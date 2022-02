"Missä ikinä Bronny onkaan, siellä minäkin tulen olemaan”, LeBron James kertoi The Athleticille.

Koripallon NBA:n tähdistöottelu pelattiin sunnuntaina Clevelandissa. Ottelulla oli toivottu loppu, kun kaupungin kenties suurin urheilusankari LeBron James teki ottelun ratkaisseen viimeisen korin.

James toimi myös kapteenina tiimissä, joka voitti Kevin Durantin joukkueen 163–160. Voitto oli Jamesille tähdistöotteluissa tuossa roolissa jo viides perättäinen.

Nykyään Los Angeles Lakersissa pelaava James, 37, oli ottelua edeltäneenä viikonloppuna The Athleticin haastateltavana. Pitkässä haastattelussa hän kertoi muun muassa yhdestä suuresta haaveestaan: vanhimman poikansa Bronny Jamesin kanssa pelaamisesta.

”Viimeisenä vuotenani tulen pelaamaan poikani kanssa. Missä ikinä Bronny onkaan, siellä minäkin tulen olemaan. Tekisin mitä tahansa sen eteen, että voisin pelata poikani kanssa”, James kertoi.

”Silloin kyse ei ole enää rahasta.”

Bronny James (toinen oik.) pelaa maineikkaassa Sierra Canyonin lukiojoukkueessa.

Bronny James, 17, on tällä hetkellä kolmatta vuotta lukiossa. Hän on nykyisten sääntöjen mukaan varausikäinen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

Takamiehenä pelaavaa Bronnya ei pidetä isänsä veroisena pelaajana – joskin tuo vertailu olisi epäreilu kenelle tahansa. ESPN:n listoilla hän on neljän tähden yliopisto­lupaus ja arvioitu vuosiluokkansa 43:nneksi parhaaksi lukiopelaajaksi.

Bronnysta kiinnostuneita ovat tiettävästi olleet Duke, Kansas, Kentucky ja North Carolina. Kaikki neljä kuuluvat NCAA-yliopistokoripallon suurimpiin kouluihin.

Sosiaalisessa mediassa Bronny on kohtuullisen hyväksi yliopistolupaukseksi poikkeuksellisen suosittu. Hänellä on Instagramissa yli 6,1 miljoonaa seuraajaa.

LeBron Jamesin nykyinen sopimus Lakersin kanssa päättyy ensi kauden jälkeen. Hän totesi The Athleticille, ettei toinen kotiinpaluu Cleveland Cavaliersiin ole mahdotonta.

”Sitä ovea ei ole suljettu. En sano, että olisin palaamassa, vaan että en tiedä. En tiedä mitä tulevaisuuteni tuo tullessaan, enkä edes sitä, milloin olen vapaa.”

James on 19:nnellä NBA-kaudellaan yhä pelannut huipputasolla. Hän on tehnyt pisteitä neljänneksi eniten ottelua kohden koko NBA:ssa (29,1), ja lisäksi hän on ottanut 7,9 levypalloa ja antanut 6,5 koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden.

Joukkueena Lakersin kausi on kuitenkin ollut pettymys. Kun kaudesta on pelattu noin kolme neljännestä, on toissa kauden mestari länsilohkossa vasta yhdeksäntenä.