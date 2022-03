Ilmajokelainen William Alatalo täyttää aukon, joka suomalaisessa autourheilussa on ollut muutaman vuoden. Hän kisaa tällä kaudella Kansainvälisen autourheiluliiton (Fia) virallisessa F3-sarjassa.

19-vuotias William Alatalo käy Kuortaneen urheilulukiota, ja hänen ylioppilas­kirjoitustensa pitäisi olla tänä keväänä. Kirjoituksiin osallistumisessa on kuitenkin pieni ongelma.

”Kirjoitukset ovat samaan aikaan kun olen Bahrainissa.”

Bahrainiin lähdön syy on se, että Alatalo teki aiemmin helmikuussa sopimuksen sveitsiläisen Jenzer Motorsport -tallin kanssa ajamisesta Kansainvälisen autourheiluliiton (Fia) F3-sarjassa, joka on F3-formula-autojen ykkössarja. Esimerkiksi useat nykyiset F1-kuskit ovat urapolullaan ajaneet kyseisessä sarjassa.

Suomalaisia on ajanut Fia F3 -sarjassa edellisen kerran kaudella 2019, jolloin Niko Kari oli 12:s ja Simo Laaksonen 23:s. Koska sarjassa on kallista ajaa, harva autourheilija siirtyy siihen.

Yhdeksän kisaviikonlopun kausi 2022 alkaa Bahrainin osakilpailulla 20.–22. maaliskuuta eli F1-kisan yhteydessä, mutta sitä ennen on testiajoja. Alatalo lähti Bahrainiin jo perjantaina ja palaa takaisin vasta osakilpailun jälkeen, eli reissussa kuluu kolme ja puoli viikkoa.

Alatalo ajoi viime kaudella myös F3-autoa, mutta se oli alemman tason Formula Regional -sarjassa. Kausi ei mennyt aivan odotusten mukaan.

”Alku oli vaikea, ja ensimmäiset kisat menivät mun piikkiin. Sen jälkeen löytyi vähän enemmän vauhtia ja tuli yksi podium [kolmas sija]. Loppukausi oli kuitenkin hankala, eikä mikään onnistunut. Autosta puuttui jotain, ja se oli sellaista pelkkää taistelua. Tulee vain paha mieli, jos viimeisiä kisoja miettii”, Alatalo kertoo puhelimitse.

Nyt ajatuksissa on tuleva kausi Fia F3 -sarjassa. Sopimus syntyi vain pari viikkoa sitten, mutta sitä pohjustettiin pitkään.

”Testasin marraskuun alussa Valenciassa ja vielä myöhemmin joulukuussa Barcelonassa. Mitä enemmän ajoin, sitä paremmin alkoi mennä”, Alatalo sanoo.

Testaamisen jälkeen oli neuvottelut tallin kanssa ja hierottiin sopimuksen yksityiskohtia.

”Pääsimme nyt vihdoin yhteisymmärrykseen ja teimme sopimuksen.”

William Alatalo ja hänen kisainsinöörinsä Peter Flückiger tutkivat testiajon tuloksia.

Koska kyse on autourheilusta ja vielä F3-formuloiden ykkössarjasta, raha näyttelee sopimuksessa suurta osaa.

”Sadoistatuhansista euroista puhutaan. F3 on aina ollut kallis sarja ja on edelleen, vaikka budjetteja on yritetty saada alaspäin. Siinä ei ole tullut paljon onnistumisia”, Alatalo toteaa.

”Se on valitettavaa, mutta olen tämän lajin valinnut. Suuret budjetit vain kuuluvat tähän.”

Alatalo itse asiassa tavoitteli jo viime kaudella paikkaa Fia F3:ssa, mutta silloin budjetti riitti hieman alempaan sarjaan, Formula Regionaliin.

Miten rahoitus järjestyi nyt?

”Perhe laittaa paljon rahaa. Jos olisi enemmän tukijoita, se helpottaisi omaa perhettä, mutta minkäs tälle tekee.”

Alatalojen yritys KallioBetoni Oy toimittaa kalliomursketta ja betonia Seinäjoen talousalueelle.

Kaiken lisäksi Alatalon saama rahoitus on sen verran pieni, että tämä tuo kauden alkuun omat haasteensa.

”Rahaa tarvitsisi itse asiassa vielä lisää, jos haluaisi testata F3-autolla vähän enemmän ja valmistautua paremmin kauteen.”

Alatalon talli Jenzer ei ole F3-sarjan kärkipään talleja: viime kaudella se oli tallipisteissä yhdeksäs.

Alatalo korostaa, että talli on tehnyt kauden alla huolellisesti pohjatyöt ja on valmiina kauden avaukseen, mutta mitään suurta menestystä hän ei lupaa.

”Bahrainista ei lähdetä kärkisijaa hakemaan. Tallin panostus on kuitenkin pienempi kuin kärkitalleilla.”

Alatalo on tyytyväinen, jos sijoitus pyörii kahdentoista parhaan joukossa.

Aika-ajoissa sijoittumisella kahdentoista joukkoon on iso merkitys, koska silloin lauantain sprinttikisaan (40 minuuttia plus yksi kierros) saa hyvät lähtöasetelmat: aika-ajoissa sijoille 1–12 päätyneet lähtevät käänteisessä järjestyksessä.

