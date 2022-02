Mika Kortelainen on pelaajille ”meidän äijiä”. Rento mutta jämpti joukkueenjohtaja on ollut kolme kertaa arvokisoissa. Saldona kultaa, hopeaa ja kultaa.

Peking

”Homma hallussa. Kunhan päästään koppiin, aletaan poksauttaa”, huikkasi joukkueenjohtaja Mika Kortelainen, kun Leijonien historiallinen olympiakulta oli varmistunut.

Kyse oli samppanjasta. Kun Kortelainen debytoi keväällä 2019 arvokisoissa joukkueenjohtajana, hän unohti hoitaa kuohuvat. Harri Pesonen ja Toni Rajala tulivat juhlien aluksi kysymään Kortelaiselta, että missäs samppanjat ovat.

”Jumalauta, samppanjat... Ei ole mitään samppanjaa”, Kortelainen oli vastannut.

Bratislavan-tapauksesta kerrottiin Mörkö ja Bratislavan ihme -kirjassa.

Koska Kortelainen on Kortelainen, hänen sormensa eivät menneet suuhun eivätkä maailmanmestarit jääneet kuivin suin.

Joukkueenjohtaja paineli finaalin hävinneen Kanadan pukukopille ja alkoi hieroa kauppoja. Hän teki lopulta nopean ja hyvän diilin, sillä kanadalaiset suostuivat myymään turhat laatujuomansa huokealla hinnalla: 20 euroa pullo.

Pekingissä Kortelaisen ei tarvinnut hieroa kauppoja venäläisten kanssa, vaan juomat olivat jo valmiina.

Ei ihme, sillä ’Kölli’ Kortelaisella on joukkueenjohtajana finaalitakuu. Ensimmäiset MM-kisat toivat kultaa, toiset hopeaa ja nyt tuli siis olympiavoitto. Samanlaisen finaalisarjan pystyy esittämään myös maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen.

Finaalitakuu saa Kortelaisen pyörittämään päätään.

”Tällä hetkellä mennään näin. Tärkeintä on se, että kaikilla on hauskaa, hyvä fiilis ja rento ilmapiiri.”

Vastaus on tuttua Kortelaista, mutta ei pelkkää puhetta. HIFK-legendalla on iso merkitys siihen, että ilmapiiri pysyy hyvänä.

”Meidän äijiä”, konkarihyökkääjä Leo Komarov kehuu.

”Kölli on hyvä ihminen, joka jaksaa meitä. Lätkää on kuitenkin vain muutama tunti päivässä. Kaiken muunkin pitää toimia niin, että jätkät on tyytyväisiä. Tässä on kiva edustaa Suomea.”

Samankaltaisia määritelmiä tulee myös muilta pelaajilta ja johtoryhmän jäseniltä. Leijonien tiedottaja Petteri Hietanen pitää Kortelaisen persoonaa täydellisenä juuri joukkueenjohtajan tehtävään.

”Kun jotain odottamatonta tapahtuu, Köllin päällimmäisin luonteenpiirre on se, ettei hän hätäänny. Se tuo rauhallisuutta muillekin.”

Pelaajana Mika Kortelainen ei päässyt maajoukkueeseen. Kutsu joukkueenjohtajan tehtävään tuntui hänestä mafiatyyliseltä tarjoukselta.

Juuri siitä kertoivat myös Bratislavan juomaongelma ja sen nopea ratkaisu.

”Olen sellainen, etten vie ajatuksia hirveän pitkälle. Asiat aina ratkeavat tavalla tai toisella, Kortelainen itse muotoilee

Eteen tulevien ongelmien ratkaiseminen on yksi Kortelaisen tehtävistä – ja vahvuuksista. Pekigin-projektiin yllätyksiä ja ongelmia on mahtunut, kiitos koronan. Joukkueenjohtaja myöntää, että kaikki säätö on tehnyt työpäivistä tavallista pidempiä.

Pekingissä Kortelainen luonteenpiirrettä tarvittiin erityisesti, kun terveitä ukkoja alettiin kuskata ambulanssilla eristyksiin.

”Keskitytään omaan tekemiseen ja siihen, mihin voidaan vaikuttaa. Emme me Kiinan valtiolle ja sen toimintamalleilla mitään voi, mutta aina on pieniä juttuja, mitä voi tehdä”, Kortelainen miettii.

