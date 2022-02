Helsinki Seagulls hankki yhdysvaltalaisen taka­miehen, joka on ollut pitkään pelaamatta: ”Kärsinyt huonosta tuurista”

”Kaikki tiedot ja keskustelut ovat osoittaneet, että hän on nyt kunnossa”, toteaa Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso joukkueen uusimmasta pelaajasta.

Korisliigassa pelaava Helsinki Seagulls on hankkinut riveihinsä yhdysvaltalaisen takamiehen Seth Allenin.

Allen, 27, on pelannut ammattilaisurallaan NBA:n farmiliigassa G-liigassa sekä Euroopassa Liettuassa, Unkarissa ja Italian toisella sarjatasolla. 185-senttinen pelintekijä liittyy joukkueeseen maajoukkuetauon jälkeen ensi viikolla, Seagulls kertoo tiedotteessaan.

”Etsimme pelaajaa, joka osuisi melko tarkkoihin vaatimuksiimme ominaisuuksiensa puolesta ja samalla halusimme myös tuoda tukea ja turvaa pelinrakentajan paikalle. Sellaisen löysimme hetken etsimisen ja parin hutikudin kautta”, Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso kertoo tiedotteessa.

Ennen ammattilaisuraansa Allen pelasi NCAA-yliopistokoripalloa Marylandin ja Virginia Techin joukkueissa. Viimeisenä yliopistokautenaan hänet valittiin tasokkaan ACC-konferenssin vuoden kuudenneksi pelaajaksi keväällä 2017.

Allenin edelliset ottelut ovat Italian Serie A2 -sarjasta maaliskuulta 2020.

”Seth on kärsinyt huonosta tuurista loukkaantumisten ja sairastumisien muodossa. Hän ei ole pelannut hetkeen, mutta kaikki tiedot ja keskustelut ovat osoittaneet, että hän on nyt kunnossa. Hän on taitava takamies, joka pystyy luomaan etuja”, Laakso kertoo.

Seagulls pelaa seuraavan ottelunsa Korisliigan ylemmässä jatkosarjassa Tampereen Pyrinnön vieraana perjantaina 4. maaliskuuta. Seuraava kotiottelu joukkueella on tiistaina 8. maaliskuuta, jolloin Kisahallissa vierailee Kouvot.