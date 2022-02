Mikko Manner kehui Jukka Jalosen karismaa, joka saa joukkueen sitoutumaan.

”Jukka, tunnetko olevasi kansallissankari?” Leijonien päävalmentajalta Jukka Jaloselta kysyttiin kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Kysymys sai Jalosen hieman vaivautuneeksi.

”Olen vain tavallinen suomalainen mies”, hän hymähti.

”Meille on aina mahtavia pelaajia, jotka ovat sitoutuneet peliimme. Heitä on helppo valmentaa, mutta ei sitä etukäteen koskaan tiedä, voitammeko vai häviämmekö. Yritämme luoda hyvän kemian ja ilmapiirin. Silloin meillä on aina mahdollisuus voittaa.”

Olympiakulta, kaksi maailmanmestaruutta, nuorten maailmanmestaruus ja kasa muita mitaleita. Jalonen on eittämättä ainakin joukkuelajeissa kaikkien aikojen suomalaisvalmentaja.

Juuri ennen lehdistötilaisuutta Jalonen sai kuulla tiedon, joka omalla tavallaan kertoo hänen asemastaan myös kansallissankarina.

”Kuulin pari minuuttia sitten, että presidentti Sauli Niinistö soittaa myöhemmin. On suuri kunnia puhua hänen kanssaan.”

Jalosen toinen ajanjakso Leijonien päävalmentajana on ollut yhtä menestyskulkua. Jos jatkuvassa menestyksessä on jotain salaisuutta, se on Jalosen mukaan yhteistyö.

Jalosen apuvalmentaja Mikko Manner alkoi suorastaan hempeillä, kun hän mietti Leijonien johtoryhmää ja sen yhteistyötä.

”Jos sitä pitäisi kuvata yhdellä adjektiivilla, se on rakkaus”, Manner sanoi.

”Se voi kuulostaa pehmeältä, mutta se on kylmä fakta. Meillä on uskomattomia ihmisiä, meillä on hauskaa toistemme kanssa. Nautimme toistemme seurasta. Puhumme paljon muustakin kuin jääkiekosta, mutta kun on jääkiekon aika, silloin spekuloidaan ja touhutaan sitä.”

Manner kehui Jalosen karismaa, joka sitouttaa koko joukkueen ja antaa rauhaa pelaamiseen. Mitkä muut asiat tekevät Leijonista tällä hetkellä kestomenestyjän?

”Moni taivaankappale pitää osua paikalleen. Meidän pelitapamme on arvoturnaukseen selkeä, se on helppo omaksua. Se on puolustusvoittoinen, joten pystymme välttämään suurimpia riskejä. Joka kerta voittaminen vaatii silti puolustuksen takana myös huippumaalivahtipelin.”

Samalla Manner kehui vielä muitakin valmentajia.

”Kari Lehtonen (maalivahtivalmentaja) tekee uskomatonta työtä maalivahtien kanssa siinä, että paketti pysyy kasassa. Jos tulee yksikin huono maalivahtipeli, häviät tärkeän pelin.”

”Ari-Pekka Selin (apuvalmentaja) on valmentanut 30–40 vuotta eikä hän ole koskaan aiemmin voittanut mitään. On erityisen hienoa voittaa hänen kanssaan.”

SHL-joukkue Brynäsiä valmentavalla Mannerilla oli suunnitelmat selvillä ennen kuin työt Ruotsissa jatkuvat.

”Istutaan, nauretaan ja lauletaan. Pala kerralaan eteenpäin”, valmentaja totesi ja myönsi kajauttaneensa Maamme-laulussa yhdessä maalivahtivalmentaja Lehtosen kanssa pohjoinen-sanan samalla voimalla kuin Kärppien fanit aina liigafinaaleissa.