Sunnuntain pääkisaan (45 minuuttia plus yksi kierros) lähdetään aika-ajon järjestyksessä.

Molemmissa kisoissa saavat pisteitä parhaat kymmenen, mutta sprinttikisassa pisteitä jaetaan kymmenestä yhteen, kun pääkisassa pisteet jakautuvat samoin kuin F1-kisoissa: voittajalle 25 pistettä, kakkoselle 18 ja niin edelleen.

Alatalo korostaa, että kisoissa on oltava tarkkana renkaiden kanssa, jotta menestyminen on mahdollista.

”Kuskeilla, jotka osaavat säästää rengasta, viimeiset kierrokset ovat vähän nopeampia. Ensimmäisillä kierroksilla ei voi paljon luistella. Jos renkaat kerran lämpenevät liikaa, pito katoaa kokonaan.”

William Alatalo ajoi ensimmäisen kerran Jenzer Motorsportin F3-autoa viime marraskuussa Valencian radalla.

Jenzer-tallin tunnetuin kuljettaja on ollut nykyinen F1-kuski Yuki Tsunoda, joka sijoittui tallin väreissä kaudella 2019 yhdeksänneksi.

”Jos olisin samoilla sijoilla, polku olisi aika hyvä, mutta eihän mun uraa ole tukemassa Red Bull ja Honda. Sekin luo haasteita. Melkein pitäisi paremmin menestyä, että olisi enemmän esillä”, Alatalo pohtii.

Hänen tähtäimessään on ajaa vuoden tai kahden päästä F2-sarjassa ja lopulta F1:ssä, mutta näitä hän ei juuri nyt mieti.

”Yritän nyt vain keskittyä tähän kauteen ja tehdä siitä parhaan kauteni.”

Oman mielenkiintonsa kauteen tuo Alatalon tallikaveri, israelilainen Ido Cohen, joka aloittaa Fia F3 -sarjassa toisen kautensa.

Cohen on Alatalolle entuudestaan tuttu, sillä kaksikko oli samassa talissa vuonna 2018 Italian F4-sarjassa.

”Hän on vähän erityinen persoona”, Alatalo aloittaa ja jatkaa pidemmällä selvityksellä:

”Hän on outo kaveri, jolla ei juuri murheita ole ja joka ajaa välillä kuin hullu. Hän ei pelkää mitään ja ajaa autoa kuin huomista ei olisi. Parhaansa hän yrittää, mutta ainakin silloin kun ajoin hänen kanssaan, virheitäkin tuli paljon. Voi tietysti nyt olla erilainen.”

F3-sarjassa talleilla on yleensä kolme kuljettajaa. Jenzer ei ole vielä julkistanut, kuka ajaa tallin kolmatta autoa.

” ”F3:lla ajaminen on jäätävän siistiä.”

Kun formula-autoilu on kallista ja menestymisen mahdollisuuksiin vaikuttavat monet asiat, mikä saa nuoren miehen motivoitumaan kaudesta toiseen?

Vastaus tulee kuin Kimi Räikköseltä, jota Alatalo pitääkin esikuvanaan.

”Hyvin yksinkertaisesti vain tykkään ajaa varsinkin kisoja.”

Alatalo tarkentaa vielä vastaustaan.

”Sellaista tunnetta ei saa mistään muusta kuin formulalla ajamisesta. Mutkanopeudet ovat aivan erilaiset kuin mihinkään henkilöautoon voisi verrata.”

Kun Alatalo pääsee vauhtiin, lisää seuraa.

”Kisaaminen ja aivan limitillä [täysillä] ajaminen – se tekee ajamisesta hauskaa. Siinä on todella hyvä tunne koko ajan. F3:lla ajaminen on jäätävän siistiä.”

Fia F3 -sarjassa on myös iso ero Formula Regional -sarjaan siinä, että käytössä on drs eli säädettävä takasiipi. Radan drs-alueilla ohittaminen on siten helpompaa.

”Pian nähdään, kuinka hyvää kisaamista saadaan aikaiseksi.”

Formula Regional -kausi päättyi viime syksynä. Sen jälkeen Alatalo on käyttänyt lukuisia tunteja ja päiviä simulaattorilla ajamiseen sekä tehnyt niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin harjoituksia.

”Telinevoimistelua, sulkapalloa ja koripalloa. Vielä tärkeämpiä ovat keskittymiskykyyn, reaktionopeuteen ja tasapainoon liittyvät harjoitteet.”

Myös lihasvoimaan pitää kiinnittää huomiota, sillä ajaminen on raskasta etenkin niskalle ja käsille.

”Ei ole ohjaustehostinta. Aluksi se tuntuukin raskaalta, mutta siihen tottuu nopeasti”, Alatalo sanoo.

Sitten on vielä se lukio.

”En ole nytkään kolmeen tai neljään viikkoon juurikaan kouluun keskittynyt... Minkäs sille tekee. Kait voin syksyllä kirjoittaa, mutta en ole paljon opettajienkaan kanssa puhunut. Se on jäänyt vähän puolitiehen. Mietin tätä myöhemmin.”

Ovatko koulukirjat mukana Bahrainin-reissulla?

”Kirjat eivät ole mukana. Se on sataprosenttisesti ajamiseen keskittymistä.”

F3-kausi alkaa 20.–22. maaliskuuta Bahrainissa. Viaplay näyttää kaikki kauden osakilpailut.