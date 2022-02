Muun muassa NHL:n kasvattaja­korvaukset motivoivat seuroja pitämään kynsin hampain kiinni urheilulukioiden lahjakkuuksista.

Kun Ruotsin koulutusjärjestelmää uusittiin vuonna 2011, oli yksi osa uudistusta viralliset urheilulukiot, jotka tunnetaan kirjain­yhdistelmällä NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning).

NIU:t toimivat yhteistyössä lajiliittojen ja paikallisten huippuseurojen kanssa. Yksi maan suosituimmista urheilulajeista on jääkiekko, ja Ruotsissa on yhteensä 33 NIU-jääkiekkolukiota.

Systeemi vaikuttaisi tuottaneen tulosta: kaudella 2010–2011 NHL:ssä pelasi 63 ruotsalaista, kun kymmenen vuotta myöhemmin viime kaudella heitä oli 106.

Tiistaina Aftonbladet-lehti paljasti, että päällisin puolin toimivassa systeemissä on myös pimeämpi puolensa. Mikäli 15–16-vuotiaat nuoret eivät koe lukiovalintaansa ja uutta elinympäristöään oikeaksi, voi tilanteesta olla lähes mahdotonta päästä irti.

”Seurat ajavat perheitä nurkkaan ja saavat heidät hyvin stressaantuneiksi”, totesi väärinkäytöksistä Aftonbladetille nimellään kertonut pelaaja-agentti Michael Rosell.

”Olen hyvin tuohtunut. Minusta tämä on täysin absurdia.”

Järjestelmässä nuoret tekevät sopimuksen kolmen tahon kanssa: lukion, lajiliiton ja seuran. Ongelmaksi on muodostunut näistä jälkimmäinen sopimus.

Seurat ovat vaatineet Aftonbladetin mukaan kuuden kuukauden jälkeen akatemian kesken jättäviltä 50 000 kruunun (noin 4 730 euron) korvausta. Yhden vuoden jälkeen summa on tuplaantunut.

Toinen pelaaja-agentti Nina Wennerström kertoo, että hän on nähnyt yli 100 000 kruunun korvausvaatimuksia jokaista mennyttä lukuvuotta kohden. Tuolloin hänen edustamansa agenttitoimisto maksoi pelaajan vapaaksi – kuten myös Rosell kertoo tehneensä joissain tapauksissa.

”Kyseessä on kartelli liiton ja huippuseurojen välillä. Eivätkä he koskaan kerro näitä summia vanhemmille etukäteen sopimusta tehdessä, koska he haluavat saada heidät vakuuttuneiksi toiminnastaan”, Rosell kritisoi.

Yksi seuroja motivoiva tekijä on NHL:n maksamat kasvattajakorvaukset.

NHL maksaa kansalliselle lajiliitolle kymmenestä ensimmäisestä sopimuksen tekevästä pelaajasta 260 000 dollaria (noin 230 000 euroa). Tuon rajan jälkeen korvaus nousee 350 000 euroon. Ruotsin jääkiekkoliiton mukaan korvausten odotetaan jälleen kasvavan ensi kaudesta lähtien.

Yhteensä kertyvä summa jaetaan tasan pelaajien kesken. Yhden pelaajan korvaus jaetaan puolestaan neljään osaan ja jaetaan tämän neljän edellisen kauden seuroille.

”Nuorista pelaajista on tullut kauppatavaraa”, Rosell toteaa.

”Seuroille on yhdentekevää, saavatko he ’uuden Rasmus Dahlinin’ vai muutaman vuoden ajan AHL:ssä pyörivän pelaajan. Bisnes toimii niin, että he kehittävät pelaajaa 3–4 vuoden ajan ja lähettävät eteenpäin.”

Muun muassa Frölunda HC ja Växjö Lakers ovat Aftonbladetin mukaan vaatineet koulua vaihtavilta nuorilta merkittävää rahallista korvausta. Seurat ottivat hyvin erilaiset viestintästrategiat: Växjö perui jo sovitun haastattelun, Frölunda myönsi tapahtuneen.

Frölundan pelaajakehityksen johtaja Mikael Ström kertoi, että joskus pelaajat haluavat vaihtaa koulua kesken kaiken henkilökohtaisten etujen vuoksi, jolloin he vaativat vastineeksi korvausta, mutta sanoi tällaisten tapausten olevan harvinaisia.

”Täytyy muistaa, että seurana investoimme valtavasti heidän koulutukseensa. Teemme myös erittäin selväksi, että kyseessä on kolmivuotinen suunnitelma, joka tulee suorittaa alusta loppuun saadakseen kaikki tarjoamamme hyödyt”, Ström sanoi.