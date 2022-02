Suomen golfkentillä on käynnissä kova keskinäinen kisa. Kytäjä ja Pickala tähtäävät jopa Pohjoismaiden ykkösiksi. Golfilla on yli 157 000 harrastajaa.

Linna Golf pysyi Suomen parhaana golfkenttänä Golflehden joka toinen vuosi tehdyssä kotimaisessa kenttärankingissa.

Lehden kyselyssä yli 7 000 pelaajaa nosti Hämeenlinnassa sijaitsevan kentän maan parhaaksi.

Toiseksi parhaaksi pelaajat arvioivat Raaseporissa sijaitsevan Nordcenterin Fream-kentän ja kolmanneksi Ålands Golf Clubin uusitun Slottsbanan Ahvenanmaalla.

Neljännen kerran järjestetyssä äänestyksessä kärkikolmikon kentät mahtuivat kokonaisuutta arvioitaessa vain 0,2 pisteen sisään toisistaan.

Rankingin kuusi parasta kenttää mahtuu 1,15 pisteen sisään ja kahden parhaan välinen ero on minimaalinen 0,03 pistettä.

”Tämä on parasta mahdollista tunnustusta, jota voimme saada, sillä kaikki valta rankingissa on asiakkaillamme eli pelaajilla. Vastaajien sekä arviointien määrä on niin iso, että rankingin tulokset antavat varmasti kattavan kokonaiskuvan kenttien tekemisestä”, Linna Golf Oy:n toimitusjohtaja Esa Honkalehto sanoo.

Arviointi jakautuu kahdeksaan kategoriaan, joista Linna arvostettiin parhaaksi kolmessa: paras palvelu, paras kunto ja viimeistely, paras klubitalo ja oheispalvelut.

Edellisistä äänestyksistä Vanajanlinnan pisteet ovat kuitenkin pudonneet kaikissa arviointikriteereissä ilmapiiriä lukuun ottamatta.

Suomen parhailla golfkentillä on kova keskinäinen kisa. Hyvinkäällä sijaitseva Kytäjä tähtää Pohjoismaiden ykköseksi samoin kuin Pickala Golf Siuntiossa.

Kytäjällä on kaksi täysmittaista kenttää ja Pickalassa kolme.

Pickalaan on suunnitteilla myös yksittäisillä varoilla rakennettava par3-kenttä Pickala Rock. Alueelle on tulossa hotelli, minivilloja ja sata tonttia. Hankkeen kustannusarvio on noin viisi miljoonaa euroa.

Pickala Rock -kenttä avataan suunnitelmien mukaan pelikaudella 2024.

Koronapandemia on osaltaan nostanut golfin suosiota. Monilla kentillä oli viime kaudella jopa pulaa peliajoista.

Suomen Golfliitossa on 132 jäsenseuraa, joissa oli viime elokuun lopussa 157 175 jäsentä. Kasvua oli 8 985 pelaajaa eli reilut kuusi prosenttia.