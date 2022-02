Sport-Expressin toimittaja Igor Rabiner hämmästeli, miksi hopealle jäämistä seliteltiin Suomen kaukaloiden ja jäähallien määrällä.

Maanantai on yhä juhlan aikaa Suomessa. Olympialaisten sankareita, eli Suomen hiihtäjiä ja jääkiekkoilijoita palaa kotimaahan. Terävimpien analyysien aika on myöhemmin, nyt otetaan mitaleista ilo irti.

Venäjällä tilanne on toinen, ainakin jos jääkiekosta puhutaan. Venäjän olympiakomitean joukkue ei onnistunut puolustamaan kultamitaliaan neljän vuoden takaa vaan hävisi finaalin Suomelle 1–2.

Itärajan takana on tehty ankaria ”ruumiinavauksia”, joissa ei säästellä edes korkeimmilla palleilla istuvia urheilujohtajia.

Sport-Expressin toimittaja Igor Rabiner antoi kylmää kyytiä maan kiekkojohdolle. Hän moitti maalivahtilegenda Vladislav Tretjakia selittelystä.

Tretjak selitti Suomen voittoa muun muassa sillä, että Suomessa on hänen mielestään poikkeuksellisen suuri määrä kaukaloita ja jäähalleja väkilukuun nähden.

"Olemme kuulleet tämän saman Torontosta useamman kerran. Kaukalot ovat kaukaloita, mutta jääkiekkoliiton puheenjohtajan (en kutsu suurta maalivahtia oikeaksi johtajaksi, koska, kuten kaikki tiedämme, oikea johtaja on pitkään ollut Roman Rotenberg) pitäisi arvioida hieman maanläheisempiä asioita”, Rabiner kirjoitti.

Jukka Jalosen työtä arvostetaan Venäjällä.

Esimerkkinä Rabiner antaa Suomen päävalmentajan Jukka Jalosen, ”kenties koko Euroopan parhaan valmentajan”.

Rabiner muistuttaa, että Jalonen on ollut pestissään jo vuodesta 2018, eli hänellä on ollut reilusti aikaa ajaa sapluunansa sisään. Venäjällä sama ei ole toteutunut.

"Vuonna 2019 hän voitti surkealla joukkueella maailmanmestaruuden. Hän löi silloin muun muassa meidän ’Dream Teamin’, Ruotsin ja Kanadan”, Rabiner ylisti.

”Nyt hänen käsissään oli ihan erilainen tilanne, kun joukkue ei ollut musta hevonen vaan suosikki, mutta hän selvitti tilanteen. Kaikki johtui samasta syystä – hän on ollut Suomen valmentaja pitkään, ja kaikki tietävät, mitä tehdä.”

Raibinerin mukaan tämä näkyi selvästi finaalissa, kun Suomi siirtyi johtoon. Jokainen pelaaja tiesi mitä tehdä ”silmätkin kiinni”.

Rabinerin mielestä on käsittämätöntä, että Venäjällä odotettiin näissä olosuhteissa olympiakultaa, kun NHL-pelaajat puuttuivat.

Iso syy on hänen mukaansa valmennuksessa, koska päämies vaihtuu vuodesta toiseen. Pelkästään Jalosen toisen aikakauden aikana Venäjää ovat valmentaneet Oleg Znarok, Ilja Vorobiev, Aleksei Kudashov, Valeri Bragin ja nyt Aleksei Žamnov.

"Millaisesta systemaattisesta työstä voidaan silloin puhua? Ja mitä tekemistä Suomen lätkäkaukaloiden määrällä on valmentajan tehtävän jatkuvan tuulisuuden kanssa? Kenties pitää tehdä fiksusti hommia eikä vaihtaa valmentajaa jokaisen tappion jälkeen – ja joskus ilman tappioitakin?”

Vladislav Tretjak ei nauti toimittajan arvostusta.

Rabiner jatkaa vielä Tretjakin ryöpyttämistä siitä, että liittopomo kertoi kisojen jälkeen, miten päävalmentaja Žamnovin asemaa tarkastellaan kisoissa nähtyjen virheiden vuoksi. Lopputulos ei ollut kultainen, ja Venäjällä se on aina odotusarvo Tretjakin mukaan.

"Miksi asia on näin? Varmaankin koska Venäjällä mantra on aina ollut, että jääkiekossa on pakko voittaa. Mutta me emme enää elä Neuvostoliitossa. On aika herätä 30 vuotta vanhasta unesta Punakoneesta”, Rabiner lataa.