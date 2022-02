Myös Ruotsin hiihtoliitto on Expressenin mukaan ilmoittanut, että se ei lähetä joukkuetta maailmancupiin Venäjälle

Suomea Pekingin olympialaisissa edustanut sprinttihiihtäjä Katri Lylynperä ilmoittaa Twitter-tilillään, että ei lähde maailmancupin päätösosakilpailuun Venäjälle.

”Vallitsevat tilanteen vuoksi olen ilmoittanut Hiihtoliitolle, että en lähde MC-päätösviikonloppuun Venäjälle, vaikka tulisin valituksi joukkueeseen”; Lylynperä kirjoittaa.

Lylynperä oli Pekingissä mukana vapaalla hiihdetyssä sprintissä, jossa hän oli 23:s.

Myös Ruotsin hiihtoliitto on Expressenin mukaan ilmoittanut, että se ei lähetä joukkuetta maailmancupiin Venäjälle. Lehti kertoo myös, että Ruotsin hiihtoliitto on pyytänyt kilpailuiden siirtämistä, mutta Kansainvälinen hiihtoliitto on ilmoittanut, että kilpailut järjestetään suunnitellusti.

Venäjän Tjumenissa on tarkoitus hiihtää maailmancupin päätösviikonloppu 18.–20. maaliskuuta. Kilpailut saatetaan siirtää toiseen paikkaan Venäjän Ukrainaa kohtaan aloittamien sotatoimien takia. Esimerkiksi toukokuinen jalkapallon Mestarien liigan finaali on uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan siirtymässä pois Venäjältä.