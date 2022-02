Egan Bernal tuntee saaneensa uuden elämän ja muistuttaa, että maantiepyöräilyn harjoitteluun liittyy aina riskejä.

Alaraajahalvaus hilkulla, 20 luunmurtumaa, ilmarinta, seitsemän leikkausta. Edessä pitkä kuntoutus ja suuri epävarmuus siitä, onko mahdollista palata enää entiselle huipputasolle ammattipyöräilijänä.

Muun muassa tällaisia asioita henkisistä kolhuista puhumattakaan on kolumbialainen maantiepyöräilyn supertähti Egan Bernal kokenut neljän viime viikon aikana sen jälkeen, kun hän törmäsi kesken harjoituksen pysähdyksissä olleen bussin perään.

Maanantaina kolumbialaislehti Semanan Youtube-kanavalla julkaistussa haastattelussa 25-vuotias Ranskan ja Italian ympäriajojen voittaja Bernal kertoi yksityiskohtia onnettomuudestaan. Haastattelua on referoinut muun muassa Cycling Weekly.

Heti Kolumbiassa tapahtuneen kolarin jälkeen selvisi, että brittiläistä Ineos Grenadiers -tallia edustava Bernal oli ajanut aika-ajopyörällä, jolla ajoasento on aerodynamiikan nimissä matalampi kuin tavallisella maantiepyörällä ajaessa.

Kolumbian suurimpiin urheilusankareihin kuuluva Bernal kertoi haastattelussa, että hän ajoi harjoituskaveriensa edellä, koska teki vetoja.

”Katsoin eteeni, eikä siellä näkynyt mitään. Muistan, että nopeuteni oli 58 kilometriä tunnissa. Oli myötätuulta. Katsoin mittaria, joka näytti 59, 60, 61 ja kun näin lukeman 62, törmäsin bussiin. Törmäsin siis bussiin 62 kilometrin tuntinopeudella, ja bussi oli paikallaan. Kuvittele sitä tuskaa”, Bernal sanoi haastattelussa.

Pian onnettomuuden jälkeen Bernal sanoi sosiaalisessa mediassa, että ”menetin melkein henkeni tekemällä sitä, mitä eniten rakastan”.

Hän myös totesi, että hänellä oli 95 prosentin todennäköisyys halvaantua onnettomuuden seurauksena.

Päästyään sairaalasta hän julkaisi videon, jolla hän kävelee kaulatuella varustettuna, huterasti mutta omin jaloin.

”Olen elossa ja saanut ikään kuin toisen mahdollisuuden. Olen kuin uudelleen syntynyt”, Bernal sanoi haastattelussa.

Bernal painotti, että hänen onnettomuudestaan ei voi syyttää ketään. Hän myös muistutti siitä tosiasiasta, että pyöräilyn harjoittelussa on aina riskejä, jotka täytyy ottaa huomioon.

”Valitettavasti me emme voi harjoitella esimerkiksi stadionilla. Minun normaali harjoituslenkkini voi olla 270 kilometriä, ja tuhansia asioita voi tapahtua. Pitää vain olla varuillaan. On riskejä, jotka voi välttää, mutta me emme voi lopettaa harjoittelua avoimilla teillä, koska muuten ei voisi voittaa Ranskan ympäriajoa”, sanoi Bernal, joka on ollut viime vuosina yksi lajin parhaista vuoristoajajista.

Hän voitti tuon pyöräilyn suurimman ja arvostetuimman kilpailun vuonna 2019 vain 22-vuotiaana. Viime vuonna hän oli ykkönen Italian ympäriajossa.

Bernal aikoo kuntouttaa itsensä niin hyvin, että voi joskus tulevaisuudessa ajaa vielä voitosta suurissa ympäriajoissa.

”En tiedä, olenko enää koskaan sillä tasolla, että voisin voittaa Ranskan ympäriajon, koska se on erittäin vaikeaa. Mutta haluan olla paras versio Egan Bernalista.”

