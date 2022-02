Jo yksi merkittävä tukija päätti kohun keskelle joutuneen Phil Mickelsonin tukemisen.

Golftähti Phil Mickelsonista julkaistaan pian kirja, josta julkisuuteen ennakkoon nostetut otteet ovat herättäneet huomiota.

Mickelson, 51, kritisoi Alan Shipnuckin kirjoittamassa kirjassa suorasanaisesti sekä Saudi-Arabiaa, joka on viime aikoina satsannut suuresti golfiin, että PGA-kiertuetta.

”Tiedämme, että [Saudi-Arabia] tappoi Jamal Khashoggin ja että heillä on kamala ihmisoikeustilanne. He teloittavat ihmisiä homoseksuaalisuuden vuoksi. Tietäen tämän kaiken, miksi edes harkitsisin siellä pelaamista? Koska tämä on ainutlaatuinen tilaisuus muovata tapaa, jolla PGA-kiertue toimii”, Mickelson sanoi kirjassa muun muassa Golfweekin mukaan.

Hän sanoi olevansa valmis tekemään yhteistyötä saudiarabialaisten kanssa, jotta saisi vipuvoimaa muutoksiin PGA-kiertueella.

”PGA-kiertue tykkää teeskennellä demokratiaa, mutta se on oikeasti diktatuuri”, Mickelson lausui.

”He ovat pystyneet manipuloimaan ja pakottamaan pelaajia, koska meillä ei ole ollut keinoja vastustella. Saudiraha on viimein antanut meille ne keinot. En ole edes varma, haluanko heidän menestyvän, mutta jo pelkkä idea saa aikaan muutoksia PGA-kiertueella.”

Tiistaina Mickelson pyysi anteeksi lausuntojaan, jotka eivät ”kuvasta hänen todellisia tunteitaan tai aikomuksiaan.”

”Se oli holtitonta, loukkasin ihmisiä ja olen hyvin pahoillani sanoistani”, hän totesi.

Kuusinkertainen major-turnausten voittaja väitti, että hänen marraskuussa antamat epäviralliset lausuntonsa oli irrotettu kontekstistaan.

Golfweek kertoo, että kirjailija Shipnuck kiisti Mickelsonin väitteet. Shipnuck sanoi tämän itse soittaneen hänelle kertoakseen rehellisen mielipiteensä PGA-kiertueesta ja Saudi-Arabiasta.

Mickelson sai kommenteistaan kritiikkiä useilta kollegoiltaan. Muun muassa Rory McIlroy, Bryson DeChambeau ja Dustin Johnson kertoivat, etteivät he halua tehdä minkäänlaista yhteistyötä Saudi-Arabian kiertueen kanssa.

”En halua potkia maassa olevaa ihmistä, mutta mielestäni hänen kommenttinsa olivat naiiveja, itsekkäitä, egoistisia ja tietämättömiä. Se oli yllätys ja pettymys”, McIlroy totesi Golfweekille.

Yksi merkittävä tukija päätti yhteistyön välittömästi. Konsulttiyritys KPMG oli tehnyt Mickelsonin kanssa yhteistyötä jo vuodesta 2008 lähtien, ja yhtiön logo näkyi merkittävällä mainospaikalla Mickelsonin lippalakissa.

