Kamila Valijevan valmentaja haukkui kriitikoita sakaaleiksi – olympiavoittaja paljasti, kuinka häntä on heitetty terä­suojilla ja pyydetty oksentamaan

Aliona Savchenko avautui valmentajistaan Kamila Valijevan kohtelusta seuranneen kohun keskellä.

Dopingista kärynneen 15-vuotiaan taitoluistelijan Kamila Valijevan kohtelu on järkyttänyt.

Venäläinen Valijeva saapui Pekingin olympialaisiin suurena ennakkosuosikkina, mutta kesken kisojen tuli tieto hänen dopingkärystään. Sitä seurasi ryöpytys, mikä johti nuoren urheilijan romahtamiseen torstaisessa vapaaohjelmassa.

Ukrainalaissyntyinen saksalainen pariluistelija Aliona Savchenko, 38, on kohun seurauksena kertonut omista kokemuksistaan lajin parissa, uutisoi Bild.

Pyeongchangin olympialaisten pariluistelun kultamitalisti Savchenko avautui entisistä valmentajistaan Eurosportilla.

"Minulla on ollut valmentajia, jotka ovat heittäneet [luistin]suojia päin päätäni, jos epäonnistuin elementissä. Minulla on ollut valmentajia, jotka ovat ampuneet vesipyssyllä. Minulla on ollut valmentajia, jotka ovat antaneet vain vähän ruokaa”, Savchenko luetteli.

Olympiavoittaja kuvaili myös päivittäistä rutiiniaan ammattiluistelijana.

"Ensimmäisenä aamulla punnitaan paino, sen jälkeen syödään vähän. Lounaaksi otetaan salaatti eikä loppupäivänä syödä mitään. Meillä oli harjoitteluita, joissa olimme nälissämme.”

Savchenko kertoo, kuinka he pyysivät yleensä salaa ruokaa kanttiinista tai varastivat sitä ja söivät piilossa. Hän mainitsi myös erään tapauksen harjoitusleiriltä Venäjältä:

"Valmentaja pyysi minua laihduttamaan laittamalla kaksi sormea suuhuni juuri kun olin syönyt ja oksentanut.”

Savchenko ehdotti ratkaisuksi 16–18 vuoden ikärajaa olympiakilpailijoille.

Valijevan valmentaja Eteri Tutberidze nousi myös otsikoihin olympialaisten aikana.

Tutberidzen, 47, suojatit ovat jo jäällä Venäjällä. ”Team Tutberidzen” viralliselle Instagram-tilille ilmestyi tarina, jossa Valijeva nähtiin taas harjoittelemassa saatetekstillä ”Takaisin harjoituksissa”.

Kun lyhytohjelman jälkeen henkilökohtaista kilpailua johtanut Valijeva jäi vapaaohjelman epäonnistumisen vuoksi neljänneksi, kiistelty valmentaja Tutberidze ripitti häntä kovin sanoin koko maailman silmien alla.

Tutberidze ei tarjonnut lohdutuksen sanoja, vaan tylytti jo valmiiksi pettynyttä luistelijaa.

"Miksi luovutit? Selitä minulle, miksi. Miksi lakkasit taistelemasta? Luovutit sen axel-hypyn jälkeen”, kuuluivat Tutberidzen ensimmäiset sanat täysin murtuneelle Valijevalle.

Tutberidze piti hiljaiseloa tapauksen jälkeen, mutta paljasti arvionsa suojateistaan myöhään sunnuntaina Instagramissa. Heidän joukossaan oli myös tylytetty Valijeva.

"Kamila Valijeva on joukkuekilpailun olympiavoittaja ja meidän tähtemme. Hän on erittäin herkkä ja samalla vahva urheilija. Koettelemus, johon hänet asetettiin, oli ylitettävä koko joukkueen voimin”, Tutberidze kirjoitti.

Liekö valmentajaan kohdistunut kritiikki muuttanut sävyä kellossa vai kisarupeaman päättyminen antanut vain mahdollisuuden julkisiin kehuihin, sillä Tutberidze ylisti suojattiaan ja moitti ulkopuolisia.

"Tällaiset tilanteet ovat erittäin paljastavia. Ne, jotka hymyilivät eilen lähtivät tänään katsomosta ja hyökkäsivät kuin sakaalit ajojahdissaan. On paljon parempi, että kohtalo vie moiset ihmiset pois luotamme, kuin paljastaen totuuden.”

Valijevan dopingtapauksen käsittely on yhä kesken.

Tutberidzen valmennusmenetelmät nousivat otsikoihin Valijevan tylyttämisen jälkeen. Hänen entinen suojattinsa Polina Šuboderova väitti, että Tutberidze pakotti hänet huonojen harjoitusten jälkeen istumaan roskasäiliöön.

"Roskat kuuluvat roskikseen, Šuboderova väittää valmentajan sanoneen.

