Vuosi sitten nuorten MM-sprinttikultaa voittanut Niilo Moilanen on harpannut tänä talvena hiihtäjänä uudelle tasolle.

Mielenkiintoisimpia suomalaisnimiä tällä viikolla Norjan Lygnassa käytävissä nuorten MM-hiihdoissa on olympialaisissakin hiihtäneen Jasmin Kähärän ohella Niilo Moilanen.

Vuosi sitten nuorten MM-sprinttikultaa voittanut Moilanen on harpannut tänä talvena hiihtäjänä uudelle tasolle, vaikka harjoituskautta värittivät muun muassa armeijan tuomat haasteet ja pieni epävarmuus kokonaisuuden toimivuudesta.

”Lähtökohdat tähän kauteen eivät olleet ihan suotuisimmat. Olen erityisen tyytyväinen siihen, miten olemme saaneet valmentajan (Tuomo Kiviniemi) kanssa harjoittelun onnistumaan. Olen pystynyt kehittymään, vaikka harjoituskausi oli erilainen”, Moilanen sanoo STT:lle.

Hän on ottanut tänä talvena ensimmäiset pisteensä maailmancupissa. Iloinen asia hiihtäjälle itselleenkin on, että niitä on tullut molemmilla hiihtotavoilla. Parhaimmillaan hän on ollut 22:s.

”On ollut itselleni tärkeä mittari huomata, että vauhti riittää maailmancupissakin. Merkittävä steppi totta kai, sillä tähtäin ja tavoitteethan ovat kuitenkin siellä. Tavoitteena on päästä koko ajan nousemaan tuloslistalla ja pystyä taistelemaan entistä paremmin. Kokemusta on ollut tärkeää saada.”

Moilasen vahvuudet ovat ennallaan, vaikka MM-sprintin hiihtotapa on vaihtunut perinteisestä vapaaseen, ja Moilasen sarja on vaihtunut alle 20-vuotiaista alle 23-vuotiaisiin.

”Ainakin vauhdin pitäisi riittää vapaallakin. Siitä se ei varmasti jää kiinni. Vapaan sprintissä itselleni vahvimpia paikkoja ovat sellaiset, joissa pääsee "wassulla" ja Mogrenilla menemään”, Moilanen eritteli hiihtotekniikoita.

"Lygnassa on lyhyt ja ajallisesti aika nopea rata. Varmasti tulee sähäkkä sprintti.”

Niilo Moilanen Rukalla ennen maailmancup-kilpailujen alkua 25. marraskuuta 2021.

Haastatteluhetkellä Moilanen oli vielä kotimaassa mutta arveli MM-radan sopivan hänelle hyvin. Sprintissä voi tapahtua monenlaista, mutta kaiken onnistuessa Moilasella on hyvä mahdollisuus yltää finaaliin.

"Taso on tietysti kova. Kärkipään nimet ovat sellaisia, jotka hiihtävät maailmancupissa välierissä ja jopa finaalissa. Vaikea sanoa tiettyä tulostavoitetta, mutta toivottavasti saan parhaan tuloksen ulos sinä päivänä. Varmasti välieräpaikkaan on mahdollisuudet. Samoin finaalipaikkaan, mutta se vaatii erittäin hyvän onnistumisen.”

Pohti Ski Teamiä edustavan hiihtäjän on nähty suhtautuvan isoihinkin onnistumisiin melko tyynesti, joten hänen kommenttinsa kauden päätavoitteen alla kuulostaa lupaavalta:

"Ihan positiivinen ja luottavainen fiilis on. Treenit ovat sujuneet hyvin. Ei tässä mitään taikatemppuja enää kannata yrittää. Luotetaan siihen, mitä on tehty”, Moilanen ennakoi lauantaina hiihdettävää alle 23-vuotiaiden sprinttiä.