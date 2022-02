Rovanperä ja Lappi lähtevät taistelemaan Ruotsin MM-rallin voitosta – "Nyt on kunnon talviralli luvassa"

Ensi kertaa Uumajassa ajettavassa rallissa on luvassa hurjaa vauhtia.

Uumaja

Rallin MM-sarja jatkuu Ruotsin osakilpailulla viikonloppuna. Kauden ainoa lumiolosuhteissa ajettava ralli on siirtynyt perinteiseltä seudultaan Värmlannista Pohjanlahden rannikolle Uumajaan.

Toistuva lumipula pakotti Ruotsin rallin järjestäjät etsimään uutta tukikohtaa pohjoisesta. Toyotan uudella Rally1-hybridiautolla Ruotsissa kilpailevat Esapekka Lappi ja Kalle Rovanperä ottivat muutoksen hyvillä mielin vastaan.

”Nyt on kunnon talviralli luvassa, sillä lunta on tosi paljon. Lumi tuli tosin tännekin nopeasti, eikä tien pinta ole päässyt jäätymään. Perjantaina ja lauantaina nousee varmasti soraakin esiin, Lappi summaa.

”Minusta tämä on parempi paikka kuin aikaisempi paikka Ruotsissa. Jos ei ole hirveästi lunta, se on vähän ikävä ajaa talvirallia. Ainakin penkkaa on korkeasti. Tien pohjalla ei tosin ole hirveästi lunta”, Rovanperä puolestaan kokee.

Luvassa on isolta osin äärettömän nopea ralli, mutta sekaan mahtuu myös muutamia hitaampia ja teknisempiä pienen tien osuuksia.

”Jotkut pätkät ovat ehkä vähän yksinkertaisia. Etenkin sunnuntaina yksi erikoiskoe on ihan järjetön. Keskinopeus on varmasti 150 kilometriä tunnissa. Siellä mennään ihan sairaasti”, Lappi huokailee.

Monte Carlon MM-rallin hyvän menestyksen myötä Rovanperä joutuu Ruotsissa ensimmäisenä autona reitille. Se tarkoittaa todennäköisesti myös "auramiehen" hommia.

”Ei auta kuin toivoa, että olisi keli puolella tällaisessa tilanteessa. Jos sataa ja lämpötila on lähellä nollaa, tie varmaan jää pehmeäksi. Mutta jos on kunnon pakkanen, sitten tie voi kovettua”, Rovanperä aprikoi.

”Jos olosuhteet eivät ole meidän puolellamme perjantaina, voittokamppailuun on vaikea yltää. Yritän silti ajaa hyvän kisan ja saada kunnon pisteet. Perjantai pitää mahdollisesti ajatella puolustustaisteluna loppukisaa varten.”

Toyotan kolmatta tehdastallin autoa Sebastien Ogierin kanssa jakava Lappi kilpailee nyt ensi kertaa Rally1-hybridillä. Vaikka ajotaukoa on kertynyt neljä kuukautta, ovat tavoitteet äärimmäisen korkealla.

”Kolmen joukkoon haluaisin ja siitä pyrin taistelemaan. En näe mitään syytä, miksi se ei olisi mahdollista. En usko, että rutiinin puute niin paljon merkitsee”, Lappi toteaa.

”Voihan se olla, että kun ei ole huipputasolla niin paljon ajanut viimeisen vuoden aikana, pitää hieman totutella vauhtiin. Kaiken pitäisi kuitenkin olla reilassa testien jälkeen, jotta voimme taistella kunnon tuloksesta.”

WRC2-luokassa suomalaisista menestystä hakevat Emil Lindholm, Jari Huttunen ja Eerik Pietarinen. Junioreiden luokassa kisaavat Sami Pajari sekä Lauri Joona.