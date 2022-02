Valmentaja Thomas Tuchel puolusti hyökkääjäänsä.

Belgialaisen hyökkääjän Romelu Lukakun kausi Chelseassa on ollut vaikea. 115 miljoonalla eurolla Interistä viime kesänä siirtynyt hyökkääjä on onnistunut tekemään vain viisi maalia. Joulukuussa hän arvosteli joukkueen pelitapaa ja joutui seuraamaan yhden pelin kokoonpanon ulkopuolella.

Helmikuu ei näytä juuri tuovan valoa Lukakun tilanteeseen. Sky Sports kertoo, että tilastointipalvelu Optan mukaan Lukaku oli ennätyksellisen passiivinen viime lauantain ottelussa Crystal Palacea vastaan. Täyden 90-minuuttisen pelannut Lukaku koski palloon koko ottelun aikana vain seitsemän kertaa. Määrä on pienin koko kaudella 2003–2004 alkaneen tilastointihistorian aikana, kun vertaillaan koko ottelun pelanneita pelaajia.

Yksi Lukakun kosketuksista tuli, kun hän suoritti avauspotkun keskiympyrästä.

Chelsean valmentaja Thomas Tuchel suhtautui hyökkääjänsä esitykseen varsin tyynesti.

”Data on olemassa ja puhuu omaa kieltänsä. Hän ei ollut osallisena pelissämme, mutta joskus asia menee niin hyökkääjien osalta. Näin voi käydä, jos hyökkääjällä on ongelmia itseluottamuksensa kanssa, eivätkä he löydä tilaa peliin osallistumiselle hyvän puolustuksen keskeltä”, Tuchel sanoi.

Tuchel asettui vahvasti hyökkääjänsä tueksi.

”Tämä ei ole sitä, mitä haluamme Romelulta, mutta ei ole myöskään aika nauraa ja vitsailla hänestä. Hän on valokeilassa, mutta suojelemme häntä”, Tuchel sanoi.

Viime kaudella Serie A:ssa Lukaku teki 24 maalia 36 ottelussa. Viime kesän EM-kisoissa Lukaku osui neljä kertaa.