun se kaatoi ottelua isännöineen Winnipeg Jetsin luvuin 4–2. Edmonton ei ole hävinnyt vielä yhtään peliä uuden päävalmentajan Jay Woodcroftin komennossa.

Edmontonin maalilla suomalaisvahti Mikko Koskinen torjui 22 kertaa.

”Pidän todella tavasta, millä joukkue pelaa. Parantamisen varaa on toki yhä paljon ja yritämme kehittyä joka päivä. Siinä on avain siihen, että menestymme”, Koskinen sanoi NHL.comin mukaan.

Connor McDavid laukoi joukkueen maaleista yhden ja syötti kaksi. McDavid johtaa NHL:n pistepörssiä 71 pisteellä (26+45).

Edmontonin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi oli sivussa alavartalovamman takia. Hänen arvioidaan olevan poissa peleistä nelisen viikkoa.

Boston Bruins voitti jatkoajalle venyneessä ottelussa Ottawa Senatorsin maalein 3–2. Bostonin Erik Haulalla ja Urho Vaakanaisella ei tällä kertaa ollut asiaa pisteille.