Pelicansin puolustaja Joonas Jalvanti kertoo olleensa lokakuusta lähtien sairaus­lomalla masennuksen vuoksi.

Jääkiekkoliigan Lahden Pelicansin kapteeni Joonas Jalvanti pelasi edellisen ottelunsa viime lokakuussa. Tämän jälkeen puolustajaa ei ole kaukaloissa nähty.

Pelicans on ollut Jalvannin, 33, poissaolosta tähän asti vaitonainen. Nyt seura ja pelaaja ovat julkaisseet yhdessä ”Kapteenin tervehdykseksi” nimetyn tekstin, jossa Jalvanti avaa syitä poissaololleen.

”Nyt on tullut aika kertoa hieman enemmän terveydentilastani. Koen sen tärkeäksi sekä itselleni että heille, jotka ovat kiinnostuneita voinnistani”, Jalvanti perustelee.

”Lokakuussa tuli seinä vastaan, enkä enää yksinkertaisesti pystynyt harjoittelemaan. Hakeuduin psykiatrin vastaanotolle ja siitä lähtien olen ollut sairauslomalla masennuksen takia.”

Jalvanti kertoi kaiken alkaneen viime vuoden tammikuussa. Tuolloin hän sai SaiPaa vastaan pelatussa ottelussa päähänsä tällin, joka piti hänet kokonaan sivussa kahden kuukauden ajan.

”Loukkaantumisen seurauksena minulla oli jatkuvaa päänsärkyä. Oireet lopulta helpottivat sen verran, että pääsin takaisin pelaamaan. Palasin pelaamaan loppu­kaudeksi, mutta en päässyt takaisin omalle tasolleni”, Jalvanti kertoo.

Viime kesän harjoittelussa Jalvanti kertoo oireiden jatkuneen taustalla, mutta tuolloin hän ei vielä tiedostanut niitä. Elokuussa käynnistyneiden joukkueen yhteisten jääharjoitusten jälkeen olo paheni ja päätä särki yhä useammin.

”Syyskuussa havahduin siihen, että mielialani oli laskenut. Jääkiekko ei enää antanut sitä iloa, minkä olin ennen siitä saanut. Olin väsynyt ja ärtyisä enkä saanut nautintoa mistään muustakaan. Tuntui siltä, että elin sumussa”, Jalvanti kuvailee.

Jalvannin viimeisimmäksi otteluksi jäi 8. lokakuuta pelattu KooKoo-kamppailu. Sen jälkeen alkoi masennuksesta johtunut sairausloma.

Jalvanti kertoo palanneensa viime viikoilla vähitellen harjoittelemaan ja käyneensä jäällä itsekseen luistelemassa. Oireet eivät ole poistuneet kokonaan.

”Tällä viikolla sain uusia harjoitteita, joiden toivon auttavan toipumisessa. Näemme seuraavan kolmen viikon aikana, tapahtuuko riittävää kehitystä, jotta voisin vielä palata pelaamaan tälle kaudelle”, Jalvanti toteaa.

”Mielialani on mennyt parempaan suuntaan, mutta matka on vielä kesken. Olen löytänyt työkaluja ja oppinut uusia keinoja, joiden avulla henkinen hyvinvointi on mennyt parempaan suuntaan. Odotukseni tulevaisuudesta ovat positiiviset. On ollut hienoa huomata, että intohimoni jääkiekkoa kohtaan ei ole kadonnut mihinkään.”

Lahdesta kotoisin oleva Jalvanti on pelannut urallaan kotimaassa 445 liigaottelua, Pelicansin lisäksi Espoon Bluesissa. Varmaotteisena kahden suunnan puolustajana tunnettu Jalvanti on Suomessa lisäksi pelannut Jokereissa KHL:ää vuosina 2016–2018.

Ulkomailla Jalvanti on edustanut Ruotsin SHL:ssä Örebrota ja Luulajaa. Leijonissa hän on pelannut urallaan seitsemän A-maaottelua.