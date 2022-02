Petteri Forsell teki FC Interin kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen.

Jalkapallon Veikkausliigan kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Petteri Forsell jatkaa uraansa kotimaan kentillä. Forsellin viime kauden seura FC Inter tiedotti maanantaina solmineensa hyökkäävän keskikenttä­pelaajan kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen.

Urallaan Huuhkajissa 12 A-maaottelua pelannut Forsell, 31, liittyi turkulais­seuraan kesken viime kauden. Pelaamissaan 11 liigaottelussa hän ehti tehdä kolme maalia ja antaa kuusi maaliin johtanutta syöttöä.

Veikkausliigassa Forsell on pelannut aiemmin myös HJK:ssa, IFK Mariehamnissa ja VPS:ssä.

Forsell kartoitti talvella paikkaa ulkomailta – muttei pakkomielteisesti. Syynsä tällä oli perheeseen pian tuloillaan olevalla uudella jäsenellä.

”Muutamalle pistin liian kovan hinnan. Minulla ei ole enää sellaista pakottavaa tarvetta mennä ulkomaille, siellä on oltu jo monta vuotta. Ulkomailla pelaamisessa on ne omat huonot ja hyvät puolensa”, hän kertoi seuran tiedotteessa.

”Vauva syntyy parin viikon päästä. Tämä oli se syy, miksi en tiputtanut hintaani ulkomailla. Olisin jo Puolassa, jos näin ei olisi.”

Forsell on urallaan edustanut Puolan Ekstraklasassa kolmea eri joukkuetta. Lisäksi hän on pelannut ulkomailla myös Turkissa ja Ruotsissa.

Turkulaisjoukkueen uusi espanjalais­valmentaja Miguel Grau ei arastellut ylistäessään Forsellin kykyjä. Forsell pelasi Interin kanssa jo liigacupissa, silloin vielä testipelaajana.

”Olen nähnyt hänen peleistään paljon videoita, mutta livenä hänen pelaamisestaan sai nauttia paljon enemmän”, Grau hehkutti seuran tiedotteessa.

”Hän on pelaaja, joka on isossa roolissa siinä, kun joukkue haluaa murtautua vastustajan rangaistusalueelle. Uskon, että meillä on nyt koossa ryhmä, joka pystyy pelaamaan pallon kanssa lähellä tuota aluetta.”

Forsell kertoi käyneensä valmentajan kanssa hyviä keskusteluja.

"Pystymme myös kommunikoimaan espanjaksi, hän saa sillä vielä paremmin antinsa ulos”, hän sanoi.

Päivitetty 21.2. kello 14.09: Korjattu A-maaotteluiden määrä kymmenestä 12:een.