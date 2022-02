Bottas on parhaillaan Barcelonassa F1-kautta ennakoivissa talvitesteissä.

Kivenkova F1-ammattilainen Valtteri Bottas on kiireestä kantapäähän myös vannoutunut jääkiekkomies. Sunnuntaiaamuna hänkin puhkesi kotisohvalla Monacossa ratkiriemukkaaseen iloon, kun Suomen leijonamiehistö voitti ensi kertaa olympiakultaa.

Monacossa Pekingin finaalipeli olisi alkanut aamuviideltä.

”Heräsin vasta vikaan erään. Sekin oli mulle aika aikaisin, mutta kyllä kannatti kömpiä ylös. Oli se makea esitys, ja sitten vielä Pelicansin mies teki ratkaisumaalin. Se oli kova juttu”, Bottas myhäili HS:n haastattelussa Barcelonan ratavarikolla valmistautuessaan talvitestien avauspäivään keskiviikkona.

Bottas kuuluu Pelicansin liigajoukkueen osaomistajiin. Tunteeko hän sitten voittomaalin viimeistelleen Hannes Björnisen, joka ei enää pelaa Lahdessa?

”En voi sanoa tuntevani kovin hyvin, vaikka olenhan minä sitä nähnyt, kun olen käynyt hallilla. Hyvä tyyppi.”

Pelicansin pelejä Bottas pystyy katselemaan myös Monacossa.

”Kyllä näen niitä netin kautta, jos on aikaa ja paikkaan passaa.”

Peräti 23 osakilpailun F1-sarja käynnistyy 20. maaliskuuta Bahrainissa, joten työkiireet iskevät sen verran massiivisesti, ettei suomalaista liigaa tuskin pysty sen enempää seuraamaan.

Bottas siirtyi viiden valmistajien mestaruuden jälkeen Mercedekseltä Alfa Romeolle. Bottakselle alkaa kymmenes kausi F1-kisakuskina ja tänä vuonna hän saavuttaa jo 200 GP-kisan rajapyykin.

Miltä lähtökohdat tuntuvat?

”Onhan se aina erilainen fiilis, kun on erilainen erilainen ympäristö ja paljon uusia ihmisiä, joiden kanssa töitä tehdään. Siihen tulevat tykö vielä uusien sääntöjen autot kaikille. Ihan mukavasti ovat hommat kyllä lähteneet käytiin. Kaikki simulaattorijutut ja shakedown-ajot ovat sujuneet hyvin. Meillä on hyvää jengiä töissä ja mukavaa on ollut tähän mennessä.”

Kokeneen Bottaksen sana painaa Hinwilin tehtaalla paljon, kun kiinalainen tallikaveri Guanyu Zhou on tulokaskuski.

”Sen olen huomannut, että aina tapahtuu, kun jotain sanon. Se tuntuu todella positiiviselta”, Bottas kiittelee.

”Olen ehdottomasti täysin valmis tähän rooliin, kun alkaa jo kymmenes vuosi näissä ympyröissä. Voin ottaa enemmän vastuuta ja näyttää tiimille suuntaa, mihin pitää mennä. 200 kisaa tulee täyteen, joten on se aika hullua, miten aika on mennyt niin äkkiä.”

Mikä on sitten suurin uusien sääntöjen aiheuttama muutos ajamiseen?

”Tämän viikon jälkeen saa siitä enemmän fiilistä, mutta ei se ero nyt ihan niin suuri ole kuin yöllä ja päivällä”, Bottas toteaa.

”Fioranon lämmittelyn perusteella auto tuntuu suhteellisen samanlaiselta kuin aikaisempina vuosina, mutta se, kuinka paljon niiden kehitystyötä on rajoitettu, luo positiivista kilpailutilannetta tähän sarjaan, sillä kaikkien pitäisi olla lähempänä toisiaan. Jos kilpa-ajo on tiukempaa, hyvä niin, mutta en kuitenkaan usko, että olisi kauhea muutos, vaikka autot erilaisilta näyttävät.”

Bottaksen mukaan renkaat käyttäytyvät eri tavalla, mutta suurin muutos tulee aerodynamiikasta.

”Nopeissa mutkissa downforce on tosi hyvä, mutta tämän uuden aerodynamiikan vuoksi hitaissa mutkissa on vähemmän pitoa. Suomeksi se tarkoittaa, että hitaat mutkat vähän hidastuvat, mutta nopeisiin mutkiin ei vaikutusta juuri ole. Kun itselläni on uuden auton lisäksi uusi tiimikin, siinä sitä totuttelua riittää.”

Mihin olisit tyytyväinen kauden päättyessä?

”Tulosta on niin vaikea vielä tässä vaiheessa veikkailla, mutta ensimmäisenä vuotena tämän tiimin kanssa olisin tyytyväinen, jos nähtäisiin selkeää kehitystä parista edellisestä kaudesta”, Bottas sanoo.

”Ensimmäinen tavoite olisi ottaa tasaiseen tahtiin pisteitä, kun päämäärä on nähdä kehitystä koko ajan. Pääjuttu tämän vuoden aikana on päättää kausi vahvempana kuin miten se aloitetaan verrattuna muihin. Se on realistinen tavoite ja jos siinä onnistumme, olemme tyytyväisiä.”

Bottaksella on sopimuksen takaamat kaudet 2023 ja 2024 rakennettavina Alfa Romeon kanssa.

”Mitä sanon ja teen, auttaa meitä koko ajan eteenpäin tiiminä myös tuleviksi vuosiksi. Siksi laitan itseni mieluusti likoon, kun tiedän, että jos hoidan hommani hyvin, se auttaa meitä myös pitkässä juoksussa.”

Tallipäällikkö Frederic Vasseurin kanssa Bottaksen kemia toimii erinomaisesti jo yhteisen GP3-kauden jäljiltä.

”Hänen kanssaan on tosi mielekästä tehdä töitä. Siinä on hyvä ja osaava tallipäällikkö. Paljon ollaan yhteydessä ja tiiviisti ollaan tekemisissä.”

Bottaksen kilpainsinööriksi yleni Alex Chan, joka viime vuonna toimi Kimi Räikkösen auton datainsinöörinä.