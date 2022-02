Remi Lindholm on noussut otsikoihin maailmalla – Jopa Rolling Stone -lehti kertoo ”Metallicaa rakastavan hiihtäjän” kylmettymisestä

Suomalaishiihtäjän ikävä paleltuma on noussut kansainväliseksi uutiseksi.

Suomi sai Pekingin olympialaisista kahdeksan mitalia. Leijonat voittivat historian ensimmäisen olympiakultansa ja Iivo Niskanen hiihti värisuoran eli sai kaulaansa niin kulta-, hopea-, kuin pronssimitalit.

Mutta mikä on se uutinen, joka Suomesta on maailmalla noteerattu? Se on hiihtäjä Remi Lindholmin paleltunut alapää.

Hiihtäjä koki kovia miesten päätösmatkan ankarissa oloissa lauantaina. Pakkanen ja kova tuuli aiheutti kipua nivusseudulle.

Alunperin miesten piti hiihtää 50 kilometriä, mutta kuninkuusmatka typistyi 28 kilometriin sääolojen vuoksi. Pakkanen lähenteli Zhangjiakoussa –15:tä astetta, ja avoimeen vuorenrinteeseen rakennetuilla laduilla puhalsi navakka tuuli.

”Voitte varmaan kuvitella, mikä oli jäässä, kun tulin maaliin.”

”Aika sietämätön kipu”, sijalle 28 hiihtänyt Lindholm kertoi kisan jälkeen.

Ensiapuna sulatteluun oli toiminut lämpöpussi, jonka hän oli saanut maalialueella ”joltain saksalaiselta äijältä”.

Nivusseudun paleltuminen ei ollut Lindholmille ensimmäinen kerta.

”Sormet, varpaat ja muna meinasivat jäätyä”, hän totesi marraskuussa Rukan maailmancupin 15 kilometrin takaa-ajokisan jälkeen.

Uutistoimisto Reuters kirjoitti Lindholmin paleltumista sunnuntaina otsikolla ”Suomalainen maastohiihtäjä kärsi jäätyneestä peniksestä 50 kilometrin kisassa”. Juttu julkaistiin muun muassa brittilehti The Guardianissa ja yhdysvaltalaisella CNN:llä.

Maanantai-iltana Lindholmin paleltumat keikkuivat myös harvemmin urheilu-uutisia kertovan Rolling Stone -sivuston luetuimpana juttuna. Rolling Stone on aikakauslehti, joka keskittyy musiikkiin, politiikkaan ja populaarikulttuuriin.

Myös Rolling Stone käytti Reutersin juttua. Aasinsiltana musiikkiin muistettiin kertoa Lindholmin mieltymyksestä Metallicaan.

Lehti kuvailee Lindholmia ”Metallicaa rakastavaksi hiihtäjäksi”. Tieto on peräisin olympialaisten esittelyprofiilista, jossa Lindholm kertoo sankarikseen Metallican laulaja James Hetfieldin.

Pekingin olympialaisista jäi hiihtäjälle koleat muistot. Viimeisimmässä Lindholmin Instagram-julkaisussa kuvissa näkyy kovia sääolosuhteita vastaan kamppaileva hiihtäjä.

Lindholm on kirjoittanut hiihtokuvien oheen Kiina, jonka perässä on kaksi kylmettynyttä emojia.

Miesten päätöskisassa oli mukana myös Perttu Hyvärinen, joka oli maalissa 19:s. Iivo Niskanen jätti kisan väliin keuhkojensa kunnon takia.

Niskanen tosin ehti hänkin valloittaa kansainvälistä mediaa hienolla eleellään ja olla muun muassa Kolumbian suurimman lehden El Tiempon etusivulla.

Tuore 15 kilometrin kultamitalisti oli maalialueella vastassa kisan sijalle 95, eli vihoviimeiseksi, hiihtänyttä Kolumbian Carlos Andres Quintanaa ja onnitteli tätä sisukkaasta suorituksesta.