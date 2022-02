Jääpalloliitto ei koe turvalliseksi lähettää maajoukkuetta Venäjällä pelattaviin MM-kisoihin.

Helsinki

Jääpalloliitto tiedotti keskiviikkona, ettei se lähetä joukkuetta Venäjällä maalis-huhtikuussa pelattaviin jääpallon miesten MM-kisoihin.

Syynä on eskaloitunut aseellinen konflikti Ukrainassa ja heikentynyt Venäjän turvallisuustilanne.

”Olemme jatkuvasti seuranneet tilannetta, halu pelata on suuri varsinkin kun koronakin on vaikuttanut, mutta koko ajan ajatuksemme on ollut, että jos syntyy aseellinen konflikti, emme näe mahdollisuutta osallistua”, Suomen Jääpalloliiton toiminnanjohtaja Tobias Karlsson kertoo.

Päätöksen taustalla on halu huolehtia joukkueen jäsenien turvallisuudesta. Suomen jääpalloliitto on ilmoittanut päätöksestään myös kansainväliselle liitolle, joka ei vielä ole kommentoinut asiaa.

Tällä hetkellä useissakin lajeissa pohditaan, voiko Venäjällä järjestää kisoja. Mitä jos kisat siirretään muualle?

”Miksipä ei sitten, mutta en usko että se on mahdollista tällä aikaikkunalla talvilajina. Eikä ole minun asia ottaa kantaa siihen”, Karlsson toteaa.

Pelaajilla on ollut kova halu päästä kisoihin ja tilannetta on seurattu sielläkin huolestuneena.

”Tuntemuksia en ole hirveästi kuullut, mutta sen tiedän, että joukkueenjohdolle kohdistui aamulla paljon kysymyksiä, että mitä nyt tehdään kun aamu-uutiset olivat tiedossa. Mutta tämä on Suomen jääpalloliiton hallituksen yksimielinen päätös.”