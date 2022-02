Syylliseksi leimataan vain ja ainoastaan urheilija, tässä tapauksessa lapsi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Leijonat juhlii kultaa ja monia muita ilonaiheita tarjosi Pekingin olympialaiset.

Kisojen urheilutapahtumien murheellisin tapaus oli 15-vuotiaan taitoluistelijan Kamila Valijevan dopingkäry ja etenkin siitä alkanut jälkiselvittely, joka on uusi surullinen tapaus urheilun dopinghistoriassa.

Siinä on vain sivujuonteena valmentaja Eteri Tutberidzen kylmäävä reaktio Valijevan epäonnistuneen vapaaohjelman jälkeen.

Mitä siis on tapahtunut: Taitoluistelun joukkuekisan jälkeen paljastui, että Valijeva on antanut positiivisen dopingnäytteen 25. joulukuuta. Tästä tuli kuitenkin tieto vasta 8. helmikuuta. Parin päivän pähkäilyn jälkeen Valijevan taustajoukoista kerrottiin, että Valijeva oli juonut vahingossa samasta lasista kuin hänen isoisänsä, jonka sydänlääke on kiellettyjen aineiden listalla.

Tässä on kaksi synkkää kohtaa.

Ensinnäkin se käytännössä jo myönnetään ilman b-näytettäkin, että Valijeva on kärynnyt dopingista. Jotain kiellettyä on otettu.

Toiseksi tulee klassinen sumutus. Syylliseksi leimataan vain ja ainoastaan urheilija, tässä tapauksessa lapsi, joka ei ole älynnyt olla huolellinen, mitä suuhunsa laittaa. Urheilijan taustajoukoista käry viedään mahdollisimman kauas.

Suomen joukkue järjesti Los Angelesin olympialaisissa elokuussa 1984 tiedotustilaisuuden sen jälkeen kun ilmeni, että Martti Vainion (keskellä) doping-näytteestä 10 000 metrin juoksun jälkeen oli tullut positiivinen tulos. Kuvassa vasemmalla Carl-Olof Homen ja oikealla Kalevi Tuominen.

Kyse on jokseenkin samasta asiasta kuin Martti Vainion käryssä Los Angelesin kisoissa vuonna 1984: pienen tuumailun jälkeen selityksenä oli huolimaton talonmies, joka tuikkasi juoksijaan väärän piikin. Nyt mentiin tavallaan pidemmälle: ainoaksi huolimattomaksi leimataan Valijeva.

Vainion tapauksen todellinen laita lopulta selvisi, mutta käykö samoin Valijevan tapauksessa?

Tästä on puhuttu jo pitkään: urheilija tuskin koskaan on yksin syyllinen, mutta useimmiten vain urheilija saa rangaistuksen. Esimerkiksi muun muassa urheiluasioiden selvittelyssä ansioitunut ministeri Lauri Tarasti on korostanut, että myös taustajoukot on saatava vastuuseen.

Koska Valijeva on vielä alle 16-vuotias, hän saanee mahdollisimman kevyen rangaistuksen eikä asiaa todennäköisesti selvitetä sen enempää.

Ainoa hyvä puoli tässä on se, että nyt ainakin pohditaan ikärajan nostamista aikuisten kilpailuissa. Tällä hetkellä tilanne on nurinkurinen: osalle urheilijoista ja samalla heidän taustajoukoilleen on eri dopingsäännöt.

