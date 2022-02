Guanyu Zhou on ajanut käytännössä koko uransa Euroopassa. Hän muutti Sheffieldiin 12-vuotiaana.

Guanyu Zhou (vas.) ja Valtteri Bottas (oik.) ovat Alfa Romeon tämän kauden F1-kuskit. Robert Kubica (kesk.) on testikuljettaja.

Kiinalainen Guanyu Zhou ajoi torstaina ensimmäisen kerran ”virallisesti” F1-autoa, kun hän kiersi Barcelonan rataa F1-kauden avaavissa talvitesteissä.

Valtteri Bottaksen tallikaveri Zhou, 22, ajoi kaikkiaan 71 kierrosta Alfa Romeollaan.

Zhou kertoi harjoitus­rupeamansa jälkeen uutistoimisto AFP:lle, kuinka vaikeaa kiinalaisen autourheilijan on saavuttaa paikka F1:ssä.

”Se oli minulle enemmänkin unelma kuin tavoite, koska se [tallipaikka] oli liian kaukana”, Zhou kertoi.

”Kiinassa voi olla hyvä kiinalainen kuski, mutta jos ei voi kilpailla tai voittaa eurooppalaisia kuskeja, ei ole mahdollisuutta päästä Formula 1:een.”

Zhou sanoi, että pelkästään pääsy kilpailemaan Eurooppaan on erittäin vaikeaa kiinalaiselle kilpa-ajajalle.

”Aloitin 8-vuotiaana go-kartingissa. Ajoin kotimaisemissa kolme tai neljä vuotta. Kun olin voittanut käytännössä kaikissa luokissa, ainoa tapa päästä eteenpäin oli muuttaa Eurooppaan.”

Zhou muutti 12-vuotiaana Sheffieldiin Pohjois-Englantiin liittyäkseen karting-talliin. AFP huomauttaa, että Zhoun englanninkielen ääntämisessä on yhä ripaus Yorkshiren aksenttia.

"Eurooppa tai Britannia ovat moottoriurheilun koteja”, Zhou sanoo.

Vuonna 2019 Zhou pääsi Renaultin (nykyisin Alpine) nuorten kuljettajien ryhmään.

Viime kaudella Zhou sijoittui toiseksi F2-sarjassa ja hänet poimittiin Alfa Romeo -tallin toiseksi kuljettajaksi.

Tähän on useitakin syitä, ei vähiten raha ja Kiinan markkinat. Kiina on F1:lle kasvava markkina-alue, jolta kuitenkin on puuttunut oma F1-tähti.

Zhou syrjäytti Alfa Romeolla Antonio Giovinazzin, joka totesi kitkerästi, että päätös oli puhtaasti taloudellinen.

”F1 on tunnetta, lahjakkuutta, autoja, riskejä, nopeutta. Mutta kun raha ratkaisee, se voi olla häikäilemätöntä”, Giovinazzi totesi sosiaalisessa mediassa.

Zhou korostaa, että hän on osoittanut lahjakkuutensa.

"Sillä ei ole loppujen lopuksi väliä, mistä maasta tulee. Minun vain täytyi sijoittua kolmen parhaan joukkoon [F2:ssa]”, Zhou sanoo.

”Ollakseen F1-kuski täytyy olla hyvä ja näyttää potentiaalinsa kaikessa.”

Zhou myöntää, että onnellakin on roolinsa.

”Paikkamäärä [F1:ssä] on niin rajallinen. Täytyy olla oikea ajoitus, jotta pääsee F1:een. Se ei ole aivan helppoa.”

Zhou ei pääse vielä tällä kaudella ajamaan kotiyleisön edessä, sillä Shanghain, josta Zhou on myös kotoisin, osakilpailu on jälleen peruttu. Ensi vuonna siellä pitäisi jälleen ajaa.

"Ilmapiiri on varmasti mahtava. En ole oikeastaan koskaan ajanut kotimaisemissa, olen kilpaillut vain Euroopassa.”

Tälle kaudella Alfa Romeo -tallilla ei ole suuria tavoitteita ja viime kausi oli lähes pannukakku: Kimi Räikkönen ja Giovinazzi saivat yhteensä kolme MM-pistettä.

”Tähtäimessäni kaudella on saada joitain MM-pisteitä. Se olisi hienoa. Myös aika-ajot pitää hoitaa hyvin. Tämä kaikki riippuu siitä, miten hyvin työskentelemme tiiminä.”