Kortelainen tai kukaan muukaan Leijonien johtoryhmästä ei voinut saada Marko Anttilaa tai Jussi Olkinuoraa pois eristyksistä ennen kuin kiinalaiset heidät päästivät. Kortelaisen johdolla suomalaiset pyrkivät kuitenkin heti vaikuttamaan eristyksiin joutuneiden oloihin ja esimerkiksi siihen, että tarjolla oli muutakin ravintoa kuin kylmää spagettia.

Kortelainen toki itse vähättelee rooliaan menestysjoukkueen takana. Hän sanoo vain olevansa käytettävissä 24/7 ja toisaalta vastaavansa omalta osaltaan joukkueen ilmapiiristä.

”Mutta ihan jokainen ihminen tässä joukkueessa vastaa ilmapiiristä.”

”Lehtisen Jere ja minä olemme majakka ja perävaunu, jotka pyrimme vastaamaan siitä, että niin valmennus, huolto, fysiotiimi kuin pelaajatkin voivat keskittyä omaan tekemiseensä. Me katsomme Jeren kanssa isoa kuvaa ja selvittelemme asioita, jos sellaisia eteen tulee.”

Kortelainen tunnetaan ennen kaikkea HIFK:n miehenä. Pelipaita numero 22 on Nordenskiöldinkadun jäähallin katossa. Myös työpaikka on yhä HIFK:ssa. Hän on seurassa myyntipäällikkönä.

Omalla peliurallaan hyökkääjä ei koskaan päässyt kantamaan leijonapaitaa. Hurjimpien tarinoiden mukaan hän tosin sai kerran kutsun maajoukkueeseen, mutta kieltäytyi siitä, koska halusi pelata vain HIFK:ssa.

Liigauransa nuori Kortelainen tosin aloitti kolmen ottelun lainasopimuksella Ässissä, mutta kun tie HIFK:ssa aukesi, hän ei sivuille vilkuillut.

Kortelainen pysyi HIFK:lle lojaalina, vaikka silloinen päävalmentaja Raimo Summanen yritti syksyllä 1997 savustaa hyökkääjää pois seurasta. Hjallis Harkimo tuli naapurista heti haaskalle. Harkimon kerrotaan tarjonneen tuplapalkkaa. Kortelainen ei edes harkinnut tarjousta.

Lojaalius on valttia myös maajoukkueessa. Hän ei pelaa pelejä eikä puhu pahaa selän takana. Kortelaista kuvataan vanhan liiton mieheksi termin hyvässä merkityksessä.

Ja vaikka Kortelainen on aito stadin jätkä, Leijonien ”maalaisetkaan” eivät voi olla pitämättä pukukoppi- ja tilannehuumoria viljelevästä sekä oman uransa aikaisia tarinoita kertovasta jämpistä, mutta rennosta joukkueenjohtajasta.

”Köllin stadilaisuus tulee esiin vain, kun hän johtoryhmässä kyselee, millä skrakalla (kravatti) ja sprigillä (puku) peliin mennään. Ihan kaikki eivät sprigiä ymmärtäneet”, Hietanen naurahtaa.

”Mutta ei hän pukukopissa käytä slangia.”

Päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen pyysivät Kortelaista aikoinaan joukkueenjohtajaksi.

Kortelainen mietti, että kyseessä on mafiatyylinen kerran elämässä -tarjous. Hän myös kyseli tehtävästä 1990-luvulla joukkueenjohtajana yhtä lailla kehuja keränneeltä toiselta HIFK-legendalta, Heikki Riihirannalta.

”Hexi sanoi vain, että kyllä siinä pärjäät. Tiedät miten hommat hoidetaan, minä en ala neuvoa”, Kortelainen muistelee.

Juuri Riihirantaa Kortelainen sanoo pitävänsä tietynlaisena esikuvana.

”Tämä homma on kaikkein lähimpänä pelaamista. Joukkueena mennään, voiton ja tappion tunteet ovat samanlaisia kuin pelaajana.”

”Perspektiiviä on tullut enemmän, kun on nähnyt miten sitoutuneita ja hyviä tyyppejä esimeriksi johtoryhmässä on. Samalla olen enemmän tullut sellaiseksi, että jos tulee menestystä, koen onnellisuutta niiden ihmisten puolesta, jotka ovat tässä hommassa mukana